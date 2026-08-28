Petintrideset let weimarskega trikotnika

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Danes, 28. avgusta, praznujemo 35 let weimarskega trikotnika, političnega in diplomatskega formata, ki povezuje Francijo, Nemčijo in Poljsko. Po padcu komunističnega bloka v Evropi in ob upoštevanju nove geopolitične realnosti je nemški zunanji minister Hans-Dietrich Genscher skupaj s francoskim in poljskim kolegom Rolandom Dumasom in Krzysztofom Skubiszewskim dal pobudo za nov trilateralni forum. Format je bil leta 1991 ustanovljen v zgodovinskem mestu Weimar v Nemčiji, da bi presegli evropske delitve ter Poljsko vključili v evropske in evroatlantske strukture. Cilj je bil dosežen z vstopom Poljske v Nato leta 1999 ter vstopom v Evropsko unijo leta 2004, ki se ...