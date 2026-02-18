  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Gostujoče pero

    Plače niso ideologija: konkurenčnost in dodana vrednost

    Podjetja, ki v svetu zmagujejo s kakovostjo, inovacijami, znamko in uporabniško izkušnjo, niso »stranski igralci« družbe, ampak njen finančni temelj.
    V razpravah, ki se vrtijo okoli plač, minimalne plače in »pravične porazdelitve«, bi morali začeti pri izhodišču – pri dodani vrednosti. FOTO: Blaz Samec/Delo
    Galerija
    V razpravah, ki se vrtijo okoli plač, minimalne plače in »pravične porazdelitve«, bi morali začeti pri izhodišču – pri dodani vrednosti. FOTO: Blaz Samec/Delo
    Leon Korošec
    18. 2. 2026 | 05:00
    A+A-

    Nedavne razprave o minimalni plači so sprožile plaz parcialnih komentarjev, zato se mi zdi smiselno, da prepletenost realne ekonomije in državne regulative postavimo v celovit okvir, ki izhaja iz osnovnega vprašanja: kako v majhnem, odprtem gospodarstvu ustvarjamo dodano vrednost in iz nje trajno financiramo blaginjo?

    Slovenija je majhno gospodarstvo z majhnim domačim trgom. To ni ideološka ocena, temveč dejstvo, ki določa našo realnost in pomeni, da dolgoročno ne moremo financirati rasti plač, kakovostnih javnih storitev in socialne varnosti zgolj s tem, kar ustvarimo in porabimo doma. Naša blaginja se večinoma napaja iz uspeha na tujih trgih. Ko smo mednarodno konkurenčni, ustvarimo dovolj dodane vrednosti, da lahko financiramo boljše življenje doma. Ko konkurenčnost izgubljamo, se začne krčiti osnova, iz katere se napajajo plače, investicije in javni sistemi. Paradoksalno, ko bomo izgubili tujino (beri izvoz), bomo tudi izgubili lastno državo.

    Zato bi morali v razpravah, ki se vrtijo okoli plač, minimalne plače in »pravične porazdelitve«, začeti pri izhodišču – pri dodani vrednosti. Ne zato, da bi relativizirali socialne cilje, temveč zato, ker brez nje ti cilji postanejo kratkoročna obljuba brez trajne podlage.

    image_alt
    Leon Korošec: Občutek ob uspešni inovaciji je podoben športni zmagi

    Dodana vrednost je preprost, a zelo močan ekonomski kazalnik. Vsak evro prodaje se razdeli na zunanji del (materiali, komponente, energija, logistika, storitve dobaviteljev) in na notranji del, ki ostane podjetju po plačilu zunanjih stroškov. Ta notranji del je dodana vrednost. Iz nje se financirajo plačilo zaposlenim (plače), država (prispevki in davki), financiranje (obresti) in lastniki (dividende). In kar je v javni razpravi pogosto spregledano, iz dodane vrednosti se mora financirati tudi razvoj podjetja: investicije, modernizacija, digitalizacija, raziskave in razvoj ter širitev na nove trge. Če tega ni, se podjetje ne more premikati navzgor po lestvici produktivnosti, začne stagnirati in izgubljati konkurenčnost. Če se podjetja ne premikajo navzgor, se tudi država kot celota ne more premikati na bolje.

    Tu nastopi tudi ključna misel o pravični porazdelitvi. Dodana vrednost ni »presežek«, ki ga lahko vsak deležnik poljubno poveča brez posledic. Če lastniki preveč izčrpavajo podjetje z dividendami, se podjetje oslabi. Če plače in davki rastejo hitreje kot dodana vrednost, se podjetje oslabi. Če je cena financiranja previsoka ali če je podjetje preveč zadolženo, se podjetje oslabi. Vsi, ki smo v gospodarstvu dovolj dolgo, smo že videli vse našteto. Slabše podjetje pomeni manj investicij, slabšo produktivnost in na koncu manj prostora za plače in javne sisteme. Ravnotežje torej ni predmet diskurza med levo in desno politiko, ampak ekonomska nuja.

    image_alt
    Država brez lastnikov: kako je Slovenija izgubila nadzor nad podjetji

    Prav zato je razprava o administrativno določenih dvigih plač lahko nevaren teren. Ta mesec, februarja 2026, je GZS opozorila, da so se stroški dela za prejemnika minimalne plače v zadnjih šestih mesecih povečali za več kot 22 odstotkov, hkrati pa naj bi delež stroškov dela v dodani vrednosti dosegel približno 63 odstotkov, kar je nad dolgoletnim povprečjem. To ni »všečen« podatek, je pa uporaben, ker pokaže dinamiko: stroški lahko zrastejo hitro (še posebej kadar so arbitrarno in ne tržno regulirani), produktivnost pa praviloma ne.

    Produktivnosti namreč ni mogoče dvigniti čez noč. Podjetja se lahko kratkoročno izboljšajo za nekaj odstotkov, ne pa za dvajset. In ko razlika nastane, se nujno prelije drugam: v višje cene (tam, kjer trg dopušča), v zmanjšanje investicij ali v zmanjšanje obsega dejavnosti. Za izvoznike je prostor za višanje cen še posebej omejen, ker konkurirajo v mednarodnem okolju, kjer ceno in pogoje pogosto določa trg, ne želja podjetja. Zato administrativni dvigi, ki niso usklajeni z realnostjo dodane vrednosti in produktivnosti, v praksi delujejo kot pritisk na izvoz in na industrijsko jedro.

    image_alt
    Madžarske volitve, novi triki in orodja umetne inteligence

    GZS je pri tem izpostavila tudi socialno plat problema: okrog 16.000 podjetij s približno 66.000 zaposlenimi naj bi bilo v položaju, ko je dodana vrednost na zaposlenega nižja od stroška zaposlenega z minimalno plačo, hkrati pa so bila v preteklem letu že negativna na ravni EBITDA. Če bi se dvig minimalne plače mehansko prelil v enako povečanje mase plač, bi se po tej oceni v težave lahko prelilo še dodatnih približno 35.000 zaposlenih. To niso abstraktne številke, ampak opozorilo, da politika z enim podpisom ne more »ustvariti« dodane vrednosti, lahko pa hitro spremeni stroškovno sliko in s tem poveča tveganje za delovna mesta.

    Pri tem je treba jasno predstaviti še drugo stran: višje plače so legitimna in absolutno pravilna ambicija. A v majhni odprti ekonomiji je edina trajna pot do višjih neto prejemkov povezana z višjo dodano vrednostjo na zaposlenega. Ta pot je lahko počasnejša, vendar je realna. Alternative so navidezne: kratkoročno se lahko zdi, da smo rešili problem, dolgoročno pa smo ga prestavili v investicijsko podhranjenost, stagnacijo produktivnosti in izgubo konkurenčnosti.

    Če govorimo o dodani vrednosti, moramo govoriti tudi o tem, kaj jo dviguje. Pri tem gre za kombinacijo štirih stvari, ki se v praksi vedno znova izkažejo za odločilne, to so: produktivnost (boljši procesi, avtomatizacija, digitalizacija), trženje in moč blagovne znamke (ki omogoča višjo zaznano vrednost in boljšo ceno na trgu), odlična uporabniška izkušnja (ki prinaša lojalnost, priporočila in ponovne nakupe) in inovacije (novi izdelki ali storitve, prebojne rešitve). To je »kakovost izvoza«: ne le, koliko izvozimo, ampak kaj izvozimo, s kakšno diferenciacijo in kakšno maržo.

    image_alt
    Iz odtujenih kabinetov ni mogoče vladati. Treba je iti med ljudi

    Za Slovenijo je pri tem pomembna uravnoteženost. Smo ena bolj industrializiranih držav v Evropi, naše tradicionalne industrije so danes realni generator izvoza in denarnega toka. So steber, ki financira razvoj in prehod v nove dejavnosti. Če jih s stroškovnimi šoki ali administrativnimi zapleti potisnemo v defenzivo, si odrežemo srednjeročni vir stabilnosti. Hkrati pa je jasno, da moramo pospešeno razvijati nove, tehnološko zahtevnejše panoge in poslovne modele. Ne zato, ker bi »klasična industrija« bila slaba, temveč zato, ker je prihodnja rast produktivnosti najbolj povezana z znanjem, digitalizacijo in večjo kompleksnostjo.

    Tu pridemo do širše slike države. Konkurenčnost ni le naloga podjetij. Država je del stroška, del hitrosti in del predvidljivosti. Ko je javni aparat počasen, postopki dolgi, pravila nestabilna in ko se obremenitve uvajajo brez dialoga in presoje učinkov, podjetjem zmanjšujemo sposobnost investicij in s tem zmanjšujemo konkurenčnost na mednarodnih trgih. Digitalizacija države ni »IT-projekt«, temveč projekt produktivnosti celotnega gospodarstva. V istem okviru je treba govoriti tudi o davčni obremenitvi dela: če želimo višje neto plače, je pošteno priznati, da se pomemben del razlike med stroškom delodajalca in neto prejemkom zgodi v »vmesnem prostoru« države. Tu so potrebni premišljeni, fiskalno vzdržni premiki, ki dvigujejo neto brez rušenja konkurenčnosti.

    image_alt
    Dajmo, povejmo tudi kaj dobrega o EU

    Tretja velika tema, ki pogosto ostane na robu, je demografija. Delovne sile bo manj, pritisk na trg dela pa bo ostal. To pomeni, da rast ne more temeljiti na »več ljudeh«, ampak na višji produktivnosti in boljšem znanju. V tem kontekstu se ne moremo izogniti tudi urejeni, prijazni in strukturirani migracijski politiki: hitri postopki, jasna pravila, fokus na profile, ki jih gospodarstvo potrebuje, ter učinkovita integracija. To ni ideološko vprašanje, temveč vprašanje sposobnosti gospodarstva, da ohrani moč in dvigne dodano vrednost.

    Ko vse to povežemo, dobimo tri stebre uspešne države: močan izvoz in mednarodno konkurenčnost kot primarni generator dodane vrednosti, vitko in digitalizirano državo, ki zmanjšuje trenje in povečuje predvidljivost, ter realen odgovor na demografske izzive s politiko znanj, udeležbe in urejenih migracij. Vsi trije stebri se napajajo iz iste logike: brez rasti dodane vrednosti ni trajnega prostora za boljše plače, močnejše javne sisteme in večje zadovoljstvo ljudi.

    Za konec pa še nekaj, kar je morda manj »ekonomsko«, a je za Slovenijo pomembno. Kot narod smo ponosni, ko slovenski športniki zmagujejo na globalnem odru. Ponosni smo, ko slovenski diplomati in politiki igrajo enakovredno vlogo v mednarodnih institucijah. Enako samozavestni bi morali biti tudi pri slovenskem mednarodnem gospodarstvu. Podjetja, ki v svetu zmagujejo s kakovostjo, inovacijami, znamko in uporabniško izkušnjo, niso »stranski igralci« družbe, ampak njen finančni temelj. Če želimo varno prihodnost, se moramo naučiti ceniti in sistemsko podpreti tisto, kar nam jo omogoča: rast dodane vrednosti na globalnih trgih in njeno vzdržno, pravično razdelitev med zaposlenimi, državo, financiranjem, lastniki in razvojem podjetij.

     

    ***

    Leon Korošec, magister ekonomskih ved, podpredsednik skupine Elan in direktor športne divizije Elana.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

    Šport  |  Zimski športi
    OI 2026

    Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

    Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kongres Uefe

    V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

    Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
    S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Upokojenci

    Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

    Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
    Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

    Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ste vedeli, kako se na tekme pripeljejo naši hokejisti? (video)

    Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
    Promo Delo 16. 2. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

    Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

    Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več

    Več iz teme

    gospodarstvoproduktivnostplačedodana vrednostkonkurenčnostpodjetjagostujoče perododana vrednost na zaposlenegablaginja

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Bolezen čikungunja

    Nevarna tropska bolezen se širi tudi po Evropi

    Doslej so hladne evropske zime delovale kot naravna pregrada, a znanstveniki opažajo, da je trenutno prisotnost tigrastega komarja v južni Evropi že celoletna.
    18. 2. 2026 | 07:39
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Post

    Za muslimane se po sončnem zahodu začenja sveti mesec ramazan

    Namenjen je postu, druženju vernikov, skupnim obedom in molitvam. Večerne molitve bodo tudi letos potekale v 18 lokalnih odborih Islamske skupnosti v Sloveniji.
    18. 2. 2026 | 07:17
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Lastovo

    V sredo zjutraj vsi, ki ne živijo na otoku, odidejo

    Lastovo od treh kraljev do pepelnične srede živi drugačen ritem kakor sicer v letu, ko ga imajo zase le domačini in izseljenci.
    18. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Regrat s karamelizirano čebulo, pirejem in jajčkom

    To je vsakdanja, preprosta in čudovita jed, za katero vam ne bo treba letati v trgovino po zamrznjeno špinačo.
    Karina Cunder Reščič 18. 2. 2026 | 06:56
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    Vredno branja

    Vsaka identiteta nastane v odnosu do tega, kar misliš, da nisi

    V Slovenski kinoteki do junija na ogled izjemen filmski opus Anje Medved in Nadje Velušček, ki na zgodovino gleda od spodaj navzgor.
    Pia Prezelj 18. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Lastovo

    V sredo zjutraj vsi, ki ne živijo na otoku, odidejo

    Lastovo od treh kraljev do pepelnične srede živi drugačen ritem kakor sicer v letu, ko ga imajo zase le domačini in izseljenci.
    18. 2. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Regrat s karamelizirano čebulo, pirejem in jajčkom

    To je vsakdanja, preprosta in čudovita jed, za katero vam ne bo treba letati v trgovino po zamrznjeno špinačo.
    Karina Cunder Reščič 18. 2. 2026 | 06:56
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    Vredno branja

    Vsaka identiteta nastane v odnosu do tega, kar misliš, da nisi

    V Slovenski kinoteki do junija na ogled izjemen filmski opus Anje Medved in Nadje Velušček, ki na zgodovino gleda od spodaj navzgor.
    Pia Prezelj 18. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    OSEBNI KREDIT

    Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

    Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 11:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

    Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 12:06
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

    Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Ko čas znova postane vrednota

    Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 14:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravim izpah rame

    Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 14:03
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo