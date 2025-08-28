Počitniške in sistemske težave

V nadaljevanju preberite:

Do zdaj smo sicer v šolskem sistemu poznali stalnega in začasnega spremljevalca. Po sedanji šolski zakonodaji mora imeti spremljevalec otrok s posebnimi potrebami najmanj srednjo ali srednjo strokovno izobrazbo. Prav v tem tiči težava, saj se na seznamu spremljevalcev najde širok nabor nenavadnih poklicev, ki ne poznajo šolskega sistema in osnov primanjkljajev otroka. Poklic pogosto opravljajo mladi, zagnani posamezniki, ki pa običajno nimajo predznanja o razvoju otroka ali nimajo svojih otrok, tudi ne v širši družini, da bi razumeli, kako ravnati in zakaj. Opis kompetenc spremljevalca teh otrok pri nas ni opredeljen.