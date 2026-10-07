Podnebne spremembe ne bodo izginile, če jih zanikamo

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva. Slovenci smo bili vedno ponosni na svojo kulturo in znanost. Ker smo bili večji del zgodovine brez lastne države in pod nadvlado večjih narodov, smo imeli malo politikov ali plemičev, na katere bi lahko bili zgodovinsko ponosni. Zato smo svoj ponos vlagali predvsem v kulturo in, čeprav v nekoliko manjši meri, tudi v znanost. Na dunajski univerzi, ki je bila dolgo časa naša osrednja univerza, je bilo po nekaterih podatkih kar 35 rektorjev slovenskega rodu – prvi že leta 1533, Andrej Perlah iz Svečine. Ob ustanovitvi Univerze v Ljubljani leta 1919 sta Slovence in Slovenke navdajala neizmeren ponos in občutek, da smo končno dobili ustanovo, ki bo omogočila razvoj lastnega znanja in znanosti. Tudi v zadnjih desetletjih smo ...