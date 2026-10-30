Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva. Slovencem še kralj Salomon ne more pomagati. Pred njim stojita dve mačehi, ki se ne prepirata o tem, kateri pripada dojenček, ampak katera bo dobila katero polovico. Ostalo je le tehnično vprašanje: ga prerezati podolgem ali počez? Dojenček včasih zadušeno zajoka, večinoma pa je videti, kot da ne razume, kaj se mu dogaja. Hlastno pograbi slaščice, s katerimi ga izmenično podkupujeta. Nobena ga nima zares rada. Vsaki gre le za to, da bi premagala drugo. Medtem mu obe iz torbe kradeta aptamil in bebe piškote. Njun polni želodec ima prednost pred njegovo rastjo. Tako je videti slovensko praznovanje petintridesete obletnice suverenosti. V Kopru, od koder je 25. oktobra 1991 odplul zadnji vojak Jugoslovanske ljudske armade, ...