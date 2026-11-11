Podpora človekovim pravicam ni isto kot podpora iranski organizaciji MEK

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Janez Janša je 25. oktobra letos na slovesnosti ob dnevu suverenosti govoril o neodvisnosti, svobodi in pravici ljudi, da sami odločajo o svoji prihodnosti. Spomnil je, da slovenska neodvisnost ni bila darilo zgodovine, ampak rezultat boja in žrtev generacije, ki si jo je izborila. V istem govoru se je dotaknil tudi enega najspornejših poglavij slovenske zgodovine: druge svetovne vojne, dediščine komunizma ter razhajanj glede zgodovinskih simbolov in odgovornosti. Priznal je, da si tisti, ki so se iskreno borili proti okupatorju, zaslužijo spoštovanje, hkrati pa je razlikoval med njihovim bojem za domovino in komunistično ideologijo. Poudaril je tudi pomen ...