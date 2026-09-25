Policentrizem ni zemljevid, ampak razvojni sistem

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Slovenija policentrizma nikoli ni uradno opustila. Pojem se je selil iz enega prostorskega in razvojnega dokumenta v drugega in je navzoč tudi v sedanji Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050. Njen izvedbeni načrt govori o ohranitvi policentričnega urbanega sistema, krepitvi regionalnega razvoja in enakovrednejši dostopnosti do storitev. Na papirju torej obstaja kontinuiteta. Toda prav ta kontinuiteta postavlja neprijetno vprašanje: ali imamo policentrizem kot razvojni sistem ali samo kot trajno geslo? Če bi šlo le za zemljevid središč, bi bila naloga skoraj opravljena. Slovenija ima Ljubljano, regionalna središča, manjša mesta in gosto mrežo naselij. ...