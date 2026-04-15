Politična gravitacija in padec orbanizma

Madžarske volitve prejšnji konec tedna so prinesle zgodovinsko zmago brez primere. Z rekordno, 80-odstotno volilno udeležbo in ustavno večino, ki obsega 70 odstotkov vseh sedežev, to ni bila zgolj menjava vlade – bil je zlom režima, stisnjen v eno samo volilno noč.

Po šestnajstih letih na oblasti je Viktor Orbán postal žrtev lastne kreacije. Madžarski volilni stroj, skrbno zasnovan tako, da relativno večino spremeni v premočno parlamentarno prevlado, je deloval popolno – le da ne zanj. Na koncu Pétru Magyarju sistema ni bilo treba razstaviti; preprosto je prepoznal pravila igre in igral na zmago. Volilna zakonodaja iz leta 2011, zasnovana za kaznovanje razdrobljene opozicije, se je na koncu izkazala za usodno, ko se je soočila s konsolidiranim izzivalcem, ki je mehanizme načela »zmagovalec dobi vse« lahko obrnil proti trenutnemu nosilcu oblasti.

Magyarjev nastop v tem volilnem ciklu je bil izjemen. Njegova hitra izgradnja gibanja Tisza kot močne politične sile, ki je združevala gradnjo stranke, neizprosen boj na terenu in prevladujočo prisotnost na družbenih omrežjih, bo predmet analiz še vrsto let. V novem medijskem okolju, v katerem se je Fidesz dolgo zdel nepremagljiv, se je znašel kot riba v vodi.

Vendar pa te taktike, ne glede na to, kako impresivne so, same po sebi ne pojasnjujejo razsežnosti zmage njegove stranke z osvojitvijo 138 parlamentarnih sedežev od 199. Dejavniki, ki se zdaj navajajo kot vzrok Orbánovega padca – obubožanje, korupcija in konfrontacijska zunanja politika – so bili prisotni že v prejšnjih ciklih. Dolgo časa so bili stebri njegovega uspeha.

Razlika na teh volitvah? Čas.

Predstavljajte si plastično vrečko, napolnjeno z vodo. Držite jo lahko ure in ure, pa se zdi, da se ne zgodi nič. Oblika ostaja stabilna. Toda v notranjosti se struktura spreminja – molekule se gibljejo, vlakna se raztezajo. Sčasoma se vrečka brez opozorila raztrga. Politična stabilnost je pogosto natanko takšna. Ni vedno znak moči, temveč maska za kopičenje napetosti.

Učinek časa je Orbánov sistem udaril na treh ravneh.

Prvič, politična tehnologija se je izrabila. Komunikacijski stroj, ki je Fideszu nekoč omogočal, da je na novo definiral vse, od migracij do inflacije, je postopoma izgubil vpliv na javno prepričanje. Narativ o zunanjem sovražniku se je napihnil. Po štirih letih je vojna retorika izgubila svojo vrednost šoka. Veliki plakati so ostali, vendar so se vedno bolj zdeli kot del kulise in ne kot natančen posnetek resničnosti. Nenehno vzbujanje alarma je privedlo do izčrpanosti javnosti, tehnologija osvajanja src in umov pa je postala manj učinkovita preprosto zato, ker je bila preveč uporabljena.

Drugič, Orbán sam se je utrudil. Politična analiza se pogosto izogiba fizičnim razlagam, vendar je bil kontrast presunljiv. Orbán, nekoč mojster volilnih kampanj na terenu, je deloval zadržano in previdno. Pogosto se je omejil na en nadzorovan dogodek na dan.

Nasprotno pa je Péter Magyar deloval s politično hiperaktivnostjo. Uspelo mu je izvesti sedem ali osem nastopov na dan in ohranjati intenzivno prisotnost tako na spletu kot v živo. Medtem ko se je Orbán skušal prilagoditi logiki družbenih omrežij, se je Magyar v njih gibal kot staroselec. Platform ni le uporabljal. On je znotraj njih obstajal. To je bil spopad med veščim, a utrujenim igralcem in hitro, prilagodljivo osebnostjo. Podporniki so videli izbiro med rutinsko vodenim dedkom in visokoenergetskim izzivalcem.

Tretjič, vsakdanja realnost se je začela ponovno uveljavljati. Stanje v bolnišnicah, življenjski stroški in kakovost javnih storitev so se izkazali za trdovratnejše od kampanjskih sloganov. Izkazalo se je, da so bolnišnične potrebščine pomembnejše od teorij zarote o Bruslju. Inflacija je nadomestila kulturne vojne, želja po delujoči državi pa je izpodrinila politiko ustvarjanja sovražnikov. Iliberalni populizem se je nenadoma moral soočiti z realnostjo. Propad orbánističnega konsenza nakazuje, da imajo tudi najbolj sofisticirani ekosistemi dezinformacij omejen rok trajanja.

Če na čas gledamo kot na glavni dejavnik tega poraza, rezultat postane jasen. To ni bila posledica enega samega škandala, temveč vrhunec počasne in neobvladljive erozije moči.

Ta lekcija presega Madžarsko. Tudi popolnoma zloščen politični stroj lahko postane tog in votel. Ko se sistem umakne v mehurček in izključi drugače misleče, izgubi sposobnost samoobnove. Na tej točki stabilnost postane okorelost. Sistem izgubi sposobnost prilagajanja. Čeprav se od zunaj morda zdi nespremenjen, postaja vse bolj krhek, dokler se ne sesuje.

Čas je tiha, a neizprosna sila erozije. Ta sila je za avtoritarne sisteme veliko nevarnejša kot za odprte družbe. Odprte družbe črpajo svojo odpornost iz sposobnosti spreminjanja. Tako kot plastična vrečka tudi tog sistem zdrži dolgo časa.

Potem pa se nenadoma raztrga.

***

Tibor Dessewffy, direktor Centra za raziskave digitalne sociologije na Univerzi Eötvösa Loránda v Budimpešti.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.