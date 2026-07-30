Politična kriza v slovenskem parlamentu

Slovenska parlamentarna demokracija se v zadnjih letih vse pogosteje ukvarja z obdobji izrazite politične nestabilnosti, ki presegajo običajno tekmovanje med vlado in opozicijo. Čeprav je politični konflikt sestavni del demokratičnega procesa, postaja v Sloveniji vse očitneje, da se razprava prepogosto odmika od vsebinskih vprašanj in se osredotoča na medsebojna obračunavanja, proceduralne zaplete ter iskanje političnih koristi. Dogajanje v državnem zboru zato ni zgolj posledica posameznih spornih odločitev ali razmerij moči, ampak odseva širše težave politične kulture, delovanja parlamentarnega sistema in nezmožnosti oblikovanja dolgoročnega soglasja pri ključnih razvojnih vprašanjih države. Sedanji zapleti v parlamentu niso povezani z več zgolj nerešenimi političnimi vprašanji, od ...