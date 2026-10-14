Politika, alkohol in šolski prostor

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Ko sem bil v šolskem letu 2003/2004 ravnatelj osnovne šole, sem se znašel pred na videz preprostim, v resnici pa zelo pomembnim vprašanjem: ali alkohol sodi v osnovno šolo? Odgovor sem takrat razumel precej preprosto. Ne. Na podlagi veljavne zakonodaje in sklepa sveta šole sem vztrajal, da se v šolskih prostorih tudi zunaj pouka alkohola ne toči. Enako sem ravnal na vsakoletni zaključni prireditvi – valeti devetošolcev. Odločitev ni bila sprejeta z navdušenjem. Nasprotovali so ji nekateri starši in tudi posamezni učitelji. Toda ravnatelj ni postavljen zato, da bi bil všečen. Postavljen je tudi zato, da postavi mejo, kadar je ta v interesu otrok. Bojan Macuh, dr. ...