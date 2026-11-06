Poljska: državni udar ali vzpostavitev vladavine prava?

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Donald Tusk, predsednik poljske vlade, ima pravno dolžnost, da ponovno vzpostavi neodvisnost poljskega ustavnega sodišča, ki je bilo podvrženo političnemu nadzoru. Toda način, kako se vlada odziva na zaostrovanje razmer, in njena lastna imenovanja sodnikov lahko zmago pravne države spremenijo v politični poraz. Poljsko ustavno sodišče se je znašlo v središču zelo zaostrenega spopada glede vladavine prava. V petek je sedem sodnikov v spremstvu Službe državne varnosti vstopilo v prostore sodišča v okviru zelo spornega posega. Potem ko predsednik Karol Nawrocki več kot šest mesecev ni hotel sprejeti njihovih priseg, je ena od sodnic, Anna Korwin-Piotrowska, ...