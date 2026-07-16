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    Gostujoče pero

    Pomenkovati se z naravo

    Pustimo do besede potoku, rekam in morju, gozdovom in pticam, mokriščem in tišini med njimi.
    Sredi neznosnega hrupa, onesnaženosti in urbane gneče je osamljeni človek otopel za dialog z naravo. FOTO: arhiv Dela
    Galerija
    Sredi neznosnega hrupa, onesnaženosti in urbane gneče je osamljeni človek otopel za dialog z naravo. FOTO: arhiv Dela
    Bećir Kečanović
    16. 7. 2026 | 05:00
    10:03
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    Devetega julija sem na Dolenjskem obiskal mokrišče Zdravci in se nato pridružil delavnici občanske znanosti o spremljanju kakovosti voda, ki je potekala v Kulturnem centru Škocjan, Knjižnica Mirana Jarca Škocjan. Iz tega je nastal ta zapis. Njegov naslov je izposojeni verz iz Byronove pesmi Samota, ki me že desetletja spremlja kot tihi sogovornik na poteh po naravi.

    Z leti sem se ob branju Samote naučil, da človek z naravo govori različne jezike. Lahko jo meri, opazuje, fotografira, razlaga in celo varuje. Pa vendar je prav človek tisti, ki jo najbolj onesnažuje in uničuje. Pomenkovanje z naravo je nekaj drugega. Začne se, ko odkrijemo, da je narava naš tihi sogovornik in prijatelj. Takrat ne poslušamo več samo sebe in svojega prepričanja, da o naravi lahko govori le človek. Pustimo torej do besede potoku, rekam in morju, gozdovom in pticam, mokriščem in tišini med njimi.

    Zato sem na potep po Dolenjski v nahrbtnik s pohodniško opremo vzel obvezno čtivo kot slovar liričnega narativa pri srečanju in pomenkovanju z živo naravo. To je Menartov prevod s pojasnili v drobni knjižici iz leta 1983 in spremno besedo, da gre za prirejeno in skrajšano različico knjige Lord Byron, Pesmi in pesnitve iz leta 1975.

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    Reki dajte prostor, nato jo pustite pri miru

    Nisem ravno najboljši poznavalec Byronovega opusa, a vse tisto, kar mu je s prevodom v slovenščino poklonil Janez Menart s svojo umetniško interpretacijo, me desetletja nagovarja z domače knjižne police. Branje Samote mi danes bolj kot kadarkoli pripoveduje o čudežu narave in človeku v razčlovečenem svetu, ki je padel s tečajev tako globoko, da nima več razumevanja za nikogar.

    Obisk mokrišča Zdravci, delavnica v Škocjanu in Byronov pesniški narativ, začinjen z Menartovo umetniško interpretacijo, so v tej zgodbi občana raziskovalca miselno-metodološka podlaga za izkustveno učenje na kraju samem (angl. place-based experiential learning).

    Pesem Samota pri tem ni zgolj okrasek, je lirični soustvarjalec relacijskega dialoškega prostora. To je zdaj naravni prostor dialoga, iz katerega nastaja pripoved o sodobnem človeku v razmerah, kjer osamljenost in tesnoba ne prihajata iz romantičnega postanka na pesnikovih »skalah tik prepada«, ampak iz trajnega hrupa, onesnaženega okolja in urbane gneče – našega sodobnega načina življenja.

    Pesem Samota pri tem ni zgolj okrasek, je lirični soustvarjalec relacijskega dialoškega prostora. FOTO: Martin Lelievre/AFP
    Pesem Samota pri tem ni zgolj okrasek, je lirični soustvarjalec relacijskega dialoškega prostora. FOTO: Martin Lelievre/AFP

    Mokrišče Zdravci v tem enodnevnem projektu občanske znanosti ni kulisa, ampak življenjski prostor pomenkovanja. Narava v tem prostoru ne nastopa kot objekt, temveč kot enakovredni sogovornik raznovrstnih bitij, ki človeka nagovarjajo z modrostjo preživetja v odnosu vzajemnosti (simbioze), po človeško solidarnosti.

    Bobrova družinica rojenih urbanistov, arhitektov in gradbenikov črpa iz demografskega sklada mokrišča, da lahko neutrudno gradi jezove in utrjuje zatoke najdaljšega slovenskega potoka Radulja. Le kako jim, presnetim bobrom, uspe, da brez oderuških najemnin, korupcije in tožbarjenja dolgoročno vlagajo sredstva stanovanjske politike v sobivanje mladih rib in avtohtonih rakcev, ptic in čebel ter cele palete drugih živih organizmov na območju Zdravcev. Morda zato, ker bobri še vedno gradijo na tistem, kar človek izgublja, to je občutek, da dom gradiš skupaj z drugimi.

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    Jasna Vukas: Novi luksuz so tri ure nedosegljivosti

    Občansko raziskovanje nikoli ni zgolj faktografsko nizanje dejstev, ampak organiziranje dialoga in izkustva, ki ga vselej spremljajo čustva in občutki. Ko pa se tej miselni operaciji pridružijo dokazi bazične znanosti (evidence-based), postane občanska znanost z dokazi podprta praksa (evidence-informed practice). Pri tem je treba takoj poudariti, da niti narativ občanskega raziskovanja niti občanska znanost nista znanost v pravem pomenu, ampak dopolnjujoča se praksa razumevanja, izkustvenega učenja in skupnostnega delovanja, ki svojo veljavnost črpa predvsem iz odnosa, ne le iz metodološke strogosti bazične znanosti.

    Tako kot narativ občanske znanosti pri demokratizaciji znanja in praktičnem reševanju problemov povezuje izkustvo in pripadnost skupnim vrednotam, Byronova Samota povezuje lirično izkušnjo narave z razmislekom o osamljenosti in tesnobi v sedanji družbi negotovosti.

    Občansko raziskovanje zato bolj kakor bazični znanosti in njenim metodam dokazovanja služi kot izkustveno orodje v prizadevanjih posameznika in skupnosti za demokratično reševanje družbenih problemov. Če za primerjavo spet vzamemo narativ prve kitice v Byronovi Samoti, ta ne ponuja znanstvenih dokazov, ampak pripoved o tistih izjemnih trenutkih in občutkih, ko smo ganjeni v pristnem stiku z naravo.

    Če temo skrbne skupnosti in družbene odpornosti kratko postavimo v okvir zakonske ureditve vzgoje in izobraževanja, ugotovimo, da je izkustveno učenje z naravo na kraju samem uveljavljen učni program z različnimi vsebinami. FOTO: Martin Lelievre/AFP
    Če temo skrbne skupnosti in družbene odpornosti kratko postavimo v okvir zakonske ureditve vzgoje in izobraževanja, ugotovimo, da je izkustveno učenje z naravo na kraju samem uveljavljen učni program z različnimi vsebinami. FOTO: Martin Lelievre/AFP

    V drugi kitici Byron obrne ploščo in bralca kot puščico narativa izstreli v središče travmatičnega doživljanja druge vrste samote. To je tista prava samota, pred katero svari Byron, svoboda, ki jo človek vse bolj tesnobno prenaša v hrupu, onesnaženosti in brezupu današnjega sveta.

    Navzven svoboden in deinstitucionaliziran, v trenutkih, ko nujno potrebuje zdravniško ali drugo institucionalno pomoč, najpogosteje ostane prepuščen samemu sebi, »brez koga, ki bi bil dom tvojih sanj, brez koga, ki bi ti bil sreča zanj«. Pretresljiva življenjska zgodba številnih sodobnikov, zapisana z Byronovim liričnim pečatom in jasnovidnostjo pesniškega duha pred dvesto leti. Ko sem tako z Byronom v nahrbtniku usode stopal po mokrišču Zdravci, me je spremljal tudi občutek, da Samota ni zgolj literarna spremljava, ampak krik osamljenega v razčlovečenem svetu.

    Sredi neznosnega hrupa, onesnaženosti in urbane gneče je osamljeni človek otopel za dialog z naravo. Zato vse bolj izgubljata tudi smisel in modrost življenja, po kateri je v tisočletjih evolucije razvil vso svojo znanost in filozofijo, povrhu še umetno inteligenco. Kako je pri vsem tem mogoče, da je »primitivni« pračlovek z naravo razvil sočuten dialog, sodobni človek pa je kljub bliskovitemu tehnološkemu napredku, osupljivim znanstvenim odkritjem in razvejenim družbenim omrežjem v 21. stoletju čedalje večji primitivec.

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    Vrt je najboljša prispodoba za življenje

    S tem ko izgublja dialog z naravo, hkrati izgublja občutljivost za življenje okoli sebe in merilo, po katerem vrednoti lastne stvaritve. To velja tudi za umetno inteligenco, saj je njen razvoj odvisen od človekove razsodnosti, naravne inteligence in sposobnosti razumevanja ter moralnega vrednotenja. Zato bi bolj kot panično ustavitev tehnološkega razvoja, o čemer v strahu pred negotovo usodo z umetno inteligenco resno razpravljajo svetovni misleci, potrebovali dialog z naravo.

    S prvo kitico Samote sem mokrišče Zdravci z vsakim korakom bolj doživljal kot prostor, kjer se narava in odtujeni človek, vsa njegova znanost in filozofija lahko znova srečajo. V tem prostoru izkustvenega učenja na kraju samem mi ni bilo treba brati iz drobne knjižice.

    Byronovi lirični pripovedi o samoti, ki osvobaja, sem lahko prisluhnil v pomenkovanju z živo naravo, tam, »kjer so stvari, ki človek jim ne vlada in kjer ni hodil še njegov korak«. Obisk Zdravcev je bil odrešujoč in pomirjajoč, naravnost zdravilen – z mističnim pridihom mokrišča, ki razkriva, kaj vse odtujeni človek v hrupu in urbani gneči nepovratno izgublja.

    Mokrišča so v prenesenem pomenu ledvice narave, komunalno podjetje ekosistema, ki dneve in noči skrbno čisti, kar predvsem človek onesnažuje. Na delavnici občanske znanosti o uporabi hitrih testov za analizo kakovosti vode sem pod vtisom Zdravcev nehote naredil miselno vzporednico s preventivnimi pregledi v lokalni referenčni ambulanti, kjer zdravstveno osebje s pravočasnim odvzemom in analizo vzorcev telesnih tekočin pri človeku zgodaj lahko odkrije patološke spremembe, da prepreči hujše posledice na njegovem zdravju in imunosti.

    Kako je pri vsem tem mogoče, da je »primitivni« pračlovek z naravo razvil sočuten dialog, sodobni človek pa je kljub bliskovitemu tehnološkemu napredku, osupljivim znanstvenim odkritjem in razvejenim družbenim omrežjem v 21. stoletju čedalje večji primitivec. FOTO: Martin Lelievre/AFP
    Kako je pri vsem tem mogoče, da je »primitivni« pračlovek z naravo razvil sočuten dialog, sodobni človek pa je kljub bliskovitemu tehnološkemu napredku, osupljivim znanstvenim odkritjem in razvejenim družbenim omrežjem v 21. stoletju čedalje večji primitivec. FOTO: Martin Lelievre/AFP

    Glede tega se popotovanje in izkustveno učenje po Dolenjski v smislu naslovne teme tesno prepleta tudi s tem, kar je bistvo razumne previdnosti, povečane budnosti in družbene odpornosti v članku Ko za otroke skrbi vsa vas (Delo, 4. julij).

    Če temo skrbne skupnosti in družbene odpornosti kratko postavimo v okvir zakonske ureditve vzgoje in izobraževanja, ugotovimo, da je izkustveno učenje z naravo na kraju samem uveljavljen učni program z različnimi vsebinami.

    Slovenski pedagogi in gozdarski strokovnjaki, na primer, skupaj z naravo že več let vzgajajo in izobražujejo otroke, da naravno okolje ni prostor podrejanja in brezobzirnega izkoriščanja, ampak življenjski prostor cele vrste prostoživečih živali, drugih živih bitij, organizmov in ekosistemov (Gozd je učilnica: Priročnik z izobraževalnimi aktivnostmi, 2025).

    Z izkustvenim učenjem med obiskom mokrišča Zdravci, delavnico občanske znanosti v Škocjanu in Byronovo Samoto sem globoko prepričan, da je učiteljica narava hkrati tudi prostor sočutnega dialoga in izkustvenega učenja tudi o temeljnih družbenih vrednotah in trajnostnem razvoju, čustveni inteligenci, vzajemnem spoštovanju in dostojnem komuniciranju, tvornem sodelovanju z drugimi, ne nazadnje o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, enakovredni vlogi moških in žensk pri zagotavljanju miru in varnosti, enakih možnostih in kakovostnem življenju za vse ter razvijanju kompetenc, veščin in sposobnosti za življenje v demokratični družbi (prirejeno po drugem členu zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI).

    ***

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

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