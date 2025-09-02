Popotnica v novo šolsko leto in popotnica za življenje

Drage učiteljice in učitelji, starši – vsi skupaj smo zgled otrokom.

Vsako novo šolsko leto prinese nekaj simbolike. Prvi september je več kot datum – je začetek poti, ki odpira priložnosti za povezovanje, za gradnjo odnosov, za odkrivanje sebe in drugih. Je čas, ko otroci znova sedejo v šolske klopi, učitelji pa odpirajo vrata hramov učenosti. A ta trenutek je namenjen tudi nam odraslim, da se spomnimo: smo zgled.

V zadnjih tednih sva na različnih koncih Slovenije vodili seminarje o odnosih, poučevanju in komunikaciji v kolektivih. Pri tem sva še enkrat začutili, kako zelo dragoceni so naši učitelji.

Pogosto so skromni, redko se s ponosom pohvalijo, velikokrat si postavljajo nerealna pričakovanja in v skrbi za druge pozabijo nase. Pa vendar jih druži nekaj, kar daje slovenskemu šolstvu moč: srčnost, želja po dobrih odnosih, empatija, vztrajnost, potrpežljivost, iznajdljivost, pripravljenost na sodelovanje in osebno rast.

To so temelji, na katerih rastejo naši učenci.

Zato, drage učiteljice in učitelji: zavedajte se, kako izjemni ste. Namenite letos ljubezen tudi sebi, svojim osebnim ciljem. Zaslužite si počitek, čas zase in priznanje lastne vrednosti. S tem, ko se boste videli kot izjemni, boste otrokom dali največji zgled – sprejemanje in ljubezen do sebe.

Mateja Peršolja, strokovna vodja BeGrejt Inštituta (desno), Nataša Lenarčič, predavateljica, svetovalka in coachinja (levo). FOTO: Osebni arhiv

Učitelj je več kot učni načrt, več kot tehnologija in več kot številke na testih. Učitelj je srce, ki daje utrip znanju in človečnosti.

Toda šola ni le učitelj. Šola je skupnost, v kateri imajo posebno mesto tudi starši.

Otrok bo cenil šolo toliko, kot jo boste cenili vi, dragi starši. Zaupal bo učitelju in sošolcem toliko, kolikor bo začutil vaše zaupanje. V šolo bo prinesel besede, ki jih sliši doma.

Na poti učenja ga čakajo izzivi in trenutki frustracij – a prav ti so priložnost za največjo rast. Ko bo premagal oviro sam, bo odkril svojo moč.

Naloga staršev ni, da otrokom odstranimo vse ovire, ampak da jim s potrpežljivostjo in podporo sporočamo: »Verjamem vate. Vem, da zmoreš.« Prav to je za starše najtežje. Gledati in pustiti otroka, da pade in se sam pobere. A je to hkrati tudi največja popotnica za življenje – zaupanje vase, ki ga bo dobil, ko bo problem rešil sam.

Kot mati sem si v takih trenutkih pogosto rekla: »Bodi tiho. Pusti ga, ker je izkušnja pomembnejša od tega, kar boš rekla.« Če imamo z otroki odnos, bodo vedeli, da smo ob njih in niso sami. Vedeli bodo, da so sprejeti in ljubljeni tudi, če naredijo napako. Vedeli bodo tudi, da po poti do uspeha ne vodi stopnica za stopnico linearno navzgor, ampak gre pogosto najprej navzdol, čez luknje in izzive, ki nas ob razreševanju vodijo do uspeha.

Ne nazadnje ne pozabimo: tudi učitelji smo starši z družinami, skrbmi in obveznostmi. Kar najbolj potrebujemo, je isto, kar potrebujete starši – razumevanje, spoštovanje in sodelovanje.

Na koncu nas vse povezuje isti cilj: otroci, ki odraščajo v uspešne, samostojne, odgovorne in zadovoljne ljudi. Mlade, ki bodo znali živeti drug ob drugem, sodelovati v ustvarjanju sveta, v katerem bodo živeli.

Prvi september je začetek poti, ki odpira priložnosti za odkrivanje sebe in drugih. FOTO: Blaž Samec

Naj bo to šolsko leto polno povezanosti, zaupanja in zgledov, ki jih bomo odrasli dajali otrokom. Naj otroci spoznajo vrednost humane inteligence, da jo bodo znali ceniti in negovati.

Mateja Peršolja, strokovna vodja BeGrejt Inštituta.

Nataša Lenarčič, predavateljica, svetovalka in coachinja.

Prispevek je mnenje avtoric in ne izraža nujno tudi stališč uredništva.