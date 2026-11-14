Poseg v politiko: kako je prišlo do referenduma o »razvojnih ukrepih«

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Politikom se nemalokrat očita vmešavanje v sodstvo, poskus vplivanja na sodstvo, nadzorovanje sodstva in podobno. Obratno pa se o tem, ko sodstvo posega v politiko, skoraj ne govori oziroma se to, vsaj pri dobršnem delu javnosti, šteje za nekaj samoumevnega. Nekateri bi temu evfemistično dejali, da ne gre za vmešavanje v politiko, pač pa za »zavore in ravnovesje« pri delitvi oblasti, kjer je sodstvo dolžno spremljati in nadzirati izvrševanje zakonodajne ali izvršilne oblasti. Ustavno sodišče je nedvomno tisti sodni organ, ki najpogosteje posega na področje političnega odločanja, in to na najvišji ravni. Položaj ustavnega sodišča je v marsičem izjemen, saj lahko ...