Poti in stranpoti stanovanjskega gospodarstva

Namenoma sem se v naslovu izognil stanovanjski politiki, saj osebno verjamem, da nova stanovanja pridobivamo predvsem z gospodarskimi aktivnostmi: od nakupa zemljišča, umeščanja v prostor, pridobivanja finančnih virov, projektiranja in gradnje do končnega upravljanja stavb in stanovanj.

Celoten proces graditve stanovanj je precej dolgotrajen. Pri večjih soseskah v povprečju traja od pet do sedem let, zato je praviloma nezanimiv tako za politike kot za kratkoročne investitorje.

Prav zato se v tujini kot investitorji oziroma financerji dostopnih najemnih stanovanj pogosto pojavljajo zavarovalnice, pokojninski skladi in drugi institucionalni vlagatelji, ki iščejo dolgoročne in varne naložbe.

Žal so pri nas institucionalne naložbe v najemna stanovanja zakonsko otežene, poleg tega primanjkuje primernih projektov, saj je večina zasebnih investitorjev usmerjena v manjše, bolj luksuzne projekte s hitrim obratom kapitala in visokim donosom. Povprečen državljan ima zato zelo malo možnosti za dostopen najem ali nakup stanovanja.

Posledično veliko mladih ostaja pri starših in si ne more ustvariti pogojev za samostojno življenje ter družino. Na javnih razpisih jih pogosto prehitevajo prosilci z več otroki, ki zaradi veljavnih meril dosegajo višje število točk.

V preteklosti je stanovanjski sklad Republike Slovenije gradil stanovanja in jih prek razpisov oddajal po tržni oziroma stroškovni najemnini, kar je omogočalo lažji dostop do stanovanj tudi srednjemu razredu. Vendar je bila ta sicer zakonita dejavnost sklada problematizirana v javnem pismu Jožke Hegler in Edvarda Ovna, naslovljenem na številne institucije in medije, čemur je sledila tudi kazenska ovadba na vrhovno državno tožilstvo.

S spremembo stanovanjske zakonodaje so se zato možnosti za pridobitev javnega najemnega stanovanja za izobražene in zaposlene mlade ter mlade družine precej zmanjšale.

mag. Črtomir Remec, predsednik Stanovanjskega sklada RS. FOTO: Anže Krže/Mediaspeed

Pred kratkim smo na mednarodni konferenci o stanovanjski problematiki v Trstu razpravljali o različnih praksah v državah članicah EU. Težko se primerjamo z Dansko ali Avstrijo, kjer imajo več kot stoletno tradicijo na področju javne stanovanjske politike, lahko pa se od njih veliko naučimo.

Pomemben je predvsem dolgoročni pristop brez nenehnih političnih intervencij. Javna stanovanja namreč niso namenjena podpornikom leve ali desne politične opcije, ampak vsem ranljivim skupinam, ki morajo imeti čim bolj enake možnosti pri reševanju stanovanjskega vprašanja.

Po osamosvojitvi smo se odločili za prodajo družbenega stanovanjskega fonda najemnikom, s čimer smo ohranili stanovanja v množični zasebni lasti. Danes imamo zato nadpovprečno velik delež lastniških stanovanj v primerjavi z najemnimi in je treba spodbujati predvsem večjo ponudbo javnih in zasebnih dostopnih najemnih stanovanj.

Zaradi sprememb v družinskih in življenjskih okoliščinah je veliko stanovanj ostalo praznih, zato potrebujemo bolj spodbudno davčno in najemno zakonodajo, ki bo omogočila njihovo ponovno vključitev na trg.

Seveda pa moramo poskrbeti tudi za mlade in mlade družine, ki potrebujejo prvo stanovanje za začetek skupnega življenja. Vse se začne pri občini, ki je že po zakonu dolžna zagotavljati komunalno opremljena zemljišča za stanovanjsko gradnjo. Nato svojo vlogo prevzamejo občinski oziroma državni stanovanjski skladi ter druge neprofitne stanovanjske organizacije, ki imajo ustrezne kadrovske in administrativne zmogljivosti za izvedbo projektov.

Ugodnih finančnih virov je dovolj za gradnjo več tisoč novih stanovanj v prihodnjih letih. Razmere so v marsičem podobne tistim pred desetletjem, zato verjamem, da lahko dosežemo še boljše rezultate. Če nam je v preteklem obdobju zgolj z aktivnostmi stanovanjskega sklada uspelo zagotoviti več kot 5000 dodatnih stanovanj, je mogoče v naslednjem desetletju s sodelovanjem vseh ključnih akterjev ta rezultat vsaj podvojiti.

Nova vlada in resorno ministrstvo imata vse možnosti, da nadaljujeta in nadgradita slovenski model javne stanovanjske gradnje, ki je cenjen tudi v mednarodnem prostoru. Tudi socialno-razvojna banka CEB ga je ob svoji 70-letnici izpostavila kot primer dobre prakse. To je pomembna priložnost, ki je ne bi smeli zamuditi.

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Mag. Črtomir Remec, predsednik uprave Stanovanjskega sklada RS. Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.