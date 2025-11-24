  • Delo mediji d.o.o.
    Gostujoče pero

    Poziv k udeležbi Tajvana v Interpolu

    Izključitev Tajvana iz Interpola ogroža globalni boj proti kriminalu in otežuje sodelovanje pri čezmejnih kazenskih preiskavah.
    Tajvanski organi pregona imajo bogate izkušnje in strokovno znanje pri preprečevanju kriminala, javni varnosti in mednarodnem sodelovanju. FOTO: Edgar Su/Reuters
    Galerija
    Tajvanski organi pregona imajo bogate izkušnje in strokovno znanje pri preprečevanju kriminala, javni varnosti in mednarodnem sodelovanju. FOTO: Edgar Su/Reuters
    Chou Yew Woei
    24. 11. 2025 | 05:00
    8:10
    Interpol, ustanovljen leta 1923, ima 196 članic, kar ga uvršča na drugo mesto med največjimi mednarodnimi organizacijami na svetu, takoj za Združenimi narodi. Je pomembna platforma za globalno sodelovanje na področju kazenskega pregona. Pozorno spremlja mednarodne kriminalne dejavnosti, vključno s terorizmom, kibernetskim kriminalom in organiziranim kriminalom, ter prek svoje mreže nacionalnih centralnih uradov izmenjuje podatke z organi kazenskega pregona po vsem svetu. Naloga Interpola je zagotoviti in spodbujati čim širše sodelovanje med vsemi kriminalističnimi organi. Vendar je Tajvan že več kot štiri desetletja neupravičeno izključen iz organizacije zaradi političnih razlogov.

    Tajvanski organi pregona imajo bogate izkušnje in strokovno znanje pri preprečevanju kriminala, javni varnosti in mednarodnem sodelovanju. Dosegli so pomembne uspehe na področjih, kot so boj proti tihotapljenju drog in kibernetske prevare, s čimer so Tajvanu povečali ugled v mednarodni skupnosti. Vendar Tajvan nima dostopa do baz podatkov Interpola, ne more sodelovati na njegovih dogodkih in v realnem času izmenjevati informacij z drugimi državami. To tajvanske organe ovira v boju proti mednarodnemu kriminalu, spodbuja kriminalce k širjenju čezmejnih dejavnosti ter ogroža varnost Tajvana, indopacifiške regije in preostalega sveta.

    Zaradi vse bolj razširjenega mednarodnega kriminala mora mednarodna skupnost okrepiti izmenjavo obveščevalnih podatkov in poglobiti partnerstva za izboljšanje čezmejnega kazenskega pregona.

    Globalizacija je pospešila razvoj kriminala na mednarodni ravni. Kriminalci in nezakonita sredstva se lahko hitro premikajo čez meje, kar pomeni, da tihotapljenje drog, trgovina z ljudmi, kibernetski kriminal in druge nezakonite dejavnosti niso omejeni na posamezne države ali regije, ampak so izziv, s katerim se spopada celotna mednarodna skupnost. V času, ko kriminal postaja vse bolj globaliziran in izpopolnjen, je zato nujno, da svetovna policija sodeluje pri vzpostavljanju brezhibne in vključujoče globalne varnostne mreže. Za učinkovit boj proti čezmejnim nezakonitim dejavnostim in zaščito globalne stabilnosti je nujno okrepljeno mednarodno sodelovanje. Sodelovanje Tajvana v Interpolu bi državam omogočilo nemoteno usklajevanje prizadevanj, ukvarjanje s skupnimi grožnjami ter ohranjanje javne varnosti in reda.

    image_alt
    Združeni narodi morajo poiskati način za sodelovanje Tajvana

    Po podatkih Numbea je Tajvan na četrtem mestu med 147 najvarnejšimi državami na svetu. Visoka uvrstitev Tajvana je posledica nizke stopnje kriminala, močnega občutka za skupnost, učinkovitega izvrševanja zakonodaje in tesnega sodelovanja državljanov s policijo. Na Tajvanu je nekoliko več kot 1200 prijavljenih incidentov na 100.000 prebivalcev, stopnja umorov pa le 2,3 na 100.000 prebivalcev, kar je daleč pod svetovnim povprečjem. Ta mednarodno priznana varnostna statistika je pomemben merilnik za oblikovalce politik na področju izvrševanja zakonodaje po svetu in Tajvan predstavlja kot privlačno destinacijo za mednarodne potnike.

    Kot odgovoren član mednarodne skupnosti je Tajvan pripravljen v celoti sodelovati v boju proti mednarodnemu kriminalu, prispevati h kazenskim preiskavam ter sodelovati s partnerskimi državami za zaščito varnosti in lastnine ljudi po svetu. Tajvan je uspešen v boju proti telekomunikacijskim goljufijam, trgovanju z drogami in drugim čezmejnim kaznivim dejanjem. V ribiškem sektorju ima dolgoletne izkušnje z odkrivanjem plovil, vpletenih v trgovino z ljudmi, prisilnim delom ter nezakonitim, neprijavljenim in nereguliranim ribolovom. Brez dostopa do globalnega policijskega komunikacijskega sistema Interpol I-24/7 Tajvan ne more deliti nujnih informacij in se v realnem času pridružiti usklajenim prizadevanjem za izvrševanje zakonodaje. Zamude pri poročanju lahko povzročijo izgubo dokazov, neuspešnost pri prijetju osumljencev in nepotrebno trpljenje žrtev. Odsotnost Tajvana slabi mednarodni okvir za uresničevanje zakonodaje in ustvarja veliko vrzel v globalni varnosti, kar je zelo skrb vzbujajoče.

    image_alt
    Nobena država ali oseba se ne sme igrati z dvojnimi merili

    Tajvan je zanesljiv partner pri izvrševanju zakonodaje za države po vsem svetu. V zadnjih letih goljufije in druga finančna kazniva dejanja postajajo vse bolj mednarodni. Goljufive združbe so svoje dejavnosti preselile v države, kot so Kambodža, Tajska, Mjanmar in Laos. Dogaja se, da ljudi z vsega sveta zvabijo v te regije z lažnimi obljubami o potovanjih in zaposlitvi, nato pa ostanejo tam ujeti v goljufivih centrih, kjer so prisiljeni izvajati finančna kazniva dejanja. Nekatere žrtve so celo spolno izkoriščane, prodane drugim kriminalnim skupinam ali z njimi celo trgujejo za pridobivanje organov. V poročilu o trendih kriminala, ki ga je 30. junija objavil Interpol, je bila izražena zaskrbljenost zaradi globalizacije centrov za goljufije, ki jih poganja trgovina z ljudmi. V poročilu je navedeno, da so bili do marca v takšne dejavnosti vpleteni ljudje iz 66 držav s petih celin, število žrtev pa naj bi po ocenah dosegalo več sto tisoč.

    Tajvanska policija ima izkušnje, strokovno znanje in zmogljivosti za pomoč v boju proti takim kaznivim dejanjem in pri njihovem preprečevanju. Leta 2024 je Tajvan razbil spletni forum za obsežno distribucijo gradiva o spolnem izkoriščanju otrok, imenovan Creative Private Room. Forum z več kot 5000 člani je omogočal izmenjavo vsebin o spolnem izkoriščanju otrok, pri čemer so, da jih organi pregona ne bi odkrili, uporabljali plačila v kriptovalutah. Glavni organizator platforme, znan pod spletnim imenom Lao Ma, je deloval iz Kitajske. Primer je vključeval šifrirano komunikacijo, anonimna omrežja, pranje kriptovalut in čezmejno sodelovanje – vse ključne izzive, s katerimi se mednarodna skupnost ukvarja v boju proti spletnemu izkoriščanju otrok. Preiskava je poudarila odločnost in zmogljivost Tajvana v boju proti kibernetski kriminaliteti ter njegovo zavezanost in pripravljenost za sodelovanje z mednarodno skupnostjo pri zaščiti otrok in boju proti mednarodnemu spolnemu izkoriščanju.

    image_alt
    Izjemni tajvanski dosežki povzročajo hude napetosti

    V članku, objavljenem 5. septembra z naslovom Izključitev Tajvana iz Interpola ogroža globalna prizadevanja policije, dr. John Coyne z Avstralskega inštituta za strateško politiko navaja, da je Tajvan pomemben in sposoben partner v indopacifiški regiji. Poudarja, da so njegova pristanišča, letalske družbe in bančni sistem najpomembnejši cilji mednarodnih kriminalcev. Dr. Coyne je zapisal, da je izključitev Tajvana povzročila zamude pri izmenjavi obveščevalnih podatkov in v prizadevanjih za prijetje, kar omejuje učinkovitost mednarodnih skupnih ukrepov.

    Zaradi vse bolj razširjenega mednarodnega kriminala mora mednarodna skupnost okrepiti izmenjavo obveščevalnih podatkov in poglobiti partnerstva za izboljšanje čezmejnega kazenskega pregona. Vse države pozivamo, naj podprejo prizadevanja Tajvana za sodelovanje v vlogi opazovalca na generalni skupščini Interpola, da bi se tako lahko smiselno vključil v sestanke, mehanizme ter dejavnosti Interpola. Tajvan ostaja zavezan krepitvi komunikacije in sodelovanja z državami po svetu ter sodelovanju z mednarodno skupnostjo v boju proti mednarodnemu kriminalu.

    ***

    Chou Yew Woei, komisar, Urad za kriminalistične preiskave.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

