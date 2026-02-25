Poziv predsednici ter članicam in članom evropske komisije

Spoštovana predsednica Ursula von der Leyen ter članice in člani evropske komisije,

v prihodnjih dneh boste odločili, ali bo Evropa izkazala spoštovanje do enega najbolj navdihujočih demokratičnih gibanj v svoji zgodovini ali pa bo izjemen izraz moči evropskih državljank in državljanov ostal brez odgovora.

Pred dvema letoma je majhna skupina mladih žensk iz Slovenije v enostavnem, a trdnem prepričanju, da si vsaka ženska v Evropi zasluži pravico do varnega in dostopnega splava, ustanovila gibanje My Voice, My Choice. Vsem oviram navkljub so ustvarile vseevropsko gibanje, ki je združilo več kot 1,2 milijona državljank in državljanov iz vseh članic EU in njihove zahteve preneslo v središče evropske demokracije.

Decembra lani je evropski parlament z veliko večino glasoval za njihov predlog in potrdil tisto, za kar se je ta kampanja vedno zavzemala: enakost, dostojanstvo in odločanje o lastnem telesu niso privilegiji, ampak temeljne pravice.

Evropski parlament je svoje mnenje izrazil; zdaj je na vrsti evropska komisija, da ukrepa.

V času, ko so pravice žensk ogrožene in so mnogi izgubili vero v kolektivno delovanje, kampanja My Voice, My Choice kaže, kaj lahko dosežemo s pogumom, vztrajnostjo in solidarnostjo. Spominja nas, da je demokratično udejstvovanje živo in da mladi, predvsem mlade ženske, še vedno bijejo boj za pravičnejšo in bolj enakopravno Evropo.

Evropska komisija ima priložnost, da to zgodovinsko prizadevanje ljudi spremeni v trajno politiko – da dokaže, da Evropa posluša, ko državljani spregovorijo.

Pozivamo vas, da za stvar, ki je združila več kot milijon ljudi, ukrepate z enakim upanjem in vnemo. Svet vas opazuje, ne le da bi videl, kakšno odločitev boste sprejeli, ampak tudi, ali bo Evropa še naprej vodila na področju enakosti, demokracije in pravic žensk.

***

Tarja Halonen, nekdanja predsednica Finske

Helen Clark, nekdanja predsednica novozelandske vlade in nekdanja vodja Programa Združenih narodov za razvoj

Mary Robinson, nekdanja predsednica Irske in visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice

Sanna Marin, nekdanja predsednica finske vlade

Dalia Grybauskaitė, nekdanja predsednica Litve

Beatriz Merino, nekdanja predsednica perujske vlade

Geeta Rao Gupta, nekdanja veleposlanica ZDA za globalna vprašanja žensk

Martin Chingong, generalni sekretar Interparlamentarne unije

Sophia Bush, igralka in aktivistka

Anja Rubik, aktivistka in manekenka

Mabel van Oranje, aktivistka za človekove pravice

Katrín Jakobsdóttir, nekdanja predsednica islandske vlade