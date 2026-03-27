Pozivam predsednico republike, da Janši ne podeli mandatarstva

Predsednica Nataša Pirc Musar je 23. marca napovedala, da bo mandat za sestavo vlade podelila tistemu prvaku stranke, »ki bo prinesel 46 glasov novoizvoljenih poslancev«. Torej dopušča možnost, da mandat za sestavo vlade podeli tudi predsedniku Slovenske demokratke stranke Janezu Janši. Naj v uvodu poudarim, da je v skladu s 1. členom zakona o vladi vlada Republike Slovenije organ izvršilne oblasti in najvišji organ državne uprave Republike Slovenije. Vlada je tako steber suverenosti in samostojnosti Republike Slovenije. Zakaj je podelitev mandata Janezu Janši za sestavo vlade v nasprotju z ustavo, zakonom o vladi in na splošno z načeli suverenosti države?

Slovenska obveščevalno-varnostno služba (Sova) je 18. marca, torej le pet dni pred napovedjo predsednice, ugotovila in seznanila sekretariat sveta za nacionalno varnost »z dejstvi, ki kažejo na neposredno tuje vmešavanje v volitve v Sloveniji«. Državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost Vojko Volk je posledično ob seznanitvi z ugotovitvami Sove povedal, da jih je na seji direktor Sove obvestil, da so zaznali neposredno vmešavanje iz tujine v volitve v Sloveniji. Kot je dejal Volk, so predstavniki izraelske obveščevalne agencije Black Cube Slovenijo obiskali štirikrat, njihov naročnik pa naj bi bil zelo verjetno iz Slovenije. Operacije te agencije, ki je imela ambicijo, da s tajnim prisluškovanjem v drugih državah vpliva na volitve in s tem posega v suverenost držav, so bile že izvedene tudi v drugih državah. Tokrat je bila njena tarča Republika Slovenija, natančneje neposreden poseg v izvedbo demokratičnih volitev.

Postavlja se torej ključno vprašanje: Kdo je bil neposredni ali posredni naročnik operacije izraelske obveščevalne agencije v Republiki Sloveniji? Kdo je s tem deloval zoper njeno samostojnost in suverenost?

Prvak SDS Janez Janša je najprej zanikal, da bi se sestal s predstavniki zasebne izraelske obveščevalne agencije Black Cube, a je potem dva dni pozneje priznal, da se je vsaj z enim predstavnikom te agencije sestal najmanj enkrat. Naknadno je bilo tudi ugotovljeno in SDS je priznala, da so se predstavniki tuje obveščevalne agencije mudili na sedežu stranke na Trstenjakovi v Ljubljani.

Iz vseh okoliščin je nedvomno izkazano, da je Janez Janša neposredno ali posredno naročnik nelegalnega in protidržavnega vmešavanja izraelske, torej tuje, obveščevalno-varnostne agencije v Sloveniji, v volitve v Sloveniji. Posledično obstaja utemeljen sum, da je Janez Janša storil hujše ali hujša kazniva dejanja zoper suverenost Republike Slovenije.

Kazenski zakonik v svojem 33. poglavju inkriminira sklop kaznivih dejanj izdaje oziroma kaznivih dejanj zoper suverenost Republike Slovenije in njeno demokratično ustavno ureditev. Janez Janša bi z morebitnim sodelovanjem z izraelsko obveščevalno agencijo storil najmanj dve kaznivi dejanji. In sicer:

• napad na neodvisnost države, o čemer govori 350. člen kazenskega zakonika: »Državljan Republike Slovenije, ki poskuša spraviti Republiko Slovenijo v podrejenost ali odvisnost nasproti drugi državi, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.«

• kaznivo dejanje vohunstva, o katerem govori 358. člen kazenskega zakonika:

»1) Kdor služi tuji državi ali tuji organizaciji ali njunemu agentu, tako da zbira zaupne vojaške, gospodarske ali uradne podatke ali dokumente ali ji jih sporoči ali izroči ali ji omogoči, da pride do njih, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

2) Kdor v škodo Republike Slovenije ustvari za tujo državo ali tujo organizacijo obveščevalno službo ali jo vodi, se kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let.

3) Kdor se vključi v tujo obveščevalno službo iz prejšnjega odstavka ali podpira njeno delo, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.«

Ne samo da predsednica ne sme podeliti mandata za sestavo vlade Janezu Janši. Državni zbor po mojem mnenju ne sme potrditi njegovega mandata kot poslanca do zaključenega predkazenskega oziroma kazenskega postopka, kot osumljenega na podlagi omenjenih kaznivih dejanj, zaradi sodelovanja z izraelsko obveščevalno agencijo.

V skladu z ugotovitvami Sove in sekretariata sveta za nacionalno varnost je policija namreč začela kriminalistično preiskavo s ciljem, da ugotovijo okoliščine nastanka posnetkov tuje varnostne agencije in njihovega širjenja. »Naša naloga in cilj je eden – da tiste, ki so storili protipravno ravnanje, odkrijemo, da odkrijemo ta dejanja in da bodo ustrezno odgovarjali,« je dejal generalni direktor policije Damjan Petrič.

V celotni zadevi je tako na tem mestu in tem času ključna ugotovitev pristojne varnostne agencije v Republiki Sloveniji, torej Sove, da je prišlo do vmešavanja v volitve, da je naročnik najverjetneje iz Slovenije ter da vmešavanje izraelske obveščevalne agencije Black Cube pomeni ogrožanje nacionalne varnosti in vplivanje na demokratične volitve.

Predsednica republike je z ugotovitvami Sove in sekretariata sveta za nacionalno varnost seznanjena. Nedopustno bi bilo, če bi ta dejstva ignorirala. Prav tako je nedopustno in v nasprotju z ustavo, da bi v takšnih okoliščinah podelila mandatarstvo Janezu Janši, torej prvaku stranke SDS, da sestavi novo vlado, čeprav bi mu eventualno uspelo pridobiti 46 poslanskih glasov.

Predsednica ima diskrecijsko pravico, da ne podeli mandatarstva Janezu Janši, primarno iz razlogov, ker je domnevno neposredno povezan z vmešavanjem izraelske obveščevalne agencije v volitve. Če bi namreč postal predsednik vlade, bi to postal s pomočjo tuje sile in z intervencijo v izide volitev. To je ne samo politično nedopustno, ampak tudi protiustavno in protizakonito, saj bi bila takšna vlada podrejena tuji državi in njenim interesom, torej Izraelu, in ne bi bila suverena.

Zato pozivam predsednico Natašo Pirc Musar, da se jasno opredeli do tujega vmešavanja izraelske obveščevalne agencije v volitve na podlagi ugotovitev Sove in sekretariata sveta za nacionalno varnost ter da obvesti državljane Republike Slovenije, da prvaku SDS Janezu Janši na podlagi ugotovitev Sove ne bo dodelila mandata za sestavo nove vlade.

Prof. dr. Rok Lampe, pravnik

