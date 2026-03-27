    Gostujoče pero

    Pozivam predsednico republike, da Janši ne podeli mandatarstva

    Predsednica ima diskrecijsko pravico, da ne podeli mandatarstva prvaku SDS, ker je domnevno povezan z vmešavanjem izraelske obveščevalne agencije v volitve.
    Predsednica republike je z ugotovitvami Sove in sekretariata sveta za nacionalno varnost seznanjena. Nedopustno bi bilo, če bi ta dejstva ignorirala. FOTO: Črt Piksi
    Predsednica republike je z ugotovitvami Sove in sekretariata sveta za nacionalno varnost seznanjena. Nedopustno bi bilo, če bi ta dejstva ignorirala. FOTO: Črt Piksi
    Rok Lampe
    27. 3. 2026 | 05:00
    27. 3. 2026 | 06:35
    7:08
    A+A-

    Predsednica Nataša Pirc Musar je 23. marca napovedala, da bo mandat za sestavo vlade podelila tistemu prvaku stranke, »ki bo prinesel 46 glasov novoizvoljenih poslancev«. Torej dopušča možnost, da mandat za sestavo vlade podeli tudi predsedniku Slovenske demokratke stranke Janezu Janši. Naj v uvodu poudarim, da je v skladu s 1. členom zakona o vladi vlada Republike Slovenije organ izvršilne oblasti in najvišji organ državne uprave Republike Slovenije. Vlada je tako steber suverenosti in samostojnosti Republike Slovenije. Zakaj je podelitev mandata Janezu Janši za sestavo vlade v nasprotju z ustavo, zakonom o vladi in na splošno z načeli suverenosti države?

    Slovenska obveščevalno-varnostno služba (Sova) je 18. marca, torej le pet dni pred napovedjo predsednice, ugotovila in seznanila sekretariat sveta za nacionalno varnost »z dejstvi, ki kažejo na neposredno tuje vmešavanje v volitve v Sloveniji«. Državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost Vojko Volk je posledično ob seznanitvi z ugotovitvami Sove povedal, da jih je na seji direktor Sove obvestil, da so zaznali neposredno vmešavanje iz tujine v volitve v Sloveniji. Kot je dejal Volk, so predstavniki izraelske obveščevalne agencije Black Cube Slovenijo obiskali štirikrat, njihov naročnik pa naj bi bil zelo verjetno iz Slovenije. Operacije te agencije, ki je imela ambicijo, da s tajnim prisluškovanjem v drugih državah vpliva na volitve in s tem posega v suverenost držav, so bile že izvedene tudi v drugih državah. Tokrat je bila njena tarča Republika Slovenija, natančneje neposreden poseg v izvedbo demokratičnih volitev.

    Sova potrdila tuje vplive na potek volitev, Janša: Gre za zlorabo institucij

    Postavlja se torej ključno vprašanje: Kdo je bil neposredni ali posredni naročnik operacije izraelske obveščevalne agencije v Republiki Sloveniji? Kdo je s tem deloval zoper njeno samostojnost in suverenost?

    Prvak SDS Janez Janša je najprej zanikal, da bi se sestal s predstavniki zasebne izraelske obveščevalne agencije Black Cube, a je potem dva dni pozneje priznal, da se je vsaj z enim predstavnikom te agencije sestal najmanj enkrat. Naknadno je bilo tudi ugotovljeno in SDS je priznala, da so se predstavniki tuje obveščevalne agencije mudili na sedežu stranke na Trstenjakovi v Ljubljani.

    Prof. dr. Rok Lampe, pravnik. FOTO: Osebni arhiv
    Prof. dr. Rok Lampe, pravnik. FOTO: Osebni arhiv
    Iz vseh okoliščin je nedvomno izkazano, da je Janez Janša neposredno ali posredno naročnik nelegalnega in protidržavnega vmešavanja izraelske, torej tuje, obveščevalno-varnostne agencije v Sloveniji, v volitve v Sloveniji. Posledično obstaja utemeljen sum, da je Janez Janša storil hujše ali hujša kazniva dejanja zoper suverenost Republike Slovenije.

    Kazenski zakonik v svojem 33. poglavju inkriminira sklop kaznivih dejanj izdaje oziroma kaznivih dejanj zoper suverenost Republike Slovenije in njeno demokratično ustavno ureditev. Janez Janša bi z morebitnim sodelovanjem z izraelsko obveščevalno agencijo storil najmanj dve kaznivi dejanji. In sicer:

    • napad na neodvisnost države, o čemer govori 350. člen kazenskega zakonika: »Državljan Republike Slovenije, ki poskuša spraviti Republiko Slovenijo v podrejenost ali odvisnost nasproti drugi državi, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.«

    • kaznivo dejanje vohunstva, o katerem govori 358. člen kazenskega zakonika:

    »1) Kdor služi tuji državi ali tuji organizaciji ali njunemu agentu, tako da zbira zaupne vojaške, gospodarske ali uradne podatke ali dokumente ali ji jih sporoči ali izroči ali ji omogoči, da pride do njih, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

    2) Kdor v škodo Republike Slovenije ustvari za tujo državo ali tujo organizacijo obveščevalno službo ali jo vodi, se kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let.

    3) Kdor se vključi v tujo obveščevalno službo iz prejšnjega odstavka ali podpira njeno delo, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.«

    Markeš: To je nacionalno izdajstvo in napad na slovensko suverenost

    Ne samo da predsednica ne sme podeliti mandata za sestavo vlade Janezu Janši. Državni zbor po mojem mnenju ne sme potrditi njegovega mandata kot poslanca do zaključenega predkazenskega oziroma kazenskega postopka, kot osumljenega na podlagi omenjenih kaznivih dejanj, zaradi sodelovanja z izraelsko obveščevalno agencijo.

    V skladu z ugotovitvami Sove in sekretariata sveta za nacionalno varnost je policija namreč začela kriminalistično preiskavo s ciljem, da ugotovijo okoliščine nastanka posnetkov tuje varnostne agencije in njihovega širjenja. »Naša naloga in cilj je eden – da tiste, ki so storili protipravno ravnanje, odkrijemo, da odkrijemo ta dejanja in da bodo ustrezno odgovarjali,« je dejal generalni direktor policije Damjan Petrič.

    V celotni zadevi je tako na tem mestu in tem času ključna ugotovitev pristojne varnostne agencije v Republiki Sloveniji, torej Sove, da je prišlo do vmešavanja v volitve, da je naročnik najverjetneje iz Slovenije ter da vmešavanje izraelske obveščevalne agencije Black Cube pomeni ogrožanje nacionalne varnosti in vplivanje na demokratične volitve.

    Janša naj bi se na Trstenjakovi sestal z enim od arhitektov genocida v Gazi

    Predsednica republike je z ugotovitvami Sove in sekretariata sveta za nacionalno varnost seznanjena. Nedopustno bi bilo, če bi ta dejstva ignorirala. Prav tako je nedopustno in v nasprotju z ustavo, da bi v takšnih okoliščinah podelila mandatarstvo Janezu Janši, torej prvaku stranke SDS, da sestavi novo vlado, čeprav bi mu eventualno uspelo pridobiti 46 poslanskih glasov.

    Predsednica ima diskrecijsko pravico, da ne podeli mandatarstva Janezu Janši, primarno iz razlogov, ker je domnevno neposredno povezan z vmešavanjem izraelske obveščevalne agencije v volitve. Če bi namreč postal predsednik vlade, bi to postal s pomočjo tuje sile in z intervencijo v izide volitev. To je ne samo politično nedopustno, ampak tudi protiustavno in protizakonito, saj bi bila takšna vlada podrejena tuji državi in njenim interesom, torej Izraelu, in ne bi bila suverena.

    Zato pozivam predsednico Natašo Pirc Musar, da se jasno opredeli do tujega vmešavanja izraelske obveščevalne agencije v volitve na podlagi ugotovitev Sove in sekretariata sveta za nacionalno varnost ter da obvesti državljane Republike Slovenije, da prvaku SDS Janezu Janši na podlagi ugotovitev Sove ne bo dodelila mandata za sestavo nove vlade.

    ***

    Prof. dr. Rok Lampe, pravnik

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva. 

    Novice  |  Slovenija
    Težave zaradi vetra

    Na Gorenjskem zaprte šole in vrtci, brez elektrike več tisoč uporabnikov

    Spremljamo vremensko dogajanje po Sloveniji. Veter podiral drevesa in odkrival strehe. Arso opozorilo dvignil na rdečo stopnjo. Oglasil se je SI-alarm.
    26. 3. 2026 | 06:08
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Goloba sem imel za racionalno bitje

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o sestavi nove vlade in Izraelu.
    25. 3. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Golob: Slovenija potrebuje vlado narodne enotnosti

    Predsednik vlade Robert Golob je po seji SNAV ponovil ugotovitev priznanega komunikologa dr. Dejana Verčiča za Delov podkast Moč politike.
    Uroš Esih 26. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Španskim ladjam zelena luč v Hormuški ožini; Trump: Iran prosi za dogovor

    Spremljali smo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    26. 3. 2026 | 07:42
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prenova kuhinje? Napaka, ki jo mnogi opazijo prepozno

    Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
    23. 3. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

    Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 13:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Uredite okolico doma, še preden zacveti pomlad

    Pomlad je že tu! Uredite trato, gredice in teraso – s preprostimi koraki, ki prihranijo čas in živce, ko se začne sezona druženja na prostem.
    Promo Delo 24. 3. 2026 | 16:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BELJAKOVINE

    Zakaj o tej sestavini zadnja leta govori vse več strokovnjakov?

    Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
    3. 3. 2026 | 09:16
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Digitalna banka mora biti preprosta, pregledna in dostopna

    Mobilna banka mora uporabnikom z le nekaj kliki omogočiti rast premoženja.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Zmagovalci postavljajo v središče odnos s stranko

    Dostopnost digitalnih storitev je v Sloveniji preveč zapostavljeno področje, ki ga številne banke obravnavajo kot drugotno ali zgolj kot zakonsko obveznost.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 3. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Šport dodaja visoko čustveno vrednost blagovnim znamkam

    Sodoben šport je spektakel in zgodba, ki od športnika zahteva, da je tudi javna osebnost, podjetnik in medijska platforma.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Danes še en čarobni dan za otroke v Planici

    Slovenski športni praznik si bo ogledalo več kot 4000 otrok in njihovih spremljevalcev iz skoraj stotih šol. Do zdaj sodelovalo 117.000 otrok.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 05:30
    Preberite več

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Spremljamo

    V živo:      V živo: Veter se še krepi, prebivalci naj se zadržujejo v zaprtih prostorih

    Spremljamo vremensko dogajanje po Sloveniji. Danes do polnoči ostaja v veljavi rdeče opozorilo za severni del države zaradi močnega vetra.
    27. 3. 2026 | 06:23
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zobozdravstvo

    Stanovalci DSO pogosto ne morejo do zobozdravnika

    Številni stanovalci v domovih za starejše nimajo zagotovljenih rednih zobozdravstvenih pregledov.
    Andreja Žibret 27. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Digitalna banka mora biti preprosta, pregledna in dostopna

    Mobilna banka mora uporabnikom z le nekaj kliki omogočiti rast premoženja.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Vojaško gorivo 27032026

    Tudi v Sloveniji zabeležili rekordno rast obrambnih izdatkov.
    Marko Kočevar 27. 3. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Zmagovalci postavljajo v središče odnos s stranko

    Dostopnost digitalnih storitev je v Sloveniji preveč zapostavljeno področje, ki ga številne banke obravnavajo kot drugotno ali zgolj kot zakonsko obveznost.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 3. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Digitalna banka mora biti preprosta, pregledna in dostopna

    Mobilna banka mora uporabnikom z le nekaj kliki omogočiti rast premoženja.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Vojaško gorivo 27032026

    Tudi v Sloveniji zabeležili rekordno rast obrambnih izdatkov.
    Marko Kočevar 27. 3. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Zmagovalci postavljajo v središče odnos s stranko

    Dostopnost digitalnih storitev je v Sloveniji preveč zapostavljeno področje, ki ga številne banke obravnavajo kot drugotno ali zgolj kot zakonsko obveznost.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 3. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

    Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
    20. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NABAVNA KONFERENCA

    Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

    Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Slovenci imamo 40 milijard prihrankov, a z vlaganjem še vedno odlašamo

    Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kakšni bodo novi izzivi slovenske industrije?

    V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
    Promo Delo 26. 3. 2026 | 08:51
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SLOVENSKE ŽELEZNICE

    Nivojski prehodi v Sloveniji: številka, ki marsikoga preseneti

    Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
    2. 3. 2026 | 07:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

    Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
    Promo Delo 24. 3. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

    Ko zavarovanje poteče, večina naredi isto napako. Tudi vi?

    Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
    1. 3. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    DPC

    Kakšen je recept za vrhunskost v športu

    Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
    19. 3. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenski dobavitelji ostajajo v Hoferju

    Hofer sodeluje z več kot 130 slovenskimi dobavitelji – s Pekarno Hlebček že od leta 2005
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 10:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

    Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Razno
    Vredno branja

    Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

    Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Novigrad: prestižno bivanje in premišljena naložba na Jadranu

    Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
    23. 3. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POMEMBEN POTENCIAL

    Gorivo iz odpadkov, ki lahko ogreje domove?

    Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
    Promo Delo 26. 3. 2026 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

    Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
    20. 3. 2026 | 14:25
    Preberite več

