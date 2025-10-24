  • Delo mediji d.o.o.
    Gostujoče pero

    Praga je zdaj prestolnica običajne zahodne države – žal!

    Izziv je, kako preseči to nazadnjaško novo normalnost in doseči novo novo normalnost, ki bo drugačna od tiste iz devetdesetih in prvega desetletja 21. stoletja.
    FOTO: David W Cerny/Reuters
    Galerija
    FOTO: David W Cerny/Reuters
    Delo
    24. 10. 2025 | 05:00
    8:50
    A+A-

    Če odprete okno na mirni ulici v središču Prage, je prvi zvok, ki ga slišite, trrrrk-trrrrk-trrrrk potovalnih kovčkov, ki se kotalijo po tlakovcih, ko turisti hodijo do svojega hotela ali prenočišča airbnb. (Češka prestolnica je lani gostila okoli osem milijonov obiskovalcev.)

    image_alt
    Bodoči češki premier, njegove temne sence in posli v Sloveniji

    Ko se sprehajajo okoli gradu in polnijo bare v starem mestnem jedru z veselo govorico, ti obiskovalci – mnogi med njimi verjetno ne vedo za nedavno volilno zmago desničarskih populističnih nacionalističnih strank – morda mislijo, da je to le še ena običajna evropska država. In veste kaj: prav imajo.

    Timothy Garton Ash. FOTO: Wikipedia
    Timothy Garton Ash. FOTO: Wikipedia
    Nekateri bolj obveščeni časopisni komentatorji, ki pozornost iščejo s posplošitvami, pripovedujejo drugačno zgodbo. Pravijo, da se vzhodna Evropa vrača k svojim koreninam. Po Madžarski, Poljski in Slovaški zdaj še Češka! Resnica je bolj zanimiva – in bolj skrb vzbujajoča.

    Pred 36 leti, v času žametne revolucije jeseni 1989, so mi ljudje v Pragi nenehno govorili, da si želijo le, da bi bila njihova država »običajna«. Z »običajno« so mislili: kot (Zahodna) Nemčija, Francija, Britanija, Španija ali Italija. No, zdaj Češka je običajna. Le da se je medtem običajnost premaknila. Takrat je bila prevladujoča zahodna normalnost liberalna, internacionalistična, proevropska; zdaj je vse bolj protiliberalna, nacionalistična in evroskeptična.

    V češki volilni kampanji je takratni premier Petr Fiala poskušal mobilizirati češke volivce z opozorilom: »Ali se želimo premakniti proti vzhodu ali proti zahodu?« Toda kaj to pomeni, ko zahod predstavljajo ameriški predsednik Donald Trump in italijanska premierka Giorgia Meloni, da ne omenjamo Nigela Faragea iz stranke Reform UK, nemške Alternative za Nemčijo in francoskega Nacionalnega zbora, ki trenutno vodijo v javnomnenjskih raziskavah?

    image_alt
    Volitve na Češkem: Vračanje Babiša bi lahko spremenilo odnos do EU in Ukrajine

    Verjetni naslednji premier, Andrej Babiš, vodja zmagovite stranke ANO (Da), je milijarder, poslovnež, ki je svoje veliko bogastvo uporabil za izjemno politično kariero. Premier je bil že v obdobju 2017–2021. Obremenjujejo ga tožbe zaradi domnevno koruptivnih preteklih poslov, ni človek globokih ideoloških prepričanj, temveč »podjetniški populist«, ki gre tja, kjer so glasovi. Vas spominja na koga? Morda na italijanskega Silvia Berlusconija? Ali Trumpa?

    Bolj skrajne so manjše stranke, ki naj bi bile njegove koalicijske partnerice: skrajno desna Svoboda in neposredna demokracija, ki jo vodi češki nacionalist japonskih korenin Tomio Okamura, in ekscentrično poimenovani Motoristi zase. Motoristi so za zunanjega ministra predlagali nekdanjega dirkača Filipa Turka, ki ima zelo neprijetno preteklost, vključno s fotografijo, na kateri skozi okno avtomobila očitno pozdravlja z nacističnim pozdravom.

    To je grozno, vendar ima predsednik države Petr Pavel ustavno moč, da blokira njegovo imenovanje. In kako nenormalno je vse to v resnici, ko je merilo normalnosti igračkasti akcijski junak Pete Hegseth, ameriški obrambni minister, ki osemsto najvišjih ameriških vojaških poveljnikov poučuje o pomembnosti sklec in britja brade?

    Francija je bila zgodovinsko gledano država, ki je najbolj gledala zviška na vzhodno polovico Evrope, s tem, kar imenujem znotrajevropski orientalizem. Toda tudi ob upoštevanju čudnih osebnosti, kot sta Okamura in Turek, je češka politika vzor demokratične stabilnosti v primerjavi z današnjo francosko politiko. In Babiš se lahko zdi kot resen voditelj v primerjavi s tako farsičnimi osebnostmi, kot je bila nedavna britanska premierka Liz Truss.

    image_alt
    Milijarder sumljivega slovesa spet meri na vrh

    Če pogledamo malo globlje, najdemo dodatne dokaze o vseevropskem mozaiku. Zaradi izjemne gospodarske rasti od konca komunizma Čehi zdaj uživajo BDP na prebivalca, ki je, merjeno po pariteti kupne moči, 14. v EU – pred Španijo in Portugalsko. Češka ima najmanjši delež prebivalstva, ki mu grozi revščina ali socialna izključenost v EU, in eno najnižjih stopenj brezposelnosti. Pri drugih kazalnikih, kot je terciarno izobraževanje, se odreže slabše.

    Zaradi zapuščine dveh velikih predsednikov, Tomáša Garrigua Masaryka, ustanovnega predsednika Češkoslovaške po prvi svetovni vojni, in Václava Havla, ustanovnega predsednika Češke republike po hladni vojni, ima demokratične pluralistične institucije, ki so po današnjih zahodnih standardih precej trdne. Med njimi so senat, ki ga prihajajoči populisti ne bodo nadzorovali, neodvisno ustavno sodišče in nacionalni revizijski urad ter še vedno široko spoštovana javna televizija in radio. Ti bodo pod pritiskom vladajočih populistov, vendar jih bosta branila aktivna civilna družba in predsednik države. Ko bi lahko isto rekli za Združene države!

    Seveda zgodovina šteje. Še vedno obstajajo nekatere opazne regionalne podobnosti, ki izvirajo iz 40 let trajajoče sovjetske prevlade in komunistične vladavine do leta 1989. Vendar so vse bolj pomembne zapuščine predkomunistične zgodovine in predvojnih imperijev izpred leta 1914. Vzemimo odnos do vojne v Ukrajini. Ljudje lahkomiselno posplošujejo, da je vzhodna Evropa bolj naklonjena Ukrajini in sovražna do Rusije kot zahodna Evropa.

    image_alt
    Z Babiševo izvolitvijo Čehi znova podlegli čarom populizma

    V resnici tak odnos kažejo severovzhodne evropske države, kot so Poljska in baltske države, pa tudi druge severne evropske države, kot sta Finska in Švedska, ki imajo dolgoletne izkušnje z ruskim imperializmom. Nasprotno pa države jugovzhodne Evrope, kot sta Bolgarija in Srbija, z zapuščino pravoslavnega krščanstva in otomanske vladavine, pogosto kažejo mehkejši odnos do Rusije in manjšo podporo Ukrajini. V tem pogledu imajo več skupnega z drugimi južnoevropskimi državami, kot je Grčija, kot pa z Estonijo ali Dansko. Spet gre za vseevropski mozaik.

    Ne razumite me narobe. Desni preobrat Češke je resničen vzrok za zaskrbljenost, zlasti za Ukrajino. Na pobudo predsednika Pavla, nekdanjega generala Nata, je država vodila izjemen program usklajevanja evropskih nakupov streliva za Ukrajino, kjerkoli na svetu je to strelivo mogoče najti. Lani je Kijevu poslala okoli 1,5 milijona nabojev in jih namerava do konca leta 2025 dobaviti 1,8 milijona. To je daleč največji del življenjsko pomembnih evropskih dobav streliva Ukrajini. Zdaj Babiš pravi, da bi to moral prevzeti nekdo drug.

    V širšem smislu bo verjetna nova češka vlada okrepila protiliberalni, populistični nacionalistični trend po vsej Evropi in sile v Bruslju, ki nasprotujejo zelenemu dogovoru EU, paktu o migracijah in azilu ter skoraj vsem nadaljnjim korakom integracije. Sovoznik Motoristov je dolgoletni evroskeptik Václav Klaus. Tako Ano kot Motoristi pripadajo skupini Domoljubi za Evropo, skupaj z avstrijsko Svobodnjaško stranko, španskim Voxom, Orbánovim Fideszom in Nacionalnim zborom Marine Le Pen.

    Ne obremenjujmo se torej z regionalnimi posplošitvami. Vsaka evropska država ima tako posebne značilnosti kot tudi močne skupne poteze. Pravi izziv je, kako preseči to nazadnjaško novo normalnost in doseči novo novo normalnost, ki bo zagotovo drugačna od tiste iz devetdesetih in prvega desetletja 21. stoletja.

    Sporočilo, ki ga moramo v svojih miselnih potovalkah (trrrrk-trrrrk-trrrrk) odnesti iz veličastnega mesta Masaryka in Havla, je, da imamo zdaj v vsej Evropi in celotnem zahodnem demokratičnem svetu skupne težave in moramo iskati skupne rešitve.

    ***

    Timothy Garton Ash, zgodovinar, avtor knjige Čarobna svetilka, ki govori o žametnih revolucijah leta 1989.

    PremiumPhoto
    Gospodarstvo  |  Novice
    Profil

    Bodoči češki premier, njegove temne sence in posli v Sloveniji

    Po zmagi na volitvah se češki milijarder Andrej Babiš vrača na oblast, hkrati pa prek naložb v letalstvo in nepremičnine krepi svoj vpliv v Sloveniji.
    Žan Urbanija 13. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Če je Slovenija krčma, je krčmar Janez Janša. Drugi mu ne pridejo blizu

    Komentatorja Žerdin in Markeš od domnevno odpovedanega srečanja Trumpa in Putina pri Orbánu do seciranja predvolilnega časa v Sloveniji.
    22. 10. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanji predsedniki

    Pahor: Država od mene nima pravice pričakovati nič, ker mi tudi nič ne daje

    Kot poudarjajo politologi, država ne naredi dovolj za nekdanje predsednike. Bi morala torej država narediti več?
    Beti Burger 21. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Novi trendi

    Smrt likalnika: zakaj so mladi nehali likati oblačila

    Mlajše generacije se odmikajo od tradicionalnih gospodinjskih opravil in iščejo nove, manj zamudne rešitve.
    Manca Jagodic 23. 10. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski tek

    Besna ruska športnica: Putin je moj predsednik in moja država ima vedno prav!

    Veronika Stepanova, članica zmagovite tekaške štafete na olimpijskih igrah v Pekingu 2022, ne skriva svoje podpore do ruskega predsednika.
    Miha Šimnovec 22. 10. 2025 | 15:51
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Bo šel nekdanji direktor Lidla v politiko? (video)

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    Gregor Knafelc 3. 10. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vozniki na naših cestah pozdravili to novost

    Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
    Promo Delo 23. 10. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zrak

    Kako ukrepati, če je v vašem domu plesen?

    Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. V podjetju LUNOS opozarjajo na nujnost trajnostnih rešitev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:08
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prehrana

    Kaj skuhati danes?

    Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Digitalne zdravstvene platforme

    Podjetje Better utrjuje položaj v svetovnem vrhu digitalnega zdravstva

    Platforma Better podpira tako nacionalne kot regionalne sisteme in je že v uporabi v več kot 1000 institucijah v 28 državah.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 16:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delove podjetniške zvezde

    Glavna valuta danes ni toliko denar kakor prihranjen čas

    Podjetje NGEN iz Žirovnice ponuja rešitve za novo dobo samopreskrbe in kot pionirji z lastno programsko opremo drvijo v novo smer.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostno poročanje za MSP

    Pospešek podjetjem za trajnostno poročanje

    Brezplačna usposabljanja za trajnostno poročanje mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru ESG pospeška. Na voljo tudi nova finančna sredstva.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Poslovna konferenca

    Delamo, kar lahko, postavljamo sončne elektrarne

    Umeščanje vseh drugih elektrarn in daljnovodov v prostor je velika težava, a ne samo pri nas.
    Borut Tavčar, Marjana Kristan Fazarinc 22. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Na robu

    Renata Jakob Roban: Ljudje na smrtni postelji obžalujejo izgubo otroka v sebi

    Predsednica Slovenskega društva Hospic Renata Jakob Roban pravi, da trpljenje pri umiranju ni vezano le na bolečino, ampak večkrat na neurejene odnose.
    Beti Burger 24. 10. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Ponovitev finala

    MVP ima vročo roko že na začetku sezone

    Kanadski košarkar Shai Gilgeous-Alexander je s 55 točkami v ligi NBA popeljal prvake iz Oklahome Cityja do zmage nad Indiano s 141:135.
    24. 10. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Trgovinska vojna

    Trump zaradi oglasa z Reaganom prekinil vsa trgovinska pogajanja s Kanado

    Trump je prekinil trgovinska pogajanja s Kanado zaradi oglasa Ontaria z Reaganom, ki ga je označil za lažnega in obtožil Kanado vmešavanja.
    24. 10. 2025 | 07:45
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Alarmiranje

    S sateliti do pravočasnih opozoril ob nevarnostih

    Evropski projekt Aware, ki so ga prvič preizkusili v Logarski dolini, za alarmiranje ne potrebuje telekomunikacijskih omrežij.
    Špela Kuralt 24. 10. 2025 | 06:58
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Najhitrejši jabolčni zavitek – sladka gužvara (VIDEO)

    To je najhitrejši štrudelj na svetu, pravi Mirjam Grilc, ki je iz sirove gužvare ustvarila sladko jabolčno različico.
    Odprta kuhinja 24. 10. 2025 | 06:56
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Trgovinska vojna

    Trump zaradi oglasa z Reaganom prekinil vsa trgovinska pogajanja s Kanado

    Trump je prekinil trgovinska pogajanja s Kanado zaradi oglasa Ontaria z Reaganom, ki ga je označil za lažnega in obtožil Kanado vmešavanja.
    24. 10. 2025 | 07:45
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Alarmiranje

    S sateliti do pravočasnih opozoril ob nevarnostih

    Evropski projekt Aware, ki so ga prvič preizkusili v Logarski dolini, za alarmiranje ne potrebuje telekomunikacijskih omrežij.
    Špela Kuralt 24. 10. 2025 | 06:58
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Najhitrejši jabolčni zavitek – sladka gužvara (VIDEO)

    To je najhitrejši štrudelj na svetu, pravi Mirjam Grilc, ki je iz sirove gužvare ustvarila sladko jabolčno različico.
    Odprta kuhinja 24. 10. 2025 | 06:56
    Preberite več
