Pravi trenutek je zdaj.

Sanjam ... Ne sanj Martina Luthra Kinga mlajšega, ampak svoje sanje. Sanje, v katerih sta moja hči in moja vnukinja svobodni. Sanje, kjer spol ni nikoli omejitev. Sanje, v katerih biti rojena kot deklica ni dejavnik tveganja. To so moje sanje. O njih hočem govoriti na glas. Odločena sem, da jih bom uresničila.

Zdaj je pravi trenutek. Živimo namreč v času, ko so pravice žensk na udaru. Govorijo, da napredujemo. Ampak ta napredek se prepogosto uporablja kot orožje proti ženskam in dekletom. Tehnologija, ki naj bi nas povezovala, nas razdvaja. Spletni roboti spodbujajo sovraštvo, globoki ponaredki ženskam kradejo obraze in glasove, jim odvzemajo dostojanstvo in inovacije uporabljajo kot orodje za ustrahovanje.

Stari stereotipi imajo v politiki in podjetjih novo preobleko. Pristranskost se ne izraža več na glas, izključevanje je na tihem sprogramirano in izračunano. Medtem ko se prepiramo vsak iz svojega mnenjskega balončka, se razdvojenost poglablja. Dekleta in fantje se oddaljujejo drug od drugega, namesto razumevanja se razrašča nezaupanje, polarizacija izriva partnerstvo.

To ni prihodnost, ki so nam jo obljubili. To ni prihodnost, ki si jo želim za svojo vnukinjo.

Pred dobrim letom dni, ko sem začela svoj mandat, sem se odločila, da zgolj želje ne bodo dovolj. Vizije moramo uzakoniti, v politiko vrniti upanje, besede pa uporabljati tako, da ščitijo.

Ne začenjamo iz nič. Evropa je s strategijo za enakost spolov iz leta 2020 stopila na pot od obljub do napredka. Sprejeli smo prelomno zakonodajo za odpravo nasilja na podlagi spola, za zagotovitev preglednosti plačil, boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter povečanje števila žensk na vodilnih položajih. To kaže, kaj EU lahko doseže, če smo odločni.

Danes si drznem upati, saj že gradimo konkurenčno Unijo, v kateri so lahko vsi, ne glede na spol, to, kar si želijo – znanstvenice ali zdravstveni tehniki, matematiki ali pilotke, podjetnice ali negovalci, izvršne direktorice ali politiki.

Leta 2023 smo naredili zgodovinski korak: pridružili smo se istanbulski konvenciji in s tem jasno pokazali, da zaščita žensk ni le nacionalna odgovornost, temveč evropska obveznost. Vse države članice in evropski parlament so lani podprli osem temeljnih načel iz načrta za pravice žensk, to je skupne zaveze, da bodo vse ženske in dekleta zaščitene, opolnomočene in jim bo omogočeno, da v celoti uresničijo svoj potencial.

Smo na pravi poti, vendar napredek ne sme biti razlog za samozadovoljstvo. Nikoli ne sme biti izgovor za to, da ne ukrepamo. Preostale vrzeli je mogoče in treba premostiti. Zavezujem se, da bom to naredila.

Prejšnji teden smo predstavili novo strategijo za enakost spolov, ki jasno opredeljuje izzive, s katerimi se soočamo. Obravnava vse večje grožnje, ki nesorazmerno prizadevajo ženske in dekleta, kot so spletno nasilje in globoki ponaredki, ustvarjeni s pomočjo umetne inteligence. Prav tako obravnava škodljiva spletna sporočila, zaradi katerih prihaja do razhajanj med fanti in dekleti, slabitve naših družb in spodkopavanja zaupanja v naše demokracije.

Naš cilj je preprost, a ambiciozen. Želimo enakost spolov na vseh področjih življenja: na spletu in zunaj njega, v zdravstvu in izobraževanju. Zagotoviti želimo ekonomsko opolnomočenje žensk in njihovo sodelovanje pri odločanju.

Enakost spolov koristi vsem, zato si moramo zanjo prizadevati skupaj. Vključiti je treba moške, ženske, fante in dekleta, ne glede na starost, ozadje, kulturo in prepričanje.

Z enakostjo pridobimo vsi. Ocenjuje se, da samo zaposlitvena vrzel po spolu EU vsako leto stane 390 milijard evrov. To pomeni, da so talenti in inovacije neizkoriščeni. Evropa si te neučinkovitosti ne more privoščiti.

Danes si drznem upati, saj že gradimo konkurenčno Unijo, v kateri so lahko vsi, ne glede na spol, to, kar si želijo – znanstvenice ali zdravstveni tehniki, matematiki ali pilotke, podjetnice ali negovalci, izvršne direktorice ali politiki. Resnična Unija enakosti. Kot komisarka za enakost bom imela ta cilj pred očmi pri vseh odločitvah, ki jih bom sprejela.

Mednarodni dan žensk je priložnost za praznovanje, je pa tudi opomin, da pravice ženskam nikoli niso bile podarjene. Pridobljene so bile s trdim delom, vztrajnostjo in solidarnostjo v Evropi in zunaj nje. Te zapuščine ne bomo zanemarili. Zaščitili bomo težko priborjene pravice, pospešili napredek in se uprli poskusom, da bi zavrteli čas nazaj.

Naše vnukinje si namreč zaslužijo več kot le sanje. Zaslužijo si svet, ki jim trdno stoji ob strani.

Pravi trenutek je zdaj.

Hadja Lahbib, evropska komisarka za enakost, pripravljenost in krizno upravljanje.

