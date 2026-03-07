  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Gostujoče pero

    Pravna država v času vojne

    Pravna država ni razkošje mirnih časov. Je pogoj, da mir sploh lahko obstaja.
    Zdaj se zdi, da odločitve državnikov temeljijo na vsem drugem kot na pravu. Jezik sile je spet postal glasnejši od jezika pravil. FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Zdaj se zdi, da odločitve državnikov temeljijo na vsem drugem kot na pravu. Jezik sile je spet postal glasnejši od jezika pravil. FOTO: Blaž Samec
    Bojan Bugarič
    7. 3. 2026 | 05:00
    8:40
    A+A-

    To pišem na letališču v Kuala Lumpurju. Ujet v tranzitu, v času vojnega konflikta na Bližnjem vzhodu. Letala proti Zahodu trenutno ne letijo, moja vrnitev v Veliko Britanijo je negotova. Čas na letališču te prisili v razmislek. O svetu, njegovi stabilnosti, o tem, kako hitro se lahko poruši nekaj, kar smo imeli za samoumevno.

    V Maleziji sem na obisku številnih univerz, na katerih rekrutiram potencialne študente za študij na univerzi v Veliki Britaniji. Kot temo sem izbral pravno državo. Malezija je kot nekdanja britanska kolonija še vedno močno vpeta v britansko pravno tradicijo, zato se mi je to zdelo logično izhodišče. Ko sem odhajal, si nisem predstavljal, da bom o pravni državi govoril v trenutku, ko se zdi, da pravo izgublja svojo težo. Morda pa je prav to najprimernejši čas.

    Vojna, ki se širi čez meje regije in grozi, da bo prerasla v širši globalni konflikt, nas je brutalno spomnila na pomembnost predvidljivosti in pravil. Mednarodni red, kakršenkoli že je bil, je temeljil na domnevi, da obstajajo meje ravnanja, norme, ki omejujejo moč. Zdaj se zdi, da odločitve državnikov temeljijo na vsem drugem kot na pravu. Jezik sile je spet postal glasnejši od jezika pravil.

    Podobno dinamiko opazujemo znotraj držav. Populizem in protoavtoritarne politike spodjedajo institucije, ki so nastajale desetletja. Pravo je vse pogosteje predstavljeno kot ovira, ne kot civilizacijski dosežek. Kot nekaj, kar je mogoče obiti, če je politična korist dovolj velika.

    PREBERITE ŠE -> Zakaj je Pedro Sánchez postal glavni evropski kritik Donalda Trumpa

    Pred odhodom v Azijo sem imel v Londonu priložnost sodelovati na dogodku, ki ga je organiziral eden vodilnih teoretikov vladavine prava, avstralski pravni filozof poljskega rodu Martin Krygier. Na King's College London sem komentiral njegovo novo knjigo o vladavini prava. V izjemnem delu, ki bo gotovo postalo klasika na tem področju, profesor Krygier predstavi institucionalni in zgodovinski razvoj koncepta, ki je tako fundamentalno pomemben za pravo. Ko govorimo o pravni državi, se ukvarjamo s paradoksom: o pravni državi govorimo pogosto in samozavestno, a ko nas kdo vpraša, naj jo pokažemo, obstanemo. Nima enega obraza. Ni stavba, ni sodnik, ni ustava sama po sebi. Je skupek praks, navad, pričakovanj in zadržkov. Če deluje, jo komaj opazimo. Ko izgine, postane njena odsotnost boleče očitna.

    Bojan Bugarič. FOTO: Jure Eržen
    Bojan Bugarič. FOTO: Jure Eržen

    Ko sem o tem govoril malezijskim študentom, sem prvič resnično začutil, kako težko je razložiti nekaj, kar nima jasne podobe. Najlažje je pokazati tehtnico ali fotografijo uglednega sodnika. A simboli so varljivi. Pravna država ni estetika institucij, ampak njihova dejanska sposobnost omejevati moč.

    V najpreprostejši obliki pomeni pravna država to, da je oblast vezana na pravo. Da pravila veljajo tudi za tiste, ki jih sprejemajo. Da nihče – ne predsednik, ne minister, ne sodnik – ne stoji nad zakonom. Bistvo je omejitev samovolje. Zgodovinsko gledano ta ideja ni nova. Zametke najdemo že v antičnem Rimu, pozneje v srednjeveški Evropi, ko je recepcija rimskega prava pomagala omejiti absolutno oblast vladarjev s tem, da je posredovala v sporih med številnimi državicami v fragmentirani Evropi in omejila absolutno moč takratnih vladarjev, ki so morali plemstvu v zameno za sodelovanje v vojnah zagotoviti predvidljivost pri pobiranju davkov, višini davkov in drugih privilegijih, ki pa so veljali samo za plemstvo.

    V 18. stoletju se je v pruski tradiciji oblikoval koncept Rechtsstaat, pravne države. V Angliji se je, veliko časa prej, razvil podoben pojem rule of law, vladavina prava. Zanimivo je, da je v večini evropskih držav pravna država nastajala pred moderno demokracijo. Institucije, ki so omejevale oblast, so obstajale, še preden je oblast postala resnično ljudska.

    V Združenih državah Amerike je bila pot delno obrnjena: demokratični impulz je bil od začetka močan, institucionalno utrjevanje pravne države pa je sledilo postopno. Kljub tem razlikam smo v zadnjih desetletjih ustvarili skoraj dogmatično prepričanje, da je pravna država prvi pogoj demokracije. Po padcu komunizma so nove demokracije poslušale, da morajo najprej zgraditi neodvisna sodišča in ustavne mehanizme, šele nato se bo demokracija lahko utrdila.

    Institucije, kot sta Mednarodni denarni sklad in Svetovna banka, so skupaj s številnimi zahodnimi strokovnjaki širile to vizijo po svetu. Ideja o pomembnosti neodvisnih sodišč seveda ni bila napačna. Nihče, ki je živel v enopartijskem sistemu, ne dvomi o pomembnosti omejevanja oblasti. A vprašanje ni bilo, ali potrebujemo pravno državo, ampak kako do nje.

    Ena ključnih napak je bila podcenjevanje pomena demokratične kulture. Pravne države ni mogoče preprosto uvoziti ali vsaditi od zgoraj. Če ljudje v njej ne vidijo varovala svojih interesov in dostojanstva, ostane prazna forma. Institucije obstajajo, a nimajo opore. Neodvisno sodišče brez javne podpore je krhko. Lahko izreka pogumne sodbe, a če večina državljanov ne verjame v vrednost pravil, postane tarča političnih napadov.

    Vojna nas uči, kako hitro se lahko razblinijo predpostavke stabilnosti. A hkrati nas opominja, zakaj so pravila, omejitve in predvidljivost sploh nastali. FOTO: Ibrahim Amro/AFP
    Vojna nas uči, kako hitro se lahko razblinijo predpostavke stabilnosti. A hkrati nas opominja, zakaj so pravila, omejitve in predvidljivost sploh nastali. FOTO: Ibrahim Amro/AFP

    Zaporedje zato ni nepomembno. Demokracija – kot družbena praksa, v kateri je zasidrano prepričanje, da ima vsak glas enako težo – ustvarja družbeno podlago, na kateri pravna država lahko zares deluje. Brez tega ostane tehnični projekt elit.

    Zdaj se to kaže tudi v državah z dolgo tradicijo vladavine prava. Zakaj so institucije, ki so veljale za trdne, nenadoma pod pritiskom? Del odgovora tiči v eroziji srednjega razreda. Demokracija se je zgodovinsko opirala na širok sloj prebivalstva, ki je imel interes v stabilnosti pravil, tako ekonomski kot politični. Ko se ta sloj počuti zapostavljenega, postane dovzeten za sporočila, da so pravila le orodje elit.

    Tudi rimska republika je delovala, dokler so državljani verjeli, da jim zagotavlja delež oblasti in koristi. Ko je ta občutek izginil, je bilo treba le nekaj desetletij, da je razpadla rimska republika. Oblika je ostala še nekaj časa, vsebina pa je bila prazna.

    Morda je torej prav ta trenutek, ko sedim na azijskem letališču in čakam na novice o odprtju zračnega prostora, primeren za razmislek o pravni državi. Vojna nas uči, kako hitro se lahko razblinijo predpostavke stabilnosti. A hkrati nas opominja, zakaj so pravila, omejitve in predvidljivost sploh nastali.

    Pravna država ni samoumevna dediščina Zahoda. Ni kot angleška trata, ki rase sama od sebe, ker je na britanskem otoku več dežja. Je krhka konstrukcija, ki jo pokonci ohranjajo predvsem državljani s svojim vztrajanjem, da oblast ne sme biti samovoljna.

    Upam, da bodo do objave tega zapisa letališča spet odprta in da se bom lahko vrnil v državo, ki se rada imenuje zibelka vladavine prava. A še bolj kot to upam, da bomo tudi v času globalne negotovosti znali razumeti, da pravna država ni razkošje mirnih časov. Je pogoj, da mir sploh lahko obstaja.

    ***

    Bojan Bugarič, profesor prava na Univerzi v Sheffieldu

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

    Sorodni članki

    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Demokracija brez demosa

    Analiza modelov demokracije pokaže, da je vsaka zgodovinska faza rezultat določenega ravnotežja med svobodo in omejitvijo.
    Bojan Bugarič 21. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Razpotja Evropske unije

    Evropska unija se v očeh številnih državljanov kaže kot oddaljena, tehnokratska struktura, ki sprejema odločitve brez jasne demokratične odgovornosti.
    Bojan Bugarič 6. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Viktor Orbán: iliberalna demokracija na preizkušnji

    Madžarska je laboratorij, v katerem se preizkušajo meje demokracije, kapitalizma in nacionalizma.
    Bojan Bugarič 23. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Kitajska: gospodarski vzpon brez vladavine prava?

    V napetosti med avtoritarnim političnim sistemom, selektivno pravno državo in dinamičnim kapitalističnim razvojem Kitajska izziva veljavne teorije.
    9. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Demokracije ne bomo rešili, če ne rešimo srednjega razreda

    Današnja kriza demokracije ni nenadna ali presenetljiva. Je posledica dolgotrajnega zanemarjanja temeljnega pogoja demokracije: srednjega razreda.
    Bojan Bugarič 27. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Kot mačka okrog vrele kaše

    Namesto o ravnotežju na ustavnem sodišču razpravljamo o pojmih, medtem ko ključno vprašanje ostaja nedotaknjeno.
    16. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Gorništvo

    Nesreča v gorah postala uboj – tragedija v Avstriji razburila slovenske gornike

    Pri izreku precej mile kazni ob tako hudih obtožbah je sodnik upošteval predsodke medijev in izgubo partnerice.
    Tina Horvat 6. 3. 2026 | 06:20
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Bližnji vzhod

    Koliko Slovencev ima nepremičnine v Dubaju in kdo so?

    Med ponedeljkom in četrtkom je bilo na dubajskem nepremičninskem trgu sklenjenih 1728 transakcij v skupni vrednosti 1,2 milijarde evrov.
    Nejc Gole, Pija Kapitanovič 6. 3. 2026 | 10:41
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

    Iran: Če se evropske države pridružijo ZDA in Izraelu, bodo legitimne tarče

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    6. 3. 2026 | 07:29
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Evakuacija z Bližnjega vzhoda

    Razvajeni Slovenci ali zmeda? »Evakuacija ni all-inclusive storitev«

    »Se zavedamo, da je evakuacija iz kriznega območja izjemna operacija, ne samoumevna, all-inclusive storitev?«
    Saša Bojc, Pija Kapitanovič 5. 3. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nacionalni dan branja         

    Čemu brati v oglušelem času?

    O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 13:45
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Ali veste, katere destinacije so najboljše za odklop iz vsakdanjega življenja?

    Idealna izbira ne glede na to, ali iščete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Pag je surovo očarljiv. Tu so razlogi, zakaj ga ljudje obožujejo

    Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali. Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate po zraku in vonjih, pa tudi okusih.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več

    Več iz teme

    vojnapravna državavladavina pravagostujoče pero

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Kolesarstvo
    Spremljamo v živo

    V živo:      V živo: Tadej Pogačar danes začenja svojo dirkalno sezono

    Pogi v lovu na rekordno četrto zmago na belih cestah.
    Miroslav Cvjetičanin 7. 3. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Lara Prašnikar: Američani so prodajalci, prvenstvo bodo prodali narodu

    Kapetanka ženske reprezentance Lara Prašnikar na lastni koži izkuša priljubljenost nogometa onstran Atlantika. Veseli se močnih tekem z reprezentanco.
    Nejc Grilc 7. 3. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Ljubljana

    Glavobol za potnike: osrednji del železniške postaje zaprt do ponedeljka

    Zaprti sta progi med Ljubljano in Borovnico ter med Ljubljano in Jesenicami. Na obeh relacijah bodo danes in v nedeljo vozili nadomestni avtobusi.
    7. 3. 2026 | 08:23
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

    V živo:      V živo: Izraelska vojska napadla iransko infrastrukturo, tudi eno od letališč

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    7. 3. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vrhunska kulinarika

    Slovenska kulinarična mojstrica odprla restavracijo v Poreču

    Gostom so v novi restavraciji na voljo samopostrežne in po naročilu pripravljene jedi.
    7. 3. 2026 | 08:06
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Ljubljana

    Glavobol za potnike: osrednji del železniške postaje zaprt do ponedeljka

    Zaprti sta progi med Ljubljano in Borovnico ter med Ljubljano in Jesenicami. Na obeh relacijah bodo danes in v nedeljo vozili nadomestni avtobusi.
    7. 3. 2026 | 08:23
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

    V živo:      V živo: Izraelska vojska napadla iransko infrastrukturo, tudi eno od letališč

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    7. 3. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vrhunska kulinarika

    Slovenska kulinarična mojstrica odprla restavracijo v Poreču

    Gostom so v novi restavraciji na voljo samopostrežne in po naročilu pripravljene jedi.
    7. 3. 2026 | 08:06
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

    Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

    Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 15:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Debelost je bolezen. Začne se z razumevanjem, nadaljuje z zdravljenjem

    Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Od raziskav do trga: kako nastaja konkurenčno inovacijsko okolje

    Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
    6. 3. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Tri destinacije, eno počitniško doživetje

    Edinstven koncept na najbolj zaželenih destinacijah hrvaškega Jadrana za vse, ki iščejo več kot klasično hotelsko bivanje.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Vse več potnikov izbere vlak

    Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Polnjenje službenih vozil doma? Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

    Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
    3. 3. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

    140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
    Promo Delo 6. 3. 2026 | 12:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Teniški komolec: napredno zdravljenje s fizioterapijo

    Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
    3. 3. 2026 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Vaša dišeča geografija

    Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

    Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
    5. 3. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ko družina, pes in avtomobil najdejo skupni ritem

    Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
    5. 3. 2026 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Špan – trgovec leta 2025

    Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
    Promo Delo 3. 3. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Hrvaško Zagorje – narava, ki sprošča, in doživetja, ki ostanejo

    To je ena najbolj zaželenih celinskih destinacij za goste, ki iščejo več kot le klasični oddih. Tukajšnja pokrajina ni zgolj kulisa.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    IKEA po petih letih v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

    Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
    4. 3. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

    Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
    6. 3. 2026 | 08:13
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo