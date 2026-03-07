Pravna država v času vojne

To pišem na letališču v Kuala Lumpurju. Ujet v tranzitu, v času vojnega konflikta na Bližnjem vzhodu. Letala proti Zahodu trenutno ne letijo, moja vrnitev v Veliko Britanijo je negotova. Čas na letališču te prisili v razmislek. O svetu, njegovi stabilnosti, o tem, kako hitro se lahko poruši nekaj, kar smo imeli za samoumevno.

V Maleziji sem na obisku številnih univerz, na katerih rekrutiram potencialne študente za študij na univerzi v Veliki Britaniji. Kot temo sem izbral pravno državo. Malezija je kot nekdanja britanska kolonija še vedno močno vpeta v britansko pravno tradicijo, zato se mi je to zdelo logično izhodišče. Ko sem odhajal, si nisem predstavljal, da bom o pravni državi govoril v trenutku, ko se zdi, da pravo izgublja svojo težo. Morda pa je prav to najprimernejši čas.

Vojna, ki se širi čez meje regije in grozi, da bo prerasla v širši globalni konflikt, nas je brutalno spomnila na pomembnost predvidljivosti in pravil. Mednarodni red, kakršenkoli že je bil, je temeljil na domnevi, da obstajajo meje ravnanja, norme, ki omejujejo moč. Zdaj se zdi, da odločitve državnikov temeljijo na vsem drugem kot na pravu. Jezik sile je spet postal glasnejši od jezika pravil.

Podobno dinamiko opazujemo znotraj držav. Populizem in protoavtoritarne politike spodjedajo institucije, ki so nastajale desetletja. Pravo je vse pogosteje predstavljeno kot ovira, ne kot civilizacijski dosežek. Kot nekaj, kar je mogoče obiti, če je politična korist dovolj velika.

PREBERITE ŠE -> Zakaj je Pedro Sánchez postal glavni evropski kritik Donalda Trumpa

Pred odhodom v Azijo sem imel v Londonu priložnost sodelovati na dogodku, ki ga je organiziral eden vodilnih teoretikov vladavine prava, avstralski pravni filozof poljskega rodu Martin Krygier. Na King's College London sem komentiral njegovo novo knjigo o vladavini prava. V izjemnem delu, ki bo gotovo postalo klasika na tem področju, profesor Krygier predstavi institucionalni in zgodovinski razvoj koncepta, ki je tako fundamentalno pomemben za pravo. Ko govorimo o pravni državi, se ukvarjamo s paradoksom: o pravni državi govorimo pogosto in samozavestno, a ko nas kdo vpraša, naj jo pokažemo, obstanemo. Nima enega obraza. Ni stavba, ni sodnik, ni ustava sama po sebi. Je skupek praks, navad, pričakovanj in zadržkov. Če deluje, jo komaj opazimo. Ko izgine, postane njena odsotnost boleče očitna.

Bojan Bugarič. FOTO: Jure Eržen

Ko sem o tem govoril malezijskim študentom, sem prvič resnično začutil, kako težko je razložiti nekaj, kar nima jasne podobe. Najlažje je pokazati tehtnico ali fotografijo uglednega sodnika. A simboli so varljivi. Pravna država ni estetika institucij, ampak njihova dejanska sposobnost omejevati moč.

V najpreprostejši obliki pomeni pravna država to, da je oblast vezana na pravo. Da pravila veljajo tudi za tiste, ki jih sprejemajo. Da nihče – ne predsednik, ne minister, ne sodnik – ne stoji nad zakonom. Bistvo je omejitev samovolje. Zgodovinsko gledano ta ideja ni nova. Zametke najdemo že v antičnem Rimu, pozneje v srednjeveški Evropi, ko je recepcija rimskega prava pomagala omejiti absolutno oblast vladarjev s tem, da je posredovala v sporih med številnimi državicami v fragmentirani Evropi in omejila absolutno moč takratnih vladarjev, ki so morali plemstvu v zameno za sodelovanje v vojnah zagotoviti predvidljivost pri pobiranju davkov, višini davkov in drugih privilegijih, ki pa so veljali samo za plemstvo.

V 18. stoletju se je v pruski tradiciji oblikoval koncept Rechtsstaat, pravne države. V Angliji se je, veliko časa prej, razvil podoben pojem rule of law, vladavina prava. Zanimivo je, da je v večini evropskih držav pravna država nastajala pred moderno demokracijo. Institucije, ki so omejevale oblast, so obstajale, še preden je oblast postala resnično ljudska.

V Združenih državah Amerike je bila pot delno obrnjena: demokratični impulz je bil od začetka močan, institucionalno utrjevanje pravne države pa je sledilo postopno. Kljub tem razlikam smo v zadnjih desetletjih ustvarili skoraj dogmatično prepričanje, da je pravna država prvi pogoj demokracije. Po padcu komunizma so nove demokracije poslušale, da morajo najprej zgraditi neodvisna sodišča in ustavne mehanizme, šele nato se bo demokracija lahko utrdila.

Institucije, kot sta Mednarodni denarni sklad in Svetovna banka, so skupaj s številnimi zahodnimi strokovnjaki širile to vizijo po svetu. Ideja o pomembnosti neodvisnih sodišč seveda ni bila napačna. Nihče, ki je živel v enopartijskem sistemu, ne dvomi o pomembnosti omejevanja oblasti. A vprašanje ni bilo, ali potrebujemo pravno državo, ampak kako do nje.

Ena ključnih napak je bila podcenjevanje pomena demokratične kulture. Pravne države ni mogoče preprosto uvoziti ali vsaditi od zgoraj. Če ljudje v njej ne vidijo varovala svojih interesov in dostojanstva, ostane prazna forma. Institucije obstajajo, a nimajo opore. Neodvisno sodišče brez javne podpore je krhko. Lahko izreka pogumne sodbe, a če večina državljanov ne verjame v vrednost pravil, postane tarča političnih napadov.

Vojna nas uči, kako hitro se lahko razblinijo predpostavke stabilnosti. A hkrati nas opominja, zakaj so pravila, omejitve in predvidljivost sploh nastali. FOTO: Ibrahim Amro/AFP

Zaporedje zato ni nepomembno. Demokracija – kot družbena praksa, v kateri je zasidrano prepričanje, da ima vsak glas enako težo – ustvarja družbeno podlago, na kateri pravna država lahko zares deluje. Brez tega ostane tehnični projekt elit.

Zdaj se to kaže tudi v državah z dolgo tradicijo vladavine prava. Zakaj so institucije, ki so veljale za trdne, nenadoma pod pritiskom? Del odgovora tiči v eroziji srednjega razreda. Demokracija se je zgodovinsko opirala na širok sloj prebivalstva, ki je imel interes v stabilnosti pravil, tako ekonomski kot politični. Ko se ta sloj počuti zapostavljenega, postane dovzeten za sporočila, da so pravila le orodje elit.

Tudi rimska republika je delovala, dokler so državljani verjeli, da jim zagotavlja delež oblasti in koristi. Ko je ta občutek izginil, je bilo treba le nekaj desetletij, da je razpadla rimska republika. Oblika je ostala še nekaj časa, vsebina pa je bila prazna.

Morda je torej prav ta trenutek, ko sedim na azijskem letališču in čakam na novice o odprtju zračnega prostora, primeren za razmislek o pravni državi. Vojna nas uči, kako hitro se lahko razblinijo predpostavke stabilnosti. A hkrati nas opominja, zakaj so pravila, omejitve in predvidljivost sploh nastali.

Pravna država ni samoumevna dediščina Zahoda. Ni kot angleška trata, ki rase sama od sebe, ker je na britanskem otoku več dežja. Je krhka konstrukcija, ki jo pokonci ohranjajo predvsem državljani s svojim vztrajanjem, da oblast ne sme biti samovoljna.

Upam, da bodo do objave tega zapisa letališča spet odprta in da se bom lahko vrnil v državo, ki se rada imenuje zibelka vladavine prava. A še bolj kot to upam, da bomo tudi v času globalne negotovosti znali razumeti, da pravna država ni razkošje mirnih časov. Je pogoj, da mir sploh lahko obstaja.

***

Bojan Bugarič, profesor prava na Univerzi v Sheffieldu

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.