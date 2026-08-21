Pregreto stanovanje postaja tehnična napaka

V slovenski stanovanjski kulturi je dolgo veljalo pravilo: če vas pozimi zebe, je kriva stavba; če vam je poleti vroče, je to vaša osebna težava. Medtem ko je gretje zakonsko zaščiteno kot temeljna bivalna nuja, se hlajenje razume kot luksuz ali kaprica. Toda podnebne spremembe in radikalni pritiski iz Bruslja to asimetrijo pravkar rušijo. Čaka nas največji pravni in gradbeni preobrat zadnjih desetletij. Zima je zakon, poletje je višja sila Slovenski pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb je pisan za svet, ki ga ni več. Vsako stanovanje mora imeti vgrajene naprave za gretje, ki pozimi zagotavljajo med 20 in 22 °C, sicer objekt sploh ne more dobiti uporabnega dovoljenja. Kaj pa poletje? Pravilnik zahteva le pasivne ukrepe – toplotno izolacijo in zunanja ...