Prehod od doma v DSO: pogled zdravnika

Ko se pogovarjamo o selitvi v dom starejših občanov, pogosto govorimo o logistiki. Kdaj bo sprejem? Kaj prinesti s seboj? Katera soba bo na voljo?

Zdravniki se ob sprejemu v DSO pogosto z vsem žarom posvetimo diagnozam in urejanju terapije. Pred sprejemom v dom zdravila, specialistične kontrole in naročila pogosto zaživijo povsem svoje življenje, nekako v slogu filma Gremo mi po svoje.

Ob sprejemu zato najprej poskušamo ugotoviti, katera zdravila stanovalec dejansko jemlje, katera naj bi jemal in katera so se med potjo preprosto priključila koloni. Nekateri zdravniki se tega lotimo previdno in z mehko roko, drugi nekoliko odločneje. Vsem pa je skupen isti cilj: da bo zdravljenje varno, smiselno in prilagojeno človeku.

Redkeje pa govorimo o tem, kaj se v resnici dogaja v človeku, ko zapre vrata svojega doma in odpre vrata novega.

Kot zdravnica lahko rečem, da je prehod iz domačega okolja v dom starejših občanov skoraj vedno stresen življenjski dogodek. Tudi kadar je bil sprejem pričakovan, smiseln in celo nujen. Človek ne izgubi le naslova bivanja. Izgubi del svoje rutine, občutek popolnega nadzora nad vsakdanom in pogosto tudi pomemben del svoje identitete.

Če bi morali ta proces opisati s strokovnim izrazom, bi ga lahko primerjali s prilagoditveno motnjo. Ne zato, ker bi bilo z ljudmi kaj narobe, ampak zato, ker je to normalen odziv na veliko življenjsko spremembo.

Prvi tedni so zato pogosto burni.

Stanovalec ugotavlja, da hrana ni takšna, kakršno si je pripravljal doma. Sosed v jedilnici govori preglasno. Medicinska sestra pride ob drugi uri, kot bi si želel. Postelja je sicer udobna, vendar ni njegova. Včasih slišimo tudi odločne napovedi, da bo kovček spakiran že naslednji dan. In včasih kdo res odide.

Po drugi strani so v stiski tudi svojci. Leta in leta so skrbeli za svojega bližnjega. Organizirali preglede, zdravila, prevoze, kosila in nešteto drobnih opravil, ki jih pogosto opazimo šele, ko jih ni več treba opravljati. Nenadoma pa velik del odgovornosti prevzame nekdo drug. To je lahko veliko olajšanje, hkrati pa tudi vir občutkov krivde, dvomov in skrbi.

Maja Robič, direktorica Zdravstvenega doma Jesenice. FOTO: Osebni Arhiv Delo

Zdravniki in osebje v DSO smo v tem obdobju pogosto nekakšni prevajalci med dvema svetovoma. Poskušamo razumeti in spoznati stanovalca, njegove navade, želje in pričakovanja, hkrati pa svojcem pomagamo razumeti, da prilagajanje zahteva čas.

Po mojih izkušnjah potrebujemo približno tri mesece. Tri mesece, da se spoznamo in se umirijo začetne strasti. Tri mesece, da stanovalec začne dom starejših občanov doživljati kot svoj dom. In približno tri mesece, da svojci postopno odložijo vlogo vsakodnevnega skrbnika ter ponovno postanejo predvsem sinovi, hčere, partnerji in vnuki. To je pomemben prehod, ki ga pogosto podcenjujemo.

Na začetku svojci spremljajo vsako podrobnost. Če je bila juha preslana, dobimo informacijo. Če je bila preslana dva dni zapored, dobimo poročilo. Če je bila preslana tri dni zapored, obstaja realna možnost, da se oblikuje posebna družinska komisija za spremljanje kakovosti juh.

FOTO: arhiv Dela

Po nekaj mesecih pa se pogosto zgodi nekaj lepega. Obiski postanejo manj obremenjeni s skrbjo in bolj namenjeni druženju. Pogovori niso več osredotočeni na zdravila, meritve krvnega tlaka in termine pregledov. Spet je prostor za zgodbe, spomine, vnuke in vsakdanje življenje. Takrat vemo, da se je zgodilo nekaj pomembnega. Dom ni več ustanova, v katero je nekdo prišel. Postal je kraj, kjer se živi.

To seveda ne pomeni, da izginejo vse težave. Tudi doma jih nikoli ni manjkalo. Pomeni pa, da je človek našel novo ravnovesje.

Res je tudi, da za večino naših stanovalcev sprejem v dom pomeni vstop v zadnje življenjsko obdobje. Zato nas prej ali slej čakajo tudi težki pogovori o napredovanju bolezni, krhkosti, paliativni oskrbi in umiranju.

Posebnost dela v domu starejših občanov je, da te teme pogosto odpiramo že ob sprejemu, ko se s stanovalcem in svojci pravzaprav šele spoznavamo. To ni vedno preprosto. Pogovarjamo se o stvareh, o katerih bi marsikdo najraje molčal. Hkrati pa so to pogovori, ki omogočijo, da pozneje lažje sprejemamo odločitve in bolje razumemo želje človeka, ki nam je zaupal skrb za svoje zdravje.

Kot zdravnica sem se z leti naučila, da pri sprejemu v DSO ni najpomembnejše prvo jutro, prvi teden ali prvi vtis. Najpomembnejši je čas. Čas, ki omogoči, da neznanci postanejo del življenja posameznika. Da se prostor spremeni v dom in da začetne skrbi postopno zamenjata zaupanje in občutek varnosti.

Če si ob sprejemu v dom lahko zaželim eno stvar, je to potrpežljivost. Kajti večina zgodb, ki se začnejo težko, je po nekaj mesecih lahko videti povsem drugače. Vedno znova ugotavljam, da se življenje ni končalo z menjavo naslova. Le preselilo se je v novo poglavje.

Čeprav zadnje poglavje življenja pogosto prinese bolezni, omejitve in težke odločitve, lahko prinese še marsikaj drugega: nova poznanstva, nove navade, nove zgodbe in občutek, da človek tudi v visoki starosti še vedno nekam pripada.

In to je največ, kar osebje in zdravnik v domu starejših občanov stanovalcu lahko ponudijo. Ne oskrbo, ampak občutek doma.

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