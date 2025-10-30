  • Delo mediji d.o.o.
    Gostujoče pero

    Preizkušnja demokracije v dobi globalne negotovosti

    Demokracija lahko preživi samo takrat, ko državljani aktivno skrbimo za njeno preživetje.
    Preživetje ali propad propad demokracij bo odvisno od tega, kako se bodo družbe spopadale s problemi, ki so povzročali propad prejšnjih republik in demokracij. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Preživetje ali propad propad demokracij bo odvisno od tega, kako se bodo družbe spopadale s problemi, ki so povzročali propad prejšnjih republik in demokracij. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Bojan Bugarič
    30. 10. 2025 | 05:00
    8:40
    Joseph Goebbels je leta 1928 v časniku Der Angriff zapisal, da demokracija svojim sovražnikom ponuja orodje za lastno uničenje. Njegova izjava se pogosto navaja kot ponazoritev temeljne krhkosti demokracije kot družbene in politične ureditve. Nacisti so to krhkost v tridesetih letih prejšnjega stoletja spretno izkoristili, uničili mlado weimarsko demokracijo in vzpostavili totalitarni nacistični režim.

    Danes, skoraj stoletje pozneje, živimo v času, ko več ljudi na svetu živi v protoavtoritarnih družbah kot v delujočih demokracijah. To se dogaja le nekaj desetletij po evforičnem koncu hladne vojne, ko je Zahod slavil padec berlinskega zidu in razpad komunizma – glavnega političnega tekmeca 20. stoletja. Takratne optimistične napovedi o trajnosti in stabilnosti liberalne demokracije se umikajo bolj pesimističnim razmislekom o njeni krizi in postopnem razkroju.

    Živimo v obdobju, ki ga je težko opredeliti z ustaljenimi koncepti. Mnogi se sprašujejo, ali smo priča počasnemu umiranju demokracije in rojstvu novih, hibridnih političnih ureditev. Glavna značilnost teh novih ureditev je, da niso več pristne demokracije, a tudi ne popolne avtokracije. V nasprotju z nacistično Nemčijo ali komunističnimi režimi 20. stoletja v sodobnih protoavtoritarnih državah volitve še vedno potekajo, ustave niso odpravljene in tankov ni na ulicah. Demokracije danes umirajo počasi, skozi volilne skrinjice, s tem, ko državljani sami izbirajo voditelje z avtoritarnimi nagnjenji.

    Populizem na pohodu

    Ali to pomeni, da so demokraciji štete zadnje ure? Kako zgodovinsko razumeti obdobje, v katerem živimo? Ali se bližamo novemu globalnemu spopadu med demokratičnim in avtoritarnim svetom ali le prehajamo v novo fazo politične (r)evolucije?

    Zgodovinske primerjave so pri razumevanju sedanjosti dragocene, a tudi nevarne. Pogoste primerjave sedanje krize demokracije z weimarsko Nemčijo so zato problematične. Timothy Snyder opozarja, da sedanji čas ponavlja vzorce tridesetih let, a tak pogled je preveč determinističen. Precej bolj prepričljiva je metafora Antonia Gramscija, ki je obdobje krize opredelil kot medvladje (interregnum): star red umira, novi pa se še ni rodil.

    Bojan Bugarič, profesor prava na Univerzi v Sheffieldu. 
    Sodobnost v marsičem spominja na Gramscijev interregnum. Stara ureditev globalnega kapitalizma, ki je svet potisnila v hiperglobalizacijo in silovite družbene spremembe, se izčrpava. Namesto oblikovanja novega reda opažamo predvsem upor proti obstoječemu. Ta upor se manifestira v obliki populističnih gibanj in voditeljev, tako levih kot desnih, progresivnih in konservativnih, ki postajajo glas nezadovoljnih. Ti izražajo odpor družbenih slojev, ki jih je globalizacija pustila ob strani: delavskega in srednjega razreda, ki se spopadata s stagnacijo dohodkov, izgubo statusa in občutkom zapostavljenosti.

    Madžarski ekonomski zgodovinar Karl Polanyi je že v Veliki preobrazbi iz leta 1944 opozoril, da pretirana podreditev družbe tržnim silam neizogibno vodi v družbeni revolt. Današnji vzpon populizma je prav tak odziv, ki kaže na poskus ponovne humanizacije družbenega reda. Populisti nagovarjajo tiste, ki jih pestijo posledice gospodarske negotovosti: brezposelnost, revščina, socialni razkroj, odvisnosti. Jeff Frieden pa ugotavlja, da je globalizacija svet razdelila ne le med državami, ampak tudi znotraj njih – med urbane, globalno povezane centre in obrobna, stagnirajoča območja. Praktično v vsaki državi lahko najdemo predele, pogosto skoncentrirane v urbanih prestolnicah, centrih univerzitetne odličnosti in spremljajoče informacijske, farmacevtske in druge industrije, ki predstavljajo najbolj hitro rastoče ekonomske predele, ter na periferijo, kjer namesto prosperitete najdemo ekonomsko nazadovanje ali stagnacijo, padec življenjskega standarda in porast družbene anomije.

    Levosredinske politične elite, ki so bile ključni nosilci procesa hiperglobalizacije, teh ekonomskih in družbenih razpok pogosto ne želijo videti. Populiste prikazujejo kot nestrpneže, rasiste in nacionaliste, ki ne razumejo standardov in norm sodobnega političnega komuniciranja. Voditelji, kot so zakonca Clinton, Barack Obama ali Tony Blair, so raje spodbujali identitetno politiko kot pa iskali rešitve za socialno in ekonomsko degradacijo delavskega in srednjega razreda. Posledično se je del tradicionalne leve volilne baze preusmeril k desničarskim populistom, ki obljubljajo zaščito »malega človeka« – čeprav pogosto brez dejanskih rezultatov.

    Zaradi programskega vakuuma na politični sredini so veliko bolj popularni desničarsko usmerjeni populisti, ki bolje razumejo jezo svojih volivcev. Ponujajo jim ne samo varnejše meje, krepitev nacionalnega ponosa, ampak tudi radodarnejše socialne politike. Lep primer je politika prejšnje konservativne poljske vlade, ki je družinam za vsakega otroka namenila 500 in kasneje 800 poljskih zlotov, kar je nekoliko manj kot 200 evrov. Progam je bil tako popularen, da ga je ohranila tudi nova liberalna vlada premiera Tuska. Za zdaj pa kaže, da so konservativni populisti veliko bolj uspešni v detekciji resentimenta med volivci, zaradi česar krepijo svojo popularnost, kot pa pri reševanju nakopičenih ekonomskih in socialnih problemov. Britanski konservativci so z brexitom obljubljali izenačitev gospodarskih pogojev na angleškem severu in jugu, medtem ko je ameriški predsednik Trump v prvem mandatu obljubljal vrnitev industrijskih panog, kot je avtomobilska industrija v ZDA, in s tem pomoč delavskemu razredu, a bore malo od tega se je tudi uresničilo.

    Na Kitajskem smo ustvarili svojo obliko demokracije

    Tako prihaja do vse globlje polarizacije družb. Politična tabori se med seboj ne pogovarjajo več, izgubljajo se osnovna pravila demokratične igre – spoštovanje nasprotnika, upoštevanje institucij, zadržanost pri zlorabi prava za politične cilje.

    Kljub temu pa je odgovor na krizo demokracije lahko presenetljivo preprost: preživel bo tisti politični projekt, ki bo znal ponuditi dostojna delovna mesta, gospodarsko rast, socialno varnost in občutek dostojanstva za vse. Tudi po drugi svetovni vojni je demokracijo v Evropi utrdil kompromis med levico in desnico, ki je delavskemu razredu zagotovil več pravic in socialne varnosti ter s tem na svojo stran pridobil delavce, da ne bi podlegli skušnjavam komunizma. Rezultat je bila »zlata doba« socialnega kapitalizma in širjenje blaginje.

    Danes so izzivi drugačni: hiperglobalizacija in podnebne spremembe omejujejo prostor za klasične rešitve. Harvardski ekonomist Dani Rodrik opozarja​, da se sodobne demokracije soočajo s trilemo: hkrati ni mogoče zadovoljiti zahtev po krepitvi srednjega razreda, učinkovitem boju proti podnebnim spremembam in popolni odprtosti svetovne trgovine.

    Usoda demokracije tako ni vnaprej zapisana. Preživetje ali propad propad demokracij bo odvisno od tega, kako se bodo družbe spopadale s problemi, ki so povzročali propad prejšnjih republik in demokracij, od Rima, florentinske republike pa vse do medvojnih demokracij 20. stoletja. Odvisna bo od tega, kako se bomo kot državljani in politične skupnosti odzvali na izzive sedanjosti. Gramscijev interregnum ni prerokba pogube, ampak opozorilo: da bi se lahko rodil nov, pravičnejši družbeni red, se moramo najprej pogumno soočiti s starim. Kot lepo opozarja zgodovinar Mark Mazower, demokracija ni neko naravno stanje stvari v družbi. Demokracija lahko preživi samo takrat, ko državljani aktivno skrbimo za njeno preživetje.

    ***

    Bojan Bugarič, profesor prava na Univerzi v Sheffieldu

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva. 

    Sorodni članki

    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Ali lahko ustave res ustavijo avtoritarizem?

    V času krize demokracije avtor svari pred fetišizacijo ustav. Te niso rešitev, ampak lahko s svojo togostjo postanejo vir nelagodja in ovira za spremembe.
    Bojan Bugarič 17. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Zakaj ljudje podpirajo avtoritarne voditelje

    Obeti, da bomo svojo državo vsaj v prihodnje učinkoviteje upravljali v korist večine, niso dobri.
    5. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Avtoritarna oblast in ustavnopravne dileme demokratičnih prehodov

    Na Madžarskem je vprašanje, ali gre zgolj za dejanski avtoritarizem ali zgolj za močno konsolidirano konservativno oblast, odprto za razpravo.
    Bojan Bugarič 4. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Zakaj ljudje podpirajo avtoritarne voditelje

    Pomembno razumeti, da razlogi za podporo avtoritarnim voditeljem niso enoznačni.
    Bojan Bugarič 19. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Varnost

    Kaj o odzivih na umor v Novem mestu meni sosed Romov

    Novomeški diakon Matic Vidic, ki dela s tamkajšnjimi Romi, o zaslugi politike za slabe razmere ne izgublja besed, rešitev vidi v zaposlitvah.
    Novica Mihajlović 27. 10. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Sojenje

    Iz zapora naj bi grozil obremenilni priči

    Jakob Herzog zanika, da je oviral pravosodne organe. Ponudbe tožilstva za priznanje krivde ni sprejel.
    Aleksander Brudar 28. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Duševno zdravje

    Državni svet danes o vetu. Bo NSi še izdatneje pomagala Svobodi?

    Ponovna potrditev zakona ob morebitnem vetu trenutno še zdaleč ni samoumevna.
    Barbara Eržen 29. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Investicija v Prevaljah ključni mejnik v razvoju

    Z odprtjem gigatovarne za proizvodnjo baterijskih hranilnikov električne energije je TAB vstopil še na trg litij-ionskih baterij.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Svetovno prepoznaven slovenski industrijski dragulj

    Podjetje Ledinek Engineering iz Hoč je z razvojem avtomatiziranih linij postalo svetovni igralec v lesnopredelovalni industriji.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Bojan Bugaričdemokracijakapitalizempopulizem

    Novice  |  Svet
    Nizozemske parlamentarne volitve

    Na volitvah izenačena Jetten in Wilders, kdo bo oblikoval koalicijo?

    Na Nizozemskem so potekale parlamentarne volitve. Na volitvah sta slavila levosredinska stranka Jettena D66 in populistični Wilders s stranko VVD.
    30. 10. 2025 | 08:23
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Naročilo ni prišlo na cilj

    Dragocenega terenca, vrednega 150 tisoč evrov, ni dočakal, ukradli so ga

    Nekdanji košarkarski zvezdnik lige NBA Shaquille O'Neal si je zaželel posebej zanj prirejenega jeklenega konjička, a se je nekje na poti izgubil.
    30. 10. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Orkan Melissa

    Divjanje Melisse: več deset smrtnih žrtev, porušene hiše, poplavljene ceste

    Ko je orkan prešel Jamajko, je nekoliko oslabel in nadaljeval pot proti Kubi.
    30. 10. 2025 | 07:44
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Zadnji met

    Reaves vzel vajeti igre v svoje roke in odločil v zadnji sekundi

    Košarkarji Los Angeles Lakers so v Minneapolisu v dramatični končnici premagali Minnesoto s 116:115. V Dallasu znova odličen naslednik Luke Dončića.
    30. 10. 2025 | 07:29
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Next
    Next Business

    Emil Tedeschi: Zame je domoljub tisti, ki plačuje davke in ničesar ne počne pod mizo

    Še do nedavnega smo govorili o bitki za najboljše, za nadpovprečno nadarjene. Zdaj pa se borimo za vsakega delavca, pravi Emil Tedeschi, večinski delničar in predsednik uprave Atlantic Grupe.
    30. 10. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Next
    Next Business

    Emil Tedeschi: Zame je domoljub tisti, ki plačuje davke in ničesar ne počne pod mizo

    Še do nedavnega smo govorili o bitki za najboljše, za nadpovprečno nadarjene. Zdaj pa se borimo za vsakega delavca, pravi Emil Tedeschi, večinski delničar in predsednik uprave Atlantic Grupe.
    30. 10. 2025 | 07:00
    Preberite več
