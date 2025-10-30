Preizkušnja demokracije v dobi globalne negotovosti

Joseph Goebbels je leta 1928 v časniku Der Angriff zapisal, da demokracija svojim sovražnikom ponuja orodje za lastno uničenje. Njegova izjava se pogosto navaja kot ponazoritev temeljne krhkosti demokracije kot družbene in politične ureditve. Nacisti so to krhkost v tridesetih letih prejšnjega stoletja spretno izkoristili, uničili mlado weimarsko demokracijo in vzpostavili totalitarni nacistični režim.

Danes, skoraj stoletje pozneje, živimo v času, ko več ljudi na svetu živi v protoavtoritarnih družbah kot v delujočih demokracijah. To se dogaja le nekaj desetletij po evforičnem koncu hladne vojne, ko je Zahod slavil padec berlinskega zidu in razpad komunizma – glavnega političnega tekmeca 20. stoletja. Takratne optimistične napovedi o trajnosti in stabilnosti liberalne demokracije se umikajo bolj pesimističnim razmislekom o njeni krizi in postopnem razkroju.

Živimo v obdobju, ki ga je težko opredeliti z ustaljenimi koncepti. Mnogi se sprašujejo, ali smo priča počasnemu umiranju demokracije in rojstvu novih, hibridnih političnih ureditev. Glavna značilnost teh novih ureditev je, da niso več pristne demokracije, a tudi ne popolne avtokracije. V nasprotju z nacistično Nemčijo ali komunističnimi režimi 20. stoletja v sodobnih protoavtoritarnih državah volitve še vedno potekajo, ustave niso odpravljene in tankov ni na ulicah. Demokracije danes umirajo počasi, skozi volilne skrinjice, s tem, ko državljani sami izbirajo voditelje z avtoritarnimi nagnjenji.

Ali to pomeni, da so demokraciji štete zadnje ure? Kako zgodovinsko razumeti obdobje, v katerem živimo? Ali se bližamo novemu globalnemu spopadu med demokratičnim in avtoritarnim svetom ali le prehajamo v novo fazo politične (r)evolucije?

Zgodovinske primerjave so pri razumevanju sedanjosti dragocene, a tudi nevarne. Pogoste primerjave sedanje krize demokracije z weimarsko Nemčijo so zato problematične. Timothy Snyder opozarja, da sedanji čas ponavlja vzorce tridesetih let, a tak pogled je preveč determinističen. Precej bolj prepričljiva je metafora Antonia Gramscija, ki je obdobje krize opredelil kot medvladje (interregnum): star red umira, novi pa se še ni rodil.

Sodobnost v marsičem spominja na Gramscijev interregnum. Stara ureditev globalnega kapitalizma, ki je svet potisnila v hiperglobalizacijo in silovite družbene spremembe, se izčrpava. Namesto oblikovanja novega reda opažamo predvsem upor proti obstoječemu. Ta upor se manifestira v obliki populističnih gibanj in voditeljev, tako levih kot desnih, progresivnih in konservativnih, ki postajajo glas nezadovoljnih. Ti izražajo odpor družbenih slojev, ki jih je globalizacija pustila ob strani: delavskega in srednjega razreda, ki se spopadata s stagnacijo dohodkov, izgubo statusa in občutkom zapostavljenosti.

Madžarski ekonomski zgodovinar Karl Polanyi je že v Veliki preobrazbi iz leta 1944 opozoril, da pretirana podreditev družbe tržnim silam neizogibno vodi v družbeni revolt. Današnji vzpon populizma je prav tak odziv, ki kaže na poskus ponovne humanizacije družbenega reda. Populisti nagovarjajo tiste, ki jih pestijo posledice gospodarske negotovosti: brezposelnost, revščina, socialni razkroj, odvisnosti. Jeff Frieden pa ugotavlja, da je globalizacija svet razdelila ne le med državami, ampak tudi znotraj njih – med urbane, globalno povezane centre in obrobna, stagnirajoča območja. Praktično v vsaki državi lahko najdemo predele, pogosto skoncentrirane v urbanih prestolnicah, centrih univerzitetne odličnosti in spremljajoče informacijske, farmacevtske in druge industrije, ki predstavljajo najbolj hitro rastoče ekonomske predele, ter na periferijo, kjer namesto prosperitete najdemo ekonomsko nazadovanje ali stagnacijo, padec življenjskega standarda in porast družbene anomije.

Levosredinske politične elite, ki so bile ključni nosilci procesa hiperglobalizacije, teh ekonomskih in družbenih razpok pogosto ne želijo videti. Populiste prikazujejo kot nestrpneže, rasiste in nacionaliste, ki ne razumejo standardov in norm sodobnega političnega komuniciranja. Voditelji, kot so zakonca Clinton, Barack Obama ali Tony Blair, so raje spodbujali identitetno politiko kot pa iskali rešitve za socialno in ekonomsko degradacijo delavskega in srednjega razreda. Posledično se je del tradicionalne leve volilne baze preusmeril k desničarskim populistom, ki obljubljajo zaščito »malega človeka« – čeprav pogosto brez dejanskih rezultatov.

Zaradi programskega vakuuma na politični sredini so veliko bolj popularni desničarsko usmerjeni populisti, ki bolje razumejo jezo svojih volivcev. Ponujajo jim ne samo varnejše meje, krepitev nacionalnega ponosa, ampak tudi radodarnejše socialne politike. Lep primer je politika prejšnje konservativne poljske vlade, ki je družinam za vsakega otroka namenila 500 in kasneje 800 poljskih zlotov, kar je nekoliko manj kot 200 evrov. Progam je bil tako popularen, da ga je ohranila tudi nova liberalna vlada premiera Tuska. Za zdaj pa kaže, da so konservativni populisti veliko bolj uspešni v detekciji resentimenta med volivci, zaradi česar krepijo svojo popularnost, kot pa pri reševanju nakopičenih ekonomskih in socialnih problemov. Britanski konservativci so z brexitom obljubljali izenačitev gospodarskih pogojev na angleškem severu in jugu, medtem ko je ameriški predsednik Trump v prvem mandatu obljubljal vrnitev industrijskih panog, kot je avtomobilska industrija v ZDA, in s tem pomoč delavskemu razredu, a bore malo od tega se je tudi uresničilo.

Tako prihaja do vse globlje polarizacije družb. Politična tabori se med seboj ne pogovarjajo več, izgubljajo se osnovna pravila demokratične igre – spoštovanje nasprotnika, upoštevanje institucij, zadržanost pri zlorabi prava za politične cilje.

Kljub temu pa je odgovor na krizo demokracije lahko presenetljivo preprost: preživel bo tisti politični projekt, ki bo znal ponuditi dostojna delovna mesta, gospodarsko rast, socialno varnost in občutek dostojanstva za vse. Tudi po drugi svetovni vojni je demokracijo v Evropi utrdil kompromis med levico in desnico, ki je delavskemu razredu zagotovil več pravic in socialne varnosti ter s tem na svojo stran pridobil delavce, da ne bi podlegli skušnjavam komunizma. Rezultat je bila »zlata doba« socialnega kapitalizma in širjenje blaginje.

Danes so izzivi drugačni: hiperglobalizacija in podnebne spremembe omejujejo prostor za klasične rešitve. Harvardski ekonomist Dani Rodrik opozarja​, da se sodobne demokracije soočajo s trilemo: hkrati ni mogoče zadovoljiti zahtev po krepitvi srednjega razreda, učinkovitem boju proti podnebnim spremembam in popolni odprtosti svetovne trgovine.

Usoda demokracije tako ni vnaprej zapisana. Preživetje ali propad propad demokracij bo odvisno od tega, kako se bodo družbe spopadale s problemi, ki so povzročali propad prejšnjih republik in demokracij, od Rima, florentinske republike pa vse do medvojnih demokracij 20. stoletja. Odvisna bo od tega, kako se bomo kot državljani in politične skupnosti odzvali na izzive sedanjosti. Gramscijev interregnum ni prerokba pogube, ampak opozorilo: da bi se lahko rodil nov, pravičnejši družbeni red, se moramo najprej pogumno soočiti s starim. Kot lepo opozarja zgodovinar Mark Mazower, demokracija ni neko naravno stanje stvari v družbi. Demokracija lahko preživi samo takrat, ko državljani aktivno skrbimo za njeno preživetje.

Bojan Bugarič, profesor prava na Univerzi v Sheffieldu

