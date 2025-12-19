Prenos boja v Evropo in svet

Deset let je minilo od konference Združenih narodov o podnebnih spremembah v Parizu (Cop21), na kateri je 195 držav sklenilo zgodovinsko zavezo, da si bodo skupaj prizadevale, da bi dolgoročno zvišanje globalnih temperatur ostalo precej manj kot dve stopinji Celzija nad predindustrijsko ravnjo in bi se omejilo na največ 1,5 stopinje Celzija. Francija je v popolnosti prispevala k uspehu tega veličastnega trenutka sodelovanja in univerzalne solidarnosti. Desetletje pozneje smo lahko ponosni na to, kako daleč smo prišli.

V Franciji smo emisije toplogrednih plinov od leta 1990 zmanjšali za 30 odstotkov, od tega za 20 odstotkov med letoma 2017 in 2024. Pred letom 2017 je to zmanjšanje znašalo manj kot en odstotek na leto, od leta 2017 do 2021 pa se je povzpelo na več kot dva odstotka na leto ter med letoma 2022 in 2024 v povprečju na več kot štiri odstotke. Naš cilj je 50-odstotno zmanjšanje emisij do leta 2030, kar pomeni vsako leto 270 milijonov ton ogljikovega dioksida v ozračju manj.

Ti rezultati so dosežek celotne Francije – uspeh našega edinstvenega pristopa k ekologiji, ki združuje napredek in varnost ter nam omogoča hkratno zmanjšanje tako emisij kot tudi brezposelnosti. Nikoli ne vsiljujemo pravil, ne da bi ponudili dostopno alternativo. Nočemo žrtvovati svoje konkurenčnosti. Naš cilj je združiti vodilno vlogo države v svetu, zaposlovanje in razogljičenje.

Kako? Z jasnimi odločitvami. Ekologijo sem postavil v središče vseh naših gospodarskih, gradbenih, energetskih, kmetijskih in industrijskih politik. Prav tako sem predsedniku vlade neposredno naložil, da poskrbi za ekološko in energetsko načrtovanje. Pravkar objavljena nacionalna nizkoogljična strategija je primer: določa našo pot k ogljični nevtralnosti in oblikuje vse naše politike.

Emmanuel Macron, predsednik Francije. FOTO: Nicolas Tucat/AFP

Temelji na šestih bistvenih načelih:

• Spoštovanje in varovanje znanosti. Vodi nas soglasje Medvladnega odbora za podnebne spremembe, ki je pred dnevi začel pripravljati svoje sedmo poročilo, in prav tukaj v Parizu je bilo tudi prvo srečanje vseh njegovih avtorjev. Zato tako veliko vlagamo v podnebne raziskave in inovacije – da bi našli nove rešitve za razogljičenje.

Z našim zakonom o raziskovalnem programiranju in programom Francija 2030 smo financirali zelo praktične raziskave in na stotine projektov, povezanih s podnebnimi spremembami na različnih področjih, od malih modularnih jedrskih reaktorjev in nizkoogljičnega vodika do trajnostnih goriv in upravljanja voda. V času, ko mnogi dvomijo o znanosti, bomo mi še naprej napredovali in s programi Izberite Francijo za znanost privabljali najboljše raziskovalce.

• Odprava odvisnosti od uvoza fosilnih goriv. Odločili smo se za razogljičen in neodvisen energetski sistem, ki je bistvenega pomena tako za nacionalno neodvisnost kot za varovanje podnebja. Že leta 2022 sem v Belfortu predstavil glavne stebre naše energetske politike: zmanjšanje porabe fosilnih goriv, razvoj obnovljivih virov energije in ponovni zagon jedrske energije. To nam je uspelo: leta 2024 je bila naša električna energija več kot 95-odstotno razogljičena, kar je svetovni dosežek.

Po edinstvenih posvetovanjih in načrtovanju smo določili območja na morju, na katerih bodo do leta 2050 zgrajene vetrne elektrarne. Ponovno smo oživili jedrski sektor, saj že potekata začetna gradnja in financiranje šestih novih reaktorjev EPR2, razvijamo pa tudi majhne reaktorje za proizvodnjo toplote. Gradimo resnično neodvisno energetsko industrijo in nameravamo iti še dlje: do leta 2027 bomo zaprli ali spremenili zadnje elektrarne na premog.

• Pomoč našim industrijam pri razogljičenju. Ponovna in na novo definirana industrializacija Francije pomeni pomoč pri razogljičenju sveta. Zelene naložbe v Franciji so se v zadnjih treh letih povečale za skoraj 30 odstotkov, ena od treh novih tovarn pa se je lani lahko pohvalila z uporabo zelenih tehnologij. Za razogljičenje smo si že začeli prizadevati v 50 največjih industrijskih obratih – največjih onesnaževalcih, ki so odgovorni za približno deset odstotkov vseh emisij, ki jih proizvede Francija. Do leta 2030 bodo ti obrati svoje emisije zmanjšali za polovico.

Naša zelena industrija ustvarja delovna mesta v naših regijah. V celotni Franciji načrtujemo proizvodnjo naših električnih vozil (denimo renaulta 5 v kraju Douai), baterij, toplotnih črpalk in solarnih panelov.

Ta prizadevanja moramo nadaljevati tudi kot Evropejci – še naprej poenostavljati, posodabljati in bolje zaščititi te industrije pred nelojalno konkurenco. Upam, da bodo prihajajoče napovedi evropske komisije pokazale, da se krepi tudi močna »evropska preferenca«, tako da bo Evropa resnično postala prizorišče najambicioznejših projektov dekarbonizacije na svetu.

Deset let po Cop21 je Francija gostila tudi konferenco ZN o oceanih. FOTO: Olivier Chassignole/AFP

• Ohranitev francoskega cilja napredka za ljudi. Ekologija mora izboljšati vsakdanje življenje ljudi. Prenova naših domov vsakomur omogoča nižje račune za električno energijo, državi pomaga zmanjšati odvisnost od fosilnih goriv in vsem povečuje kakovost življenja.

Ta ambicija po napredku zahteva stalno osredotočenost na ravnovesje in kupno moč. Z našim programom socialnega lizinga je 50.000 gospodinjstev z nizkimi dohodki lani lahko pridobilo novo vozilo za manj kot 100 evrov na mesec, še 50.000 pa jih bo to koristilo letos. S programom MaPrimeRénov' in programom energetskih varčevalnih certifikatov smo omogočili dostopnost tega prehoda. Da bi prišli do konca meseca, ni treba pospešiti prihoda konca sveta.

• Prilagajanje podnebnim spremembam. Pripraviti se moramo na posledice podnebnih sprememb, ki so že tu in se še stopnjujejo. Sprejeli smo tretji nacionalni načrt prilagajanja in opredelili referenčno pot za uskladitev vseh naših politik – od lokalne do nacionalne ravni.

• Prenos boja v Evropo in svet. Evropa je celina z največjimi podnebnimi ambicijami, saj želi do leta 2050 doseči ogljično nevtralnost. Evropska unija je tudi vodilna svetovna ponudnica sredstev za boj proti podnebnim spremembam. Francija v popolnosti sprejema svojo vlogo poroka pariškega sporazuma in globalnih podnebnih ambicij.

V ta namen sem leta 2017 sklical vrh One Planet za oblikovanje medsektorskih koalicij, ki lahko hkrati delujejo na projektih zmanjševanja emisij in prilagajanja. Od takrat smo sprožili 50 konkretnih pobud za boj proti podnebnim spremembam. Naši programi pa so v rekordnem času pripeljali do tega, da so Združeni narodi sprejeli svetovni okvir za biotsko raznovrstnost Kunming-Montreal in pogodbo o odprtem morju ter mobilizirali štiri milijarde evrov za boj proti onesnaževanju s plastiko in več kot 19 milijard evrov za zaščito biotske raznovrstnosti in prehransko varnost.

Deset let po Cop21 je Francija gostila tudi konferenco ZN o oceanih, katere namen je bil zaščititi edinstvene ekosisteme, ki so ključni za podnebje. Za to si prizadevamo ob spoštovanju nacionalne suverenosti vseh. Podpiramo partnerstva za pravičen energetski prehod in iščemo inovativne finančne rešitve, ki zasebne naložbene tokove usklajujejo z globalnimi cilji dekarbonizacije. To je bilo sporočilo, ki sem ga prenesel na konferenci Cop30 v Belému.

Desetletje po Cop21 je bilo obdobje uspeha in ambicij. Vendar so ga zaznamovali tudi mednarodne napetosti, dvomi o znanosti, mednarodne delitve in prizadevanja za izbris univerzalnega ideala svobode in bratstva med narodi. Francija bo kot vedno v celoti sodelovala v boju za naše podnebje in naš planet, pri čemer bodo glavna vodila spoštovanje znanosti, industrijske ambicije, napredek, solidarnost in zgledno vodstvo Evrope.

Naj bo prihodnje desetletje čas skupnega uspeha. Prepričan sem, da nam bo uspelo – če bomo ostali zvesti zavezam, ki smo jih sprejeli v Parizu pred desetimi leti.

***

Emmanuel Macron, predsednik Francije

Avtorske pravice: Project Syndicate, 2025.

www.project-syndicate.org