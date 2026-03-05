Preventiva je najcenejša zdravstvena reforma, a jo vztrajno odlagamo

Evropa se stara – in to hitro. Ko se prevesi starostna struktura prebivalstva, se skupaj z njo prevesi tudi zdravstveni proračun. Na predavanju v državnem svetu v Ljubljani (avtor je nastopil na strateškem posvetu o sodobnem zdravstvenem sistemu in sodobnih zdravstvenih politikah, ki sta ga organizirala SBRA – Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje v Bruslju in Državni svet Republike Slovenije, op. ur.) sem opozoril na preprosto, a pogosto prezrto zakonitost: ko se povečuje delež ljudi, starejših od 75 let, se stroški ne povečujejo linearno. Demografske projekcije kažejo, da je potrojitev populacije, starejših od 75 let, povezana s približno šestkratnim povečanjem stroškov. To je aritmetika staranja: več kroničnih bolezni, pogostejša večobolevnosti (komorbidnosti), več dolgotrajne obravnave – in predvsem več dragih zapletov. Zato je bistvena jasna ločnica: zdravljenje je drag poseg – težko ga je načrtovati in na ravni populacije prinaša le zmerne učinke. Preventiva v zdravstvu pa je naložba – cenejša, predvidljiva in praviloma zelo učinkovita.

Ključni dejavniki zdravja niso predvsem klinični

Druga neprijetna resnica je, da o zdravstvenih izidih ne odločamo prvenstveno v bolnišnicah. Klasična javnozdravstvena razčlenitev približno 40 odstotkov zdravstvenih izidov pripiše vedenjskim vzorcem, le približno deset odstotkov vrzelim oziroma pomanjkljivostim v zdravstveni oskrbi. Preostanek odpade na socialne okoliščine (okoli 30 odstotkov), okoljske izpostavljenosti (15 odstotkov) in genetsko nagnjenost (pet odstotkov). Če te deleže sprejmemo – četudi kot približek – potem je zdravstveni sistem, ki večino sredstev namenja poznemu zdravljenju že napredovanih bolezni, strukturno neusklajen s tem, kar zdravje gradi.

Če je preventiva v zdravstvu premalo financirana, je sistem prisiljen plačevati na najdražjem koncu: pri poznih diagnozah, kompleksnem zdravljenju, izgubljeni produktivnosti ter dolgotrajni oskrbi.

Kronične nenalezljive bolezni: predvidljiv in preprečljiv proračunski šok

Kronične nenalezljive bolezni v razvitih gospodarstvih odločilno zaznamujejo tako umrljivost kot porabo sredstev. Globalni podatki, ki sem jih predstavil, so povedni: najmanj 19 milijonov smrti na leto zaradi bolezni srca in ožilja, približno 10 milijonov zaradi raka, okoli štiri milijone zaradi kroničnih bolezni dihal ter več kot dva milijona zaradi sladkorne bolezni. To niso redke diagnoze. To je jedro bremena sodobnih zdravstvenih sistemov: to so draga, dolgotrajna zdravljenja, večinoma povezana s spremenljivimi dejavniki tveganja. Ko vlade rečejo, da si preventive ne morejo privoščiti, v resnici pogosto povedo: »Raje financiramo najdražjo fazo, fazo bolezni.«

Koliko države vlagajo v preventivo? Razpon je osupljiv

Evropska unija daje dober primerjalni okvir, saj države delijo širše regulativno in gospodarsko okolje, hkrati pa sprejemajo različne politične odločitve. Podatki Eurostata o izdatkih za preventivo na prebivalca (PPS) kažejo razpon od približno 20,63 evra na prebivalca v spodnjem delu do približno 213,18 evra v zgornjem (leta 2023). To je desetkratna razlika v tem, koliko so države pripravljene plačati za to, da ljudje ostanejo bolj zdravi, še preden potrebujejo drago zdravstveno obravnavo. Diskusija je pomembna. To je namreč eno redkih področij, na katerem si sistemi z razmeroma zmernimi kratkoročnimi vložki lahko kupijo dolgoročni manevrski prostor v javnih financah.

Slovenski zdravstveni sistem v luči EU

Slovenija ni izjema. Je pa zelo poveden primer. Je država EU s številnimi močnimi kliničnimi kompetencami, ki pa se – tako kot druge – spopada s strukturnimi pritiski: staranje, vse večje breme kronično nenalezljivih bolezni ter vedenjska tveganja, ki se izkažejo za težko odpravljiva. Slovenija je (skupaj s Poljsko) med državami z višjim tveganjem: družbi se hitro starata, izdatki za zdravstvo so pod povprečjem EU, hkrati pa je obvladovanje »epidemije« vedenjskih dejavnikov – vključno s kajenjem – zahtevno. Ravno pri tem številke zelo hitro razorožijo retoriko. Če v Sloveniji kadi 24 odstotkov odraslih, potem nekaj na področju preprečevanja kajenja ne dosega ciljev – ne zato, ker kampanj ne bi bilo, ampak zato, ker je končni rezultat preprosto nezadosten za državo, ki želi delovati po merilih sodobne evropske zdravstvene strategije. Četrtina odraslih kadilcev ni obrobna težava. To je populacijski motor prihodnjih hospitalizacij, rakavih obolenj, kronične obstruktivne pljučne bolezni, srčno-žilnih zapletov in invalidnosti. Kot zdravnik vidim bolnike – ljudi, njihove težave in posledice bolezni. Kot nekdo, ki razmišlja tudi skozi optiko zdravstvene ekonomike, pa vidim celovito sliko: predvidljivo pojavnost, predvidljive zaplete in predvidljive zdravstvene izdatke. Če je preventiva v zdravstvu premalo financirana, je sistem prisiljen plačevati na najdražjem koncu: pri poznih diagnozah, kompleksnem zdravljenju, izgubljeni produktivnosti ter dolgotrajni oskrbi.

Prof. dr. Andrzej M. Fal je specialist interne medicine, alergologije in javnega zdravja. Deluje na Univerzi kardinala Stefana Wyszyńskega ter na Medicinski fakulteti v Varšavi (Collegium Medicum). FOTO: arhiv Državnega sveta .

Preprečevanje umrljivosti je kazalnik, ki bi ga morali odločevalci jemati resno

Če iščemo kazalnik uspešnosti, ki se v veliki meri izogne političnim interpretacijam, je preprečevanje umrljivosti temu zelo blizu. Sklicujem se na analize OECD, ki spremljajo gibanja preprečljive umrljivosti ter umrljivosti zaradi bolezni, ki jih je mogoče uspešno preprečiti in zdraviti z ukrepi zdravstvenega varstva. Preprečljiva umrljivost kaže na odpoved delovanja zdravstvenega sistema, povezanega z identifikacijo dejavnikov tveganja, javnega zdravja in preventive. Umrljivost zaradi bolezni, ki jih je mogoče uspešno preprečiti in zdraviti, pa kaže na odpoved sistema z vidika dostopnosti, pravočasnosti in kakovosti obravnave. V obeh primerih dobimo odgovor na ključno vprašanje: ali sistem ukrepa dovolj zgodaj in dovolj učinkovito. In prav tu postanem manj optimističen: kljub številnim kliničnim zmagam tvegamo, da zmagujemo v bitkah, izgubljamo pa vojno. Preventiva si mora vedno prizadevati, da manj ljudi začne kaditi, da jih več preneha kaditi in da je manj ljudi izpostavljenih tobačnemu dimu. To ni predmet pogajanj. Ko pa razširjenost ostaja velika, se mora resna javnozdravstvena politika vprašati, ne le kaj bi se moralo zgoditi, temveč tudi kaj se v resnici dogaja v populaciji. Poudaril sem, da dolgoročna politika lahko – ob zavedanju, da zmanjševanje škode ni univerzalno sprejeto – v določenih primerih potrebuje tudi orodja za zmanjševanje škode pri tveganih vedenjih.

Tak pristop mora biti utemeljen v raziskavah ter jasnih merilih neto koristi. Spodbujanje uporabe manj škodljivih alternativ ali strategije na področjih, kot so tobak, debelost in alkohol, so lahko pragmatičen korak takrat, ko rezultati pokažejo, da ukrepi sami po sebi ne zadoščajo.

Odlični zdravniki ne morejo nadomeščati zdravstvenega sistema

Slovenija ne potrebuje dramatične reinvencije zdravstvenega sistema, da bi dosegla večje učinke glede na vložena sredstva. Potrebuje strateško prerazporeditev težišča – kam najprej usmerimo denar in pozornost. Začetek je preprost: preventivo moramo obravnavati kot to, kar dejansko je – kot naložbo, ne kot postavko, ki jo je v krizi najlažje črtati. Ko se proračuni krčijo, je preventiva pogosto prva na udaru, ker so njene koristi kratkoročno manj opazne. Toda takšna logika je sprevržena: preventiva je eden redkih vzvodov, ki lahko dolgoročno ublaži rast stroškov. To zmanjšuje preprečljivo obolevnost – in, nič manj pomembno, drage zaplete, ki bolezni sledijo. Pomembno je tudi zaporedje financiranja. Sistem bi moral graditi in financirati lestvico preventive od vrha navzdol: najprej zdravstvena pismenost in izobraževanje, nato spodbujanje zdravih vedenj in življenjskega sloga, potem organizirani presejalni programi – šele nato dražje odzive, med katere sodijo tudi ukrepi zmanjševanja škode in hospitalizacije. Sistemi, ki začnejo na dnu te lestvice, se ne bi smeli čuditi eskalaciji stroškov. V starajoči se Evropi preventiva v zdravstvu ni moralna preferenca. Predstavlja fiskalno razsodnost – in zelo verjetno edini vzdržen način, da hkrati varujemo javne finance in javno zdravje. Če jo bomo še naprej odlagali, bomo porabili več, dosegli manj – in temu rekli neizogibnost. A to ni neizogibnost. To je izbira.

***

Prof. dr. Andrzej M. Fal, specialist interne medicine, alergologije in javnega zdravja, deluje na Univerzi kardinala Stefana Wyszyńskega ter na Medicinski fakulteti v Varšavi (Collegium Medicum).

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.