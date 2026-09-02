Priložnost, da promet na Koroškem uredimo za prihodnost

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Tretja razvojna os je za Koroško eden najpomembnejših razvojnih projektov v zadnjih desetletjih. Omogočila bo varnejšo in hitrejšo povezavo z avtocestnim omrežjem, izboljšala dostopnost gospodarstva in regionalnih ustanov, zato tretjo razvojno os nedvomno podpiram. Ob razpravah o zamudah pogosto slišimo, da infrastrukturne projekte zavirajo civilne iniciative, pritožbe in prebivalci. Takšna razlaga je preveč preprosta. Če projekt temelji na napačnih prometnih predpostavkah, nesorazmerno posega v prostor ali ne prestane okoljske oziroma sodne presoje, vzroka za zamudo ne moremo iskati predvsem pri tistih, ki so na problem opozorili. Civilne iniciative ne ...