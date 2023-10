Priložnost za EU in Zahodni Balkan

V nadaljevanju preberite:

V letošnjem nagovoru o stanju v Uniji je predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen potrdila, da je prihodnost Zahodnega Balkana v Evropski uniji. S tem je ponovila obljubo EU z zgodovinskega vrha v Solunu pred dvajsetimi leti. Bilo je ravno po koncu uničujoče jugoslovanske vojne. Z neodvisnostjo Črne gore in pozneje Kosova so se mednarodne meje spremenile. Začenjal se je val širitve EU, ki se ji je leta 2004 pridružilo deset srednje- in vzhodnoevropskih držav, leta 2007 Bolgarija in Romunija ter leta 2013 Hrvaška. Proces je poganjala močna vizija ponovne združitve evropske celine, a tudi močna politična volja držav srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope, da postanejo članice evropske družine. Države Zahodnega Balkana so bile iz podobnih razlogov enako motivirane, da se pridružijo EU.

Minilo je dvajset let, toda Zahodni Balkan še vedno ni v Evropski uniji.