Priložnost za ustvarjanje kakovostnih delovnih mest

EU je z zelenim dogovorom in načrtom REPowerEU vodilna v svetovnem prehodu k uporabi čiste energije. Ta prehod ne obravnava le okoljskih vprašanj, ampak je pomemben tudi s socialnega vidika in zagotavlja cenovno dostopno energijo za vse.

Lani je bila EU skupaj s Kitajsko in pred ZDA na prvem mestu na področju uvajanja energije iz obnovljivih virov. Vetrna in sončna energija sta predstavljali 22 odstotkov proizvodnje električne energije v EU, s čimer sta prvič presegli zemeljski plin.

Kljub vodilni vlogi na področju obnovljivih virov energije pa proizvodnja neto ničelnih tehnologij ne dosega tako dobrega položaja. Najpomembnejša prednostna naloga je zagotoviti močno industrijsko bazo v EU v tem hitro rastočem sektorju in ohraniti našo strateško avtonomijo brez ustvarjanja novih odvisnosti.

V tej razpravi je en dejavnik pogosto zanemarjen, in sicer pomen človeškega kapitala. Na to jasno opozarja poročilo o konkurenčnosti čistih tehnologij za leto 2023, ki ga je pravkar objavila evropska komisija.

EU bo za uresničitev svojih ciljev morala ustvariti 3,5 milijona novih kakovostnih delovnih mest v sektorju energije iz obnovljivih virov. To pomeni več kot podvojitev sedanje delovne sile!

Sektor energije iz obnovljivih virov v EU je leta 2021 zaposloval 1,5 milijona ljudi, kar pomeni 12-odstotno rast v primerjavi z letom 2020 in presega rast zaposlovanja v celotnem gospodarstvu. Vendar se je stopnja prostih delovnih mest v proizvodnji čiste energije med letoma 2019 in 2023 podvojila in s tem povzročila veliko pomanjkanje spretnosti.

Energija in proizvodnja spadata med sektorje z največjimi potrebami po tehničnem usposabljanju in razvijanju spretnosti za posamezna delovna mesta, saj več kot polovica delovne sile potrebuje strokovno izpopolnjevanje. Ta trend je treba obrniti.

EU zaznamuje evropsko leto spretnosti, ki se je začelo maja letos. To je leto, namenjeno prehodu h kulturi stalnega usposabljanja in spodbujanju izvajanja politik na področju spretnosti po celotni EU.

V evropskem paktu za spretnosti smo vzpostavili več javno-zasebnih partnerstev za izpopolnjevanje in preusposabljanje delovne sile, predvsem na digitalnem, zelenem in tehničnem področju. Ta partnerstva združujejo delodajalce, sindikate, javne službe za zaposlovanje, regionalne organe in druge, da bi ugotovili, katere spretnosti so potrebne v različnih gospodarskih sektorjih, ter sprejeli zaveze za zagotavljanje usposabljanja. Pakt ima več kot 1500 članov, vzpostavljenih pa je bilo 18 obsežnih partnerstev. Člani pakta so v dejavnosti usposabljanja do zdaj vložili približno 160 milijonov evrov, pri čemer sta imela koristi že dva milijona ljudi.

Sredstva EU so ključna v evropski revoluciji spretnosti. Skupaj znašajo približno 65 milijard evrov za naložbe v programe spretnosti. Nacionalni energetski in podnebni načrti so prav tako koristno orodje za države članice pri strateškem načrtovanju spretnosti, povezanih z energijo.

Na začetku leta je evropska komisija predstavila industrijski načrt v okviru zelenega dogovora in akt o neto ničelni industriji. Oba bosta povečala konkurenčnost EU s pospeševanjem izdajanja dovoljenj, olajšanjem dostopa do financiranja in izboljšanjem razvoja spretnosti v EU. Spretnostna akademija, ki jo je leta 2022 ustanovilo evropsko zavezništvo za baterije, že usklajuje preusposabljanje na evropski ravni in zagotavlja visokokakovostno usposabljanje v vseh državah članicah, da bi izpolnili povpraševanje po približno 800.000 kvalificiranih delavcih v tem rastočem sektorju. Z aktom o neto ničelni industriji bodo temu sledili tudi drugi neto ničelni sektorji.

Pri preusposabljanju in strokovnem izpopolnjevanju bi bilo treba posebno pozornost nameniti temu, da bi v sektorje pritegnili več žensk. V energetskem sektorju EU je velika težava vrzel v stopnji delovne aktivnosti med spoloma, saj so leta 2022 ženske predstavljale le 26,6 odstotka delovne sile v sektorju preskrbe z električno energijo, plinom, paro in hladnim zrakom. Naložbe v spretnosti delovne sile bi zato morale biti prilagojene povečanju deleža žensk na teh novih delovnih mestih na področju čiste tehnologije, vključno s kampanjami v šolah, da bi se več deklet odločalo za predmete s področja naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike.

Prehod k čisti energiji je edinstvena priložnost za ustvarjanje kakovostnih delovnih mest. Da bi našim delavcem zagotovili koristi, moramo veliko vlagati v ljudi. Zdaj je čas, da države članice EU razmislijo in uvedejo trajnostne aktivne politike trga dela, da bo v prihodnjih letih Evropa imela dovolj znanstvenikov inženirjev, inštalaterjev in vseh drugih kvalificiranih delavcev za gradnjo čiste energetske prihodnosti.

***

Kadri Simson, evropska komisarka za energijo

Nicolas Schmit, evropski komisar za delovna mesta in socialne pravice

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.