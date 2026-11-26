Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije (ZIURS, v nadaljevanju interventni zakon) posega v deset različnih zakonov, med katerimi je tudi zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Ukrep, ki ga trajno vpeljuje na področje delovnih razmerij, je tako imenovano prisilno upokojevanje. V ZDR-1 namreč ob razloge za prenehanje delovnega razmerja dodaja še nov člen 119.a z naslovom »prenehanje pogodbe o zaposlitvi s pridobitvijo pravice do starostne pokojnine in možnost nadaljevanja delovnega razmerja ali sklenitve novega«. Po novem bi pogodba o zaposlitvi prenehala veljati po samem zakonu z dnem, ko bi delavec izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne ...