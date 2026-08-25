Prisluhniti Evropi, graditi njeno prihodnost

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva. Ko sem bil izvoljen za predsednika evropskega sveta, sem sklenil, da bom vsako leto obiskal vse države članice in se dvostransko sestal z vsakim evropskim voditeljem ali voditeljico. Te izmenjave so predvsem priložnost, da prisluhnem in bolje razumem, kaj skrbi njih same ter državljane in državljanke, ki jih zastopajo, in se seznanim z njihovimi prednostnimi nalogami in pričakovanji. So pa tudi priložnost, da predstavim svoje videnje prihodnjih izzivov in priložnosti za našo Unijo. Ti obiski potekajo ob začetku novega političnega leta, omogočajo edinstven vseobsegajoč pregled stanja naše Unije in pomagajo zagotoviti, da delo evropskega sveta ostane trdno zasidrano v realnostih, prioritetah in željah celotne Evrope. Ena ...