  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Gostujoče pero

    Palestinski novinar: Kmetovalci vsako jesen vidijo krutost izraelskih politik

    Priznanja so prazne geste, če ne prinesejo konca okupacije in ne omogočijo kmetom, da bi lahko obirali svoje oljčne nasade.
    Da bi imela priznanja Palestine pomen, ne smemo dovoliti, da se končajo zgolj kot simbolizem. FOTO: Aamir Qureshi/AFP
    Galerija
    Da bi imela priznanja Palestine pomen, ne smemo dovoliti, da se končajo zgolj kot simbolizem. FOTO: Aamir Qureshi/AFP
    Farid Tamala
    10. 10. 2025 | 05:00
    10. 10. 2025 | 05:57
    7:13
    A+A-

    Odkar so številne zahodne vlade napovedale priznanje palestinske države, spremljamo vsi, ki živimo pod izraelsko okupacijo, te novice s previdnim zanimanjem.

    Za nekatere so te napovedi pomemben prelom v palestinskem boju, še posebno ko gre za velike države, kot so Francija, Avstralija in Kanada, ki so desetletja podpirale in ščitile izraelski režim okupacije.

    Britansko mlačno priznanje, ki prihaja z zamudo, ima še večjo simbolno težo. Država, ki je podpisala zloglasno Balfourjevo deklaracijo, ki je tlakovala pot nastanku judovske domovine v Palestini, ima zgodovinsko odgovornost za nakbo leta 1948 in za njene do danes trajajoče posledice.

    A ta prelom, ki nosi ceno neštetih življenj, izgubljenih v Gazi in na Zahodnem bregu, ni znak na novo odkrite moralne odločnosti. Palestinke in Palestinci vemo, da do njega ne bi prišlo brez množičnih demonstracij v zahodnih prestolnicah, kjer se je prebivalstvo dvignilo za pravičnost, svobodo in človečnost ter svoje vlade prisililo, da se odzovejo.

    Farid Tamala, Palestinski novinar z Zahodnega brega. FOTO: Osebni Arhiv
    Farid Tamala, Palestinski novinar z Zahodnega brega. FOTO: Osebni Arhiv

    Istočasno se mnogi bojijo, da so ta priznanja povezana manj s pravičnostjo in bolj s poskusom vlad prikriti lastno sokrivdo. Priznanje, četudi pomembno, bo ostalo brez pomena, če se z resnim, odločnim in učinkovitim nasprotovanjem izraelskim zločinom ne doseže trajnega konca okupacije in genocida.

    Vseprisotne zapore

    Kot kmetovalec sem se prisiljen spopasti s krutostjo izraelskih politik vsako jesen, ko poskušam priti do svojih oljčnih nasadov in postane to pot skozi mučni labirint izraelskih vojaških nadzornih točk in zapor.

    Letos priznanja sovpadajo prav s časom obiranja oljk – z najpomembnejšim časom za kmete v Palestini, ki je bistven za preživetje več tisoč družin in ki ima veliko simbolno vrednost za palestinsko identiteto. Z družino bi morali zdaj biti med nasadi oljk na naši družinski kmetiji v vasi Kira blizu Salfita. A smo soočeni z neskončnimi ovirami, ki niso zgolj suša in škodljivci, ampak sistemske ovire in omejitve, ki nam jih vsiljuje okupator.

    Za palestinsko prebivalstvo obiranje oljk ni zgolj gospodarska nujnost – gre za dejanje odpornosti in pripadanja. A po celotnem Zahodnem bregu je družinam, kot je moja, preprečen dostop do naših nasadov ali z vojaškimi odloki ali ko smo prisiljeni gledati, kako naseljenci ruvajo in zažigajo naša drevesa.

    Mednarodna skupnost je desetletja teptala svoje politične in pravne obveznosti. FOTO: Ammar Awad/Reuters
    Mednarodna skupnost je desetletja teptala svoje politične in pravne obveznosti. FOTO: Ammar Awad/Reuters

    Ta resničnost postavlja nujno vprašanje: če mednarodna priznanja ne bodo vodila do bistvenih političnih rezultatov, kot so svoboda, konec okupacije in vzpostavitev palestinske države, ali bodo vsaj zaustavila prelivanje krvi in lakoto v Gazi? Ali lahko zagotovijo, da bomo kmetje lahko prišli do naših oljčnih nasadov in poželi ter pobrali naše pridelke? Ali bodo za vselej umaknila zapore cest iz železa in betona ter vojaške nadzorne točke, ki dušijo naša mesta in vasi? Ali bodo končala finančno in gospodarsko krizo, zaradi katere palestinski javni uslužbenci in uslužbenke ne prejemajo plač, kar potiska družine v obup?

    Po priznanju

    Zgornja vprašanja razkrivajo votlost priznanj, če ne pridejo skupaj z ukrepi in dejanji. Palestinke in Palestinci že desetletja živimo pod okupacijo, medtem ko je mednarodna skupnost vseskozi teptala svoje lastne politične in pravne obveznosti ter mednarodno pravo uresničevala po očitnih dvojnih merilih.

    Preveč vlad vidi priznanje Palestine kot najbolj preprosto in najmanj drago pot – simbolična gesta, ki pomiri domačo javnost, zmanjša intenzivnost demonstracij in omogoči zatrjevanje moralne drže, ne da bi se neposredno zoperstavili izraelskim zločinom.

    Kar palestinsko prebivalstvo najbolj potrebuje, so odločni ukrepi: končanje sodelovanja z Izraelom, uvedba gospodarskih sankcij in pregon izraelskih voditeljev za izvršena mednarodna hudodelstva. Zgolj ti ukrepi lahko prisilijo Izrael, da bo bistveno spremenil pot, na kateri je.

    Mnogi se bojijo, da so priznanja poskus vlad, da prikrijejo lastno sokrivdo. FOTO: Toby Melville/Reuters
    Mnogi se bojijo, da so priznanja poskus vlad, da prikrijejo lastno sokrivdo. FOTO: Toby Melville/Reuters

    Za Palestinke in Palestince bi priznanja morala biti tudi povod za enotnost in obnovo. Morala bi nas spodbuditi, da zgradimo demokratičen in vključujoč sistem, ki temelji na svobodi in pravičnosti, ne pa sistem, ki izključuje politične skupine na zahtevo tujih vlad.

    Da bi imela priznanja pomen, ne smemo dovoliti, da se končajo zgolj kot simbolizem. Nadaljevati se morajo v takojšnje učinke in trajne posledice, vključno s tem, da se ustavi genocid in naredi korake naprej proti pravični rešitvi.

    Prazne geste

    Kajti priznanje »neodvisne« palestinske države, ki je še naprej prostor nezakonite okupacije, etničnega čiščenja in genocida, ki zdaj vstopa v tretje leto, zgolj poudarjajo absurdnost in popolno praznost teh gest. V Gazi je več kot 720 dni množičnega pobijanja, prisilnega preseljevanja, stradanja in rušenja potisnilo celotne skupnosti v uničenje.

    Na Zahodnem bregu je Izrael dodatno razdrobil mesta in vasi, omogočil naseljencem, da napadajo in uničujejo, porušil je begunska taborišča na severu in ponovno razselil njihovo prebivalstvo. Zdaj je na Zahodnem bregu, ki se razteza na zgolj 5000 kvadratnih kilometrih, postavljenih več kot tisoč zapor in ovir – to pomeni, da naletimo na oviro na vsakih nekaj kilometrov.

    Gospodarska in finančna blokada preprečuje več deset tisoč delavcem in delavkam, da bi prišli do svojih služb. Javni uslužbenci in uslužbenke so že dve leti brez polnih plač zaradi omejitev, ki so bile naprtene palestinski upravi, s čimer se je spodkopalo temeljne storitve, kot sta zdravstvo in šolstvo. Soočene z vsem tem, dobijo izjave o priznanju votel odmev – vsaj dokler ne bodo pomenile odločnega upora zoper sedanji sistem okupacije in genocida.

    Palestinci, ki živijo pod izraelsko okupacijo, spremljajo novice s previdnim zanimanjem. FOTO: Bashar Taleb/AFP
    Palestinci, ki živijo pod izraelsko okupacijo, spremljajo novice s previdnim zanimanjem. FOTO: Bashar Taleb/AFP

    Odgovori na vprašanja, ki si jih postavljamo Palestinci in Palestinke, bodo na koncu določili, kako se bomo teh priznanj spominjali: kot zgodovinskega mejnika ali zgolj kot črnila na papirju – kot še en niz resolucij, ki se jih bo pospravilo v arhive Združenih narodov in vlad sveta.

    Če priznanjem ne bodo sledile sankcije, odgovornost za kršitve in resničen pritisk, da se razgradi sistem izraelske okupacije, bodo priznanja zgolj kulisa, za katero se lahko skrijejo soodgovorne vlade. Ne bodo pa nam približale pravičnosti za palestinsko ljudstvo.

    ***

    Farid Tamala, palestinski novinar.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva. 

    (Besedilo je bilo prvič objavljeno v angleščini 5. oktobra 2025 na spletni strani Middle East Eye.)

    Novice  |  Slovenija
    Ocene politikov

    Najbolj priljubljen politik desnega pola? Ne, ni Janez Janša

    Janez Janša ni več najbolj priljubljen. Kdo vse ga je prehitel?
    8. 10. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Sankcije

    Američani izstavili račun za Vučićevo sedenje na dveh stolih

    Danes so v veljavo stopile ameriške sankcije proti Naftni industriji Srbije (NIS), posledice bodo čutili tudi onstran meja Srbije.
    Novica Mihajlović 9. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Mednarodna raziskava Talis

    Ravnateljica: Vsak lahko učitelja napade, kritizira, vsi vse vedo

    V odzivih na mednarodno raziskavo Talis vsi opozarjajo, da je največji problem mnenje učiteljev, da jih družba ne ceni.
    Špela Kuralt 9. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    Glasovanje o prekinitvi ognja v Gazi; ZDA Hamasu obljubila: vojne je konec

    Dogovor o prvi fazi mirovnega sporazuma naj bi po napovedih ameriškega predsednika podpisali še danes. Spremljamo dogajanje, povezano z uresničevanjem napovedi.
    9. 10. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Bančništvo

    Konec bančnih okenc? Tudi k nam prihaja trend popolnoma digitalnih bank?

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenske železnice ob polletju 2025 z rastjo prihodkov in dobička

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 14:02
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PODKAST

    Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

    Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Slovenska inovacija zbližuje ameriške družine

    Podjetje Bird Buddy izdeluje ptičje krmilnice in želi s tehnologijo omogočiti poglobitev znanja o pticah, ki jih obiščejo.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Potrošniki ostajajo odporni kljub gospodarski negotovosti

    Ekonomska negotovost je kot megla, ki naredi ljudi previdnejše, gospodarstvo pa je še vedno v dobri kondiciji, pravi Maximilien Lambertson.
    Miran Varga 9. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Mladi kmetje in tehnologija spreminjajo panogo

    Agrosektor v Sloveniji ustvari 58.600 evrov dodane vrednosti na zaposlenega.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi:

    Cilj je skupni regionalni borzni indeks

    V prihodnjem letu konkretni koraki proti temu cilju, je napovedal finančni minister Klemen Boštjančič.
    Nejc Gole 8. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več

    Več iz teme

    priznanjePalestinaGazagenocidVojna v Gazizahodni bregčlovekove pravice

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Nobelova nagrada za mir

    Zakaj Trump skoraj verjetno ne bo prejel Nobelove nagrade za mir?

    Trump se v iskanju Nobelove nagrade sklicuje na svoje mirovne pobude – od Gaze do Konga.
    10. 10. 2025 | 07:16
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Mundial prijateljstva

    Bilo je, kot da bi prišel v olimpijsko vas

    Mundial prijateljstva: Ulcinj že četrtič gostil festival, na katerem so se zbrale številne športne ikone z območja nekdanje Jugoslavije
    Drago Perko 10. 10. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Rusija-Ukrajina

    Kijev po obsežnem napadu brez elektrike

    Po navedbah župana Vitalija Klička je bilo v napadih ranjenih najmanj devet ljudi.
    10. 10. 2025 | 06:59
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

         V živo: Ni jasno, ali je izraelska vojska že dobila ukaz za ustavitev ognja

    Po sklenitvi premirja se postavlja vprašanje, kdaj se bodo napadi ustavili.
    10. 10. 2025 | 06:15
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Pred iztekom koncesij

    Kdo bo prihodnje leto v Ljubljani prižigal lučke in vzdrževal ceste

    Pred sklenitvijo novih koncesijskih pogodb morajo na občini sprejeti pravne akte. Pogodba z družbama KPL in JRL poteče novembra 2026.
    Manja Pušnik 10. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Rusija-Ukrajina

    Kijev po obsežnem napadu brez elektrike

    Po navedbah župana Vitalija Klička je bilo v napadih ranjenih najmanj devet ljudi.
    10. 10. 2025 | 06:59
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

         V živo: Ni jasno, ali je izraelska vojska že dobila ukaz za ustavitev ognja

    Po sklenitvi premirja se postavlja vprašanje, kdaj se bodo napadi ustavili.
    10. 10. 2025 | 06:15
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Pred iztekom koncesij

    Kdo bo prihodnje leto v Ljubljani prižigal lučke in vzdrževal ceste

    Pred sklenitvijo novih koncesijskih pogodb morajo na občini sprejeti pravne akte. Pogodba z družbama KPL in JRL poteče novembra 2026.
    Manja Pušnik 10. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Posel

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DOGODEK

    Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo