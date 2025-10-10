Palestinski novinar: Kmetovalci vsako jesen vidijo krutost izraelskih politik

Odkar so številne zahodne vlade napovedale priznanje palestinske države, spremljamo vsi, ki živimo pod izraelsko okupacijo, te novice s previdnim zanimanjem.

Za nekatere so te napovedi pomemben prelom v palestinskem boju, še posebno ko gre za velike države, kot so Francija, Avstralija in Kanada, ki so desetletja podpirale in ščitile izraelski režim okupacije.

Britansko mlačno priznanje, ki prihaja z zamudo, ima še večjo simbolno težo. Država, ki je podpisala zloglasno Balfourjevo deklaracijo, ki je tlakovala pot nastanku judovske domovine v Palestini, ima zgodovinsko odgovornost za nakbo leta 1948 in za njene do danes trajajoče posledice.

A ta prelom, ki nosi ceno neštetih življenj, izgubljenih v Gazi in na Zahodnem bregu, ni znak na novo odkrite moralne odločnosti. Palestinke in Palestinci vemo, da do njega ne bi prišlo brez množičnih demonstracij v zahodnih prestolnicah, kjer se je prebivalstvo dvignilo za pravičnost, svobodo in človečnost ter svoje vlade prisililo, da se odzovejo.

Farid Tamala, Palestinski novinar z Zahodnega brega. FOTO: Osebni Arhiv

Istočasno se mnogi bojijo, da so ta priznanja povezana manj s pravičnostjo in bolj s poskusom vlad prikriti lastno sokrivdo. Priznanje, četudi pomembno, bo ostalo brez pomena, če se z resnim, odločnim in učinkovitim nasprotovanjem izraelskim zločinom ne doseže trajnega konca okupacije in genocida.

Vseprisotne zapore

Kot kmetovalec sem se prisiljen spopasti s krutostjo izraelskih politik vsako jesen, ko poskušam priti do svojih oljčnih nasadov in postane to pot skozi mučni labirint izraelskih vojaških nadzornih točk in zapor.

Letos priznanja sovpadajo prav s časom obiranja oljk – z najpomembnejšim časom za kmete v Palestini, ki je bistven za preživetje več tisoč družin in ki ima veliko simbolno vrednost za palestinsko identiteto. Z družino bi morali zdaj biti med nasadi oljk na naši družinski kmetiji v vasi Kira blizu Salfita. A smo soočeni z neskončnimi ovirami, ki niso zgolj suša in škodljivci, ampak sistemske ovire in omejitve, ki nam jih vsiljuje okupator.

Za palestinsko prebivalstvo obiranje oljk ni zgolj gospodarska nujnost – gre za dejanje odpornosti in pripadanja. A po celotnem Zahodnem bregu je družinam, kot je moja, preprečen dostop do naših nasadov ali z vojaškimi odloki ali ko smo prisiljeni gledati, kako naseljenci ruvajo in zažigajo naša drevesa.

Mednarodna skupnost je desetletja teptala svoje politične in pravne obveznosti. FOTO: Ammar Awad/Reuters

Ta resničnost postavlja nujno vprašanje: če mednarodna priznanja ne bodo vodila do bistvenih političnih rezultatov, kot so svoboda, konec okupacije in vzpostavitev palestinske države, ali bodo vsaj zaustavila prelivanje krvi in lakoto v Gazi? Ali lahko zagotovijo, da bomo kmetje lahko prišli do naših oljčnih nasadov in poželi ter pobrali naše pridelke? Ali bodo za vselej umaknila zapore cest iz železa in betona ter vojaške nadzorne točke, ki dušijo naša mesta in vasi? Ali bodo končala finančno in gospodarsko krizo, zaradi katere palestinski javni uslužbenci in uslužbenke ne prejemajo plač, kar potiska družine v obup?

Po priznanju

Zgornja vprašanja razkrivajo votlost priznanj, če ne pridejo skupaj z ukrepi in dejanji. Palestinke in Palestinci že desetletja živimo pod okupacijo, medtem ko je mednarodna skupnost vseskozi teptala svoje lastne politične in pravne obveznosti ter mednarodno pravo uresničevala po očitnih dvojnih merilih.

Preveč vlad vidi priznanje Palestine kot najbolj preprosto in najmanj drago pot – simbolična gesta, ki pomiri domačo javnost, zmanjša intenzivnost demonstracij in omogoči zatrjevanje moralne drže, ne da bi se neposredno zoperstavili izraelskim zločinom.

Kar palestinsko prebivalstvo najbolj potrebuje, so odločni ukrepi: končanje sodelovanja z Izraelom, uvedba gospodarskih sankcij in pregon izraelskih voditeljev za izvršena mednarodna hudodelstva. Zgolj ti ukrepi lahko prisilijo Izrael, da bo bistveno spremenil pot, na kateri je.

Mnogi se bojijo, da so priznanja poskus vlad, da prikrijejo lastno sokrivdo. FOTO: Toby Melville/Reuters

Za Palestinke in Palestince bi priznanja morala biti tudi povod za enotnost in obnovo. Morala bi nas spodbuditi, da zgradimo demokratičen in vključujoč sistem, ki temelji na svobodi in pravičnosti, ne pa sistem, ki izključuje politične skupine na zahtevo tujih vlad.

Da bi imela priznanja pomen, ne smemo dovoliti, da se končajo zgolj kot simbolizem. Nadaljevati se morajo v takojšnje učinke in trajne posledice, vključno s tem, da se ustavi genocid in naredi korake naprej proti pravični rešitvi.

Prazne geste

Kajti priznanje »neodvisne« palestinske države, ki je še naprej prostor nezakonite okupacije, etničnega čiščenja in genocida, ki zdaj vstopa v tretje leto, zgolj poudarjajo absurdnost in popolno praznost teh gest. V Gazi je več kot 720 dni množičnega pobijanja, prisilnega preseljevanja, stradanja in rušenja potisnilo celotne skupnosti v uničenje.

Na Zahodnem bregu je Izrael dodatno razdrobil mesta in vasi, omogočil naseljencem, da napadajo in uničujejo, porušil je begunska taborišča na severu in ponovno razselil njihovo prebivalstvo. Zdaj je na Zahodnem bregu, ki se razteza na zgolj 5000 kvadratnih kilometrih, postavljenih več kot tisoč zapor in ovir – to pomeni, da naletimo na oviro na vsakih nekaj kilometrov.

Gospodarska in finančna blokada preprečuje več deset tisoč delavcem in delavkam, da bi prišli do svojih služb. Javni uslužbenci in uslužbenke so že dve leti brez polnih plač zaradi omejitev, ki so bile naprtene palestinski upravi, s čimer se je spodkopalo temeljne storitve, kot sta zdravstvo in šolstvo. Soočene z vsem tem, dobijo izjave o priznanju votel odmev – vsaj dokler ne bodo pomenile odločnega upora zoper sedanji sistem okupacije in genocida.

Palestinci, ki živijo pod izraelsko okupacijo, spremljajo novice s previdnim zanimanjem. FOTO: Bashar Taleb/AFP

Odgovori na vprašanja, ki si jih postavljamo Palestinci in Palestinke, bodo na koncu določili, kako se bomo teh priznanj spominjali: kot zgodovinskega mejnika ali zgolj kot črnila na papirju – kot še en niz resolucij, ki se jih bo pospravilo v arhive Združenih narodov in vlad sveta.

Če priznanjem ne bodo sledile sankcije, odgovornost za kršitve in resničen pritisk, da se razgradi sistem izraelske okupacije, bodo priznanja zgolj kulisa, za katero se lahko skrijejo soodgovorne vlade. Ne bodo pa nam približale pravičnosti za palestinsko ljudstvo.

Farid Tamala, palestinski novinar.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.

(Besedilo je bilo prvič objavljeno v angleščini 5. oktobra 2025 na spletni strani Middle East Eye.)