Proračunski memorandum po priročniku za telebane

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Proračunski memorandum je mogoče pripraviti na dva načina. Po prvem se prevzame makroekonomska napoved, ocenijo prihodki, zberejo resorski opisi odhodkov, vse se razvrsti po politikah in združi v skupen dokument. Po drugem se najprej opredelijo gospodarske in javnofinančne omejitve, nato cilji, ukrepi, njihovi pričakovani učinki, stroški, tveganja in posledice za saldo ter dolg. Prvi način proizvede gradivo. Drugi proizvede makrofiskalni program. Pri prvem načinu makroekonomski napovedi sledijo ocena prihodkov, določitev odhodkov in opisi politik, vse skupaj pa se združi v dokument. Pri drugem načinu se izhodiščna napoved najprej poveže s cilji in ukrepi. Po oceni njihovih ...