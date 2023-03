Računovodska telovadba na RTV

V nadaljevanju preberite:

Ni novost, da bi Radiotelevizija Slovenija za dobro opravljanje nalog javne RTV potrebovala več denarja. Do leta 2020 ga za racionalno poslovanje in nujne naložbe ni manjkalo. Res je, da smo si želeli delati ali naročati več dragega igranega programa. To je bilo možno, ker je že Marko Filli začel z manjšimi, vendar pomembnimi racionalizacijami, ki sem jih pospešeno nadaljeval. Tudi z zmanjševanjem števila zaposlenih. V zadnjem »normalnem« letu 2019 smo sicer imeli 3,2 milijona evrov izgube, ki pa bi jo lahko brez problemov pokrili, če bi nadzorni svet sledil planu in predlogu vodstva in bi četrtino delnic, ki smo jih imeli, prodali.