Ravnanje s prihranki v Evropi: strategija za državljane in prihodnost

Denar kroji nekatere najpomembnejše odločitve v vseh življenjskih obdobjih. O nakupu stanovanja, skrbi za družino, načrtovanju upokojitve.

Sprejemanje smotrnih finančnih odločitev, torej, kako razporejamo, porabljamo in varčujemo denar, vpliva na kakovost našega življenja, dobro počutje in priložnosti, ki se nam ponujajo. Vendar se mnogi ravnanja s financami naučijo le iz izkušenj in lastnih napak.

Z ustreznim znanjem in orodji pa vsakdo lahko samozavestno sprejema tovrstne odločitve. Ko govorimo o finančni pismenosti, mislimo na znanje, kako oblikovati svoj proračun, kako se zaščititi pred goljufijami, kako se izogniti čezmernemu dolgu in kako dolgoročno povečati prihranke.

Žal je raven finančne pismenosti v EU zelo nizka. Najnovejša anketa je pokazala, da je le 18 odstotkov državljanov in državljank EU finančno zelo pismenih in da nimajo vsi enakega izhodiščnega položaja. Ženske pogosto zaslužijo manj in prekinejo poklicno pot, kar zmanjšuje njihove prihranke.

Družine z nizkimi dohodki so bolj izpostavljene finančnim stiskam. Starejši imajo lahko težave z digitalnim bančništvom in postanejo žrtve prevar. Migranti včasih ne razumejo lokalnega finančnega sistema. Zaradi tega jih lahko doleti finančna nestabilnost ali celo finančna izključenost.

Evropska komisija je zato sprejela novo strategijo za finančno pismenost. Naš cilj je podpreti Evropejce in Evropejke v vseh življenjskih obdobjih – tako otroke, ki se učijo, kako deluje denar, kot odrasle, ki se pripravljajo na upokojitev.

Nikoli ni ne prezgodaj ne prepozno za okrepitev finančnega znanja in spretnosti. Osnovno razumevanje pojmov, kot so obrestne mere, inflacija ali naložbene možnosti, lahko precej vpliva na posameznikovo finančno negotovost ali finančno neodvisnost.

Morda že poznate javne organe in potrošniške organizacije v vaši bližini ali na spletu, ki vam lahko pomagajo pri izpolnjevanju vaših posebnih potreb po finančnem izobraževanju. V prihodnjih letih se bodo ta prizadevanja okrepila po vsej EU.

Vendar je znanje le del rešitve. Državljani in državljanke potrebujejo tudi praktične priložnosti za obračanje prihrankov. Prepogosto denar preprosto sedi na tekočih ali varčevalnih računih, kjer je sicer na varnem, vendar zaradi inflacije izgublja vrednost.

Vlaganje se lahko zdi zapleteno ali tvegano, ampak če se preudarno izvaja srednjeročno in dolgoročno, lahko zavaruje vaše prihranke, omogoči njihovo rast in pripomore k doseganju življenjskih ciljev. Hkrati vaš denar prispeva k financiranju evropskih podjetij, spodbujanju inovacij, ustvarjanju delovnih mest in rasti.

Da bi to postalo preprostejše in dostopnejše, evropska komisija uvaja načrt za hranilne in naložbene račune. Ti računi so podobni bančnim, vendar z bistveno razliko: državljanom in državljankam omogočajo, da neposredno vlagajo v delnice, obveznice ali sklade, začenši z le desetimi evri ali enakovrednim zneskom.

Hranilni in naložbeni računi so preprosti, pregledni in pogosto prinašajo davčne ugodnosti. Najpomembneje pa je, da imate popoln nadzor nad tem, kam gre vaš denar.

V nekaterih državah EU so se ti računi že izkazali za zelo uspešne, v drugih pa sicer obstajajo, vendar nimajo ustreznih značilnosti, da bi postali privlačni, in zanje ni spodbud. Naš načrt temelji na najboljših primerih v Evropi in po svetu, zato vse države članice spodbujamo, naj ga sprejmejo.

Cilj je jasen: naj bo ta priložnost na voljo vsem Evropejcem in Evropejkam, ne glede na to, kje živijo. Prihodnja konkurenčnost Evrope je odvisna od tega, ali bomo prihranke pretvorili v produktivne naložbe. Poleg tega si državljani in državljanke zaslužijo priložnost, da se njihovo trdo delo sčasoma nagradi z večjo finančno varnostjo in premoženjem.

Evropska komisija je zavezana oblikovanju unije prihrankov in naložb, ki bo delovala v korist vseh. Z boljšo finančno pismenostjo in pravičnim dostopom do naložbenih priložnosti se vsi državljani in državljanke lahko počutijo bolj usposobljeni, varnejši in bolje pripravljeni na prihodnost.

Čas je, da se evropski prihranki obračajo bolj prizadevno – za vas, za vašo družino in za našo skupno blaginjo.

Maria Luís Albuquerque, evropska komisarka za finančne storitve ter unijo prihrankov in naložb. Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.