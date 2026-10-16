Razmišljanje, presoja in odgovornost v dobi umetne inteligence

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorjev in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Ob nelagodju in strahu pred umetno inteligenco se hkrati zavedamo, da to napredno orodje v nekaj sekundah pripravi analizo in ponudi rešitev, za katero bi sami potrebovali neprimerljivo več časa in miselnega napora. Toda kdo presodi, ali smo ji postavili pravo vprašanje in ga ubesedili tako, da se odgovor sploh nanaša na naš problem? Kaj ta odgovor pomeni v konkretni življenjski situaciji in kako ga bodo razumeli drugi? Kakšne posledice bo imela končna odločitev in kdo bo odgovarjal za njeno utemeljenost? Vprašanje človeške presoje in odgovornosti s tehnološkim napredkom postaja vse pomembnejše. Pomembno iztočnico je v nedavni kolumni za Delo Smisel poročanja in ...