    Gostujoče pero

    Razpotja Evropske unije

    Evropska unija se v očeh številnih državljanov kaže kot oddaljena, tehnokratska struktura, ki sprejema odločitve brez jasne demokratične odgovornosti.
    Evropski prostor že več kot desetletje zaznamujejo zaporedne krize. FOTO: Thierry Roge/Reuters
    Galerija
    Evropski prostor že več kot desetletje zaznamujejo zaporedne krize. FOTO: Thierry Roge/Reuters
    Bojan Bugarič
    6. 2. 2026 | 05:00
    9:03
    A+A-

    Evropska unija, eden najambicioznejših političnih projektov povojne Evrope, se je znašla v trenutku, ko samoumevnosti preteklosti ne veljajo več.

    Projekt, ki je v nekaj desetletjih povezal nekdanje sovražnike, zagotovil dolgo obdobje miru ter omogočil izjemen gospodarski in socialni razvoj, zdaj spremljajo dvomi, nezadovoljstvo in politična razdrobljenost. Evropska integracija, nekoč sinonim za napredek, je postala predmet sporov – tako med državami članicami kot znotraj njih.

    Zlato obdobje evropske integracije, ki je trajalo od petdesetih do osemdesetih let prejšnjega stoletja, je sovpadalo s hitro gospodarsko rastjo, širitvijo socialne države in občutkom, da se Evropa giblje v pravo smer.

    Zdaj je slika precej drugačna. Evropski prostor že več kot desetletje zaznamujejo zaporedne krize: finančna in dolžniška kriza evroobmočja, migrantska kriza, pandemija, vojna v Ukrajini, energetski pretresi ter izguba konkurenčnosti v primerjavi z Združenimi državami in Kitajsko. Pri tem se povečuje občutek, da Evropska unija ne daje več jasnih odgovorov na temeljna vprašanja varnosti, blaginje in identitete.

    image_alt
    Evrobarometer: Slovenci zaupajo EU, a ne smeri svoje države

    V takšnem okolju ni presenetljivo, da so se okrepila populistična gibanja, ki svojo politično moč gradijo na kritiki Evropske unije. Zanimivo pa je, da večina znanih populističnih voditeljev – od Marine Le Pen in Giorgie Meloni do AfD in Viktorja Orbána – ne zagovarja izstopa svojih držav iz EU.

    Njihov cilj ni razgradnja Unije, ampak njena preobrazba. Zavzemajo se za Evropo suverenih držav, v kateri bi imele nacionalne vlade večjo vlogo pri odločanju, evropske institucije pa manj avtonomne moči.

    Ta populistična kritika ni nastala v političnem vakuumu. Pogosto se napaja iz realnega nezadovoljstva ljudi zaradi stagnacije življenjskega standarda, občutka izgube nadzora ter strahu pred migracijami in kulturnimi spremembami.

    Evropska unija se v očeh številnih državljanov kaže kot oddaljena, tehnokratska struktura, ki sprejema odločitve brez jasne demokratične odgovornosti. Prav ta razlika med institucijami in državljani je eden ključnih virov legitimnostne krize evropskega projekta.

    image_alt
    Naredimo Evropo spet veliko

    Na drugi strani političnega spektra se oblikuje nasproten odgovor na evropske težave. Vojna v Ukrajini, geopolitična nestabilnost in gospodarska tekma z velikimi silami so okrepili glasove, ki zagovarjajo poglobljeno integracijo in večjo centralizacijo odločanja.

    Po tej logiki Evropa lahko ostane relevantna le, če postane enotnejša, bolj odločna in institucionalno močnejša. Mario Draghi je v svojem vplivnem poročilu to stališče artikuliral z zahtevo po krepitvi evropskih pristojnosti na ključnih področjih, kot so obramba, zunanja politika, fiskalna politika in industrijska strategija.

    Vendar ta vizija postavlja resna politična vprašanja. Joseph Weiler, eden najuglednejših evropskih pravnih mislecev, opozarja, da je prav postopno širjenje pristojnosti evropskih institucij brez zadostnega demokratičnega soglasja pomembno pripomoglo k današnjemu populističnemu odzivu.

    Po njegovem mnenju Evropska unija tvega, da bo z nadaljnjo centralizacijo še poglobila občutek odtujenosti med državljani in evropskim projektom.

    Evropska unija je bila vedno projekt kriz in kompromisov. Morda je prav v tem njen največji paradoks in hkrati njena največja moč.

    Problem ni zgolj v tem, koliko pristojnosti ima Bruselj, temveč kdo o njih odloča in v čigavem imenu. Večja centralizacija ne pomeni nujno večje demokracije.

    Nasprotno, pogosto vodi k preglasovanju manjših držav in krepitvi vpliva politično in gospodarsko najmočnejših članic. To pa dodatno hrani občutek krivičnosti in politične nemoči, ki ga populisti spretno izkoriščajo.

    Toda tudi nasprotna skrajnost ni brez tveganj. Evropa, ki bi se umaknila v logiko skoraj popolne konfederacije, bi težko igrala pomembno vlogo v svetu velikih geopolitičnih blokov.

    Razdrobljena zunanja politika, šibka obrambna koordinacija in neusklajene gospodarske strategije bi evropski prostor dolgoročno potisnile na obrobje globalnih tokov. Suverenost, razumljena kot popolna nacionalna avtonomija, bi se v takšnih razmerah hitro izkazala za iluzijo.

    image_alt
    Odmikanje od ZDA: Je mati vseh sporazumov končno pripravljena?

    Prava dilema Evrope zato ni izbira med centralizmom in nacionalizmom, ampak iskanje ravnotežja med enotnostjo in raznolikostjo.

    Evropska unija je bila v preteklosti uspešna prav zato, ker je znala združevati skupno delovanje tam, kjer je to prinašalo dodano vrednost, hkrati pa ohranjati prostor za nacionalne posebnosti. Ta logika »različnih hitrosti«, pragmatičnih kompromisov in postopne integracije je morda manj spektakularna, a politično realistična.

    Evropa zdaj ne potrebuje niti velikega federalnega skoka niti vrnitve k ozkemu nacionalnemu egoizmu. Potrebuje jasnejšo razmejitev pristojnosti, več politične odgovornosti in predvsem obnovljen družbeni konsenz o tem, kaj Evropska unija sploh je in čemu služi.

    Brez tega bo vsaka institucionalna reforma – bodisi v smeri večje centralizacije bodisi večje decentralizacije – naletela na odpor in poglobila obstoječe delitve.

    Evropa, ki bi se umaknila v logiko skoraj popolne konfederacije, bi težko igrala pomembno vlogo v svetu velikih geopolitičnih blokov. FOTO: Kenzo Tribouillard/Afp
    Evropa, ki bi se umaknila v logiko skoraj popolne konfederacije, bi težko igrala pomembno vlogo v svetu velikih geopolitičnih blokov. FOTO: Kenzo Tribouillard/Afp

    Ko govorimo o razmejitvi pristojnosti med Evropsko unijo in državami članicami, se ni mogoče izogniti vprašanju vloge Sodišča Evropske unije, ki prav tako ni ostalo zunaj kritične osti Weilerjevih razmislekov.

    Sodišče je v zgodovini evropske integracije odigralo ključno vlogo pri krepitvi suverenosti Unije, pogosto v obdobjih, ko za poglabljanje integracije ni bilo zadostne politične volje ali soglasja med državami članicami.

    S svojo sodno prakso je utrdilo primat evropskega prava, razširilo pristojnosti Unije in pomembno pripomoglo k njenemu institucionalnemu razvoju.

    Danes pa je problem, kot opozarja Weiler, v marsičem obraten. Sodišče naj bi v določenih primerih šlo predaleč v svojem proevropskem aktivizmu, tudi tam, kjer za to ni bilo nujne potrebe in kjer bi bilo mogoče – ali celo smiselno – odločanje prepustiti državam članicam.

    image_alt
    Odcepitev Evrope od Donalda Trumpa

    Takšna sodna praksa lahko dodatno poglablja občutek, da se pomembne odločitve sprejemajo mimo nacionalnih demokratičnih procesov in brez zadostnega upoštevanja zgodovinskih, kulturnih in političnih posebnosti posameznih držav.

    Če naj Evropska unija pet vzpostavi ravnotežje med skupnim delovanjem in nacionalno avtonomijo, bo zato nujna tudi določena mera samorefleksije Sodišča Evropske unije.

    Večja zadržanost, spoštovanje interesov držav članic ter občutljivost za vprašanja nacionalne identitete ne pomenijo odmika od evropskega projekta, ampak njegovo dolgoročno politično in legitimnostno utrditev.

    Evropska unija je bila vedno projekt kriz in kompromisov. Morda je prav v tem njen največji paradoks in hkrati njena največja moč. Če ji bo uspelo tudi tokrat najti pot med skrajnostmi, bo dokazala, da razpotje ni nujno konec poti, temveč priložnost za njeno nadaljevanje.

    image_alt
    Bruselj razmišlja o bazuki za odvračanje Trumpa

    Kot opozarja David Marsh v svoji knjigi Ali Evropa lahko preživi, se Evropa – tako politično kot gospodarsko – spopada z najresnejšo preizkušnjo po drugi svetovni vojni.

    Notranje razdeljenosti in zunanji pritiski preizkušajo njeno sposobnost odločanja, Marsh pa opozarja, da bo njena prihodnost odvisna od tega, ali bo zmogla zbrati politično voljo in strateško prilagodljivost, da jih premaga.

    V spremenjenih geopolitičnih razmerah to ne bo lahko in enostavno. Povojni unipolarni svet, v katerem so ZDA krepile in hkrati potrebovale Evropo tudi zaradi lastnih strateških interesov, se umika precej bolj kaotični ureditvi, ki jo lahko opišemo kot Tukididovo past.

    Graham Allison s Harvarda, ki past uporablja kot okvir za razumevanje rivalstva med ZDA (sedanja velesila) in Kitajsko (rastoča sila), opozarja, da relativna rast moči Kitajske predstavlja strukturalno napetost za prevladujočo velesilo ZDA, kar je ključni element Tukididove pasti.

    Po njegovem modelu to ustvarja večjo verjetnost konflikta ali vsaj hude rivalstvo. To pa je že tema za drugo razpravo.

    ***

    Bojan Bugarič, profesor prava na Univerzi v Sheffieldu.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva. 

