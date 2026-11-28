Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva. V sedanjih nestanovitnih in zaostrenih razmerah ter transformacijskih časih podjetja, družbe in države, ki želijo razvoj, pripravljajo nove strategije ter razvojne in poslovne modele za odpornost, preživetje in zlasti svojo suvereno prihodnost. Slovenci si želimo suverene prihodnosti, čeprav mogoče nismo enotni, kakšna naj bi ta bila. Želimo izkoristiti svoje priložnosti, vendar za to potrebujemo novo, vseobsegajoče, strokovno in dolgoročno povezovanje ter drugačen način dela, z razumevanjem in soglasjem. Ti novi načini lahko postavijo temelje gospodarski in finančni neodvisnosti sedanjih in prihodnjih uporabnikov (planet, prebivalci, podjetja, politika, partnerstva z znanstvenimi in tehnološkimi ter kulturnimi nameni in ...