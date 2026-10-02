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    Gostujoče pero

    Referendum je dober, vprašanja so slaba

    Slabo pripravljeni referendumi ter nejasnost bodi okrepili kritike, da je referendumov v Sloveniji preveč.
    Večkrat slišimo različne samooklicane strokovnjake, ki razlagajo, da volivci ne razumejo »zapletenih vprašanj«. FOTO: Blaz Samec
    Galerija
    Večkrat slišimo različne samooklicane strokovnjake, ki razlagajo, da volivci ne razumejo »zapletenih vprašanj«. FOTO: Blaz Samec
    Bojan Bugarič
    2. 10. 2026 | 05:00
    23:58
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    Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor.

    V nedeljo, 11. oktobra, bo v Sloveniji superreferendumski dan, ko bodo volivci odločali o štirih referendumih, enem zakonodajnem in treh posvetovalnih. Volivci bodo odločali o štirih ločenih vprašanjih. Prvi referendum bo volivce spraševal, ali naj začne veljati novela zakona o parlamentarni preiskavi, ki jo je državni zbor sprejel maja letos.

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    Fotografija iz Gaze in referendumi kot preizkus resnice

    Drugi bo volivce spraševal, ali naj se denarna socialna pomoč za delovno sposobne osebe brez objektivnih ovir za delo pogojuje z aktivnim opravljanjem družbenokoristnega dela. Tretji bo vprašal, ali naj imajo tujci iz tretjih držav pravico voliti na lokalnih volitvah, četrti in zadnji pa, ali naj se ukine obvezno plačevanje RTV-prispevka. Samo prvi referendum je zakonodajen in pravno zavezujoč, preostali trije pa so posvetovalni in za državni zbor pravno nezavezujoči.

    Razen Švice in Liechtenstein, kjer so referendumi institucionaliziran in zelo reden del političnega sistema, ter Italije in Irske, ki imata prav tako dolgo tradicijo referendumov, je Slovenija med državami z nadpovprečno veliko referendumov. Pogosta uporaba referendumov je številne analitike pripeljala do zaključka, da je referendumov v Sloveniji preveč, čemur je sledila reforma. Še zdaj nekako prevladuje mnenje, da referendumov ne kaže uporabljati prepogosto, saj omogočajo zlorabe in niso najboljše sredstvo neposredne ljudske demokracije.

    Večkrat slišimo različne samooklicane strokovnjake, ki razlagajo, da volivci ne razumejo »zapletenih vprašanj« in da je zato bolje, če jih ne sprašujemo prepogosto, kaj mislijo o tej ali oni zadevi. Poslanci naj bi bili za takšno odločanje bolje pripravljeni, zato naj bi bil parlament primernejši prostor za sprejemanje takšnih odločitev.

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    Sindikati zbrali 40.000 podpisov, oster odziv predlagateljev zakona

    Takšni pomisleki do referendumov pa niso pogosti samo v Sloveniji. Tudi v drugih državah lahko slišimo skeptike, ki v referendumih vidijo predvsem sredstvo za zlorabo in zavajanje ljudstva ter zato odsvetujejo njihovo uporabo kot rednega sredstva neposredne demokracije. Brexit, referendum o izstopu Britancev iz Evropske unije, je dober primer takšnega negativnega sentimenta.

    Ko so pred desetimi leti Britanci na referendumu odločili, da zapustijo Evropsko unijo, je bilo veliko takšnih, ki so opozarjali, da je bila odločitev takratnega premiera Davida Camerona, da o takšnem vprašanju vpraša ljudi, napačna ter da bi bilo veliko bolje, če bi o tem preprosto odločil britanski parlament. Tudi danes, deset let pozneje, je veliko analitikov in politikov še vedno prepričanih, da je bil referendum o brexitu slaba odločitev, saj naj bi z zavajanjem ljudi pripeljal do izhoda Velike Britanije iz EU. Slišati je, da so bili »neuki« ljudje, ki pravzaprav niso dobro razumeli, o čem odločajo, zlorabljeni in so s tem prispevali k slabi politični odločitvi.

    Politične stranke in civilna družba bi morale poskrbeti, da bi referendum omogočal dejansko odločanje o zahtevnih vprašanjih.  FOTO: Leon Vidic
    Politične stranke in civilna družba bi morale poskrbeti, da bi referendum omogočal dejansko odločanje o zahtevnih vprašanjih.  FOTO: Leon Vidic

    Referendum o brexitu ni edini primer referenduma, pri katerem je mogoče slišati takšno skeptično razmišljanje o naravi in funkciji referenduma ter vlogi ljudstva pri takšnem odločanju. Referendumi so bili pogosto v zgodovini predmet manipulacije in zlorabe. Najboljša primera zlorab so referendumi Napoleona Bonaparta in Napoleona III., ki sta z referendumi za nazaj legitimirala prevzem in koncentracijo oblasti v svojih rokah. Še očitnejši primer zlorabe je bil referendum o tako imenovanem anschlussu, to je priključitvi Avstrije Nemčiji, ki ga je leta 1938 izvedla nacistična oblast v Avstriji. Rezultat referenduma je kazal, da je približno 99 odstotkov Avstrijcev želelo združitev z nacistično Nemčijo. Vendar od 300.000 do 400.000 avstrijskim državljanom ni bilo dovoljeno glasovati. Med izključenimi so bili avstrijski Judje, Romi in politični nasprotniki nacistov.

    Med zlorabo in kvalificirano odločitvijo

    Izkušnje z referendumi po svetu so seveda različne. Poleg zlorab poznamo tudi primere uspešne uporabe referendumov, pri katerih so ljudje sprejeli kvalificirane in premišljene odločitve o številnih političnih in družbenih vprašanjih. Švica in Irska predstavljata primera držav, kjer se referendumi uporabljajo pogosto in uspešno. Islandski referendum o spremembi ustave iz leta 2012 je prav tako dober primer takšne prakse.

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    Švicarski volivci zavrnili strožjo opredelitev nevtralnosti v ustavi

    Ti primeri jasno kažejo, da problem ni sam referendum kot tak, ampak predvsem to, kako je oblikovano referendumsko vprašanje, ali omogoča izbiro med vsemi relevantnimi alternativami in ali so alternative v referendumski kampanji pojasnjene.

    V primeru referenduma o brexitu, recimo, ljudem ni bilo jasno povedano, da obstaja več različnih oblik oziroma modalitet izhoda iz Evropske unije. Torej ni obstajala samo ena možna oblika izhoda, kot je trdil takratni premier Boris Johnson. Obstajale so bolj in manj radikalne oblike izhoda s skupnega trga, ki so omogočale različen obseg prekinitev trgovinskih in drugih vezi z Evropo. Tega vidika ni bilo mogoče razbrati iz vprašanja na referendumski glasovnici, ki je bilo zato zavajajoče.

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    Velika Britanija še ni pripravljena na ponovno pridružitev EU

    Tudi sama referendumska kampanja je bila slabo pripravljena, saj so zagovorniki članstva Velike Britanije v Evropski uniji podcenili možnost, da bodo ljudje glasovali za izstop, in temu primerno slabo pripravili svojo kampanjo. Rezultat tako slabo pripravljenega referenduma je bila po mnenju mnogih največja politična napaka britanske politike v povojni zgodovini.

    Formulacija vprašanj

    Če se vrnemo k slovenski praksi, lahko zapišemo, da zaradi vsega povedanega temeljni problem slovenske ureditve ni to, da bi dopuščala preveč referendumov, ampak predvsem to, da so vprašanja pogosto slabo formulirana ter da so volivci premalo obveščeni o vsebini samega referenduma. Zato bi morale predvsem politične stranke in civilna družba poskrbeti, da bi referendum omogočal dejansko odločanje o zahtevnih vprašanjih, pri čemer bi odločali dobro informirani volivci.

    Namesto da ves čas poslušamo, da je referendum neprimerna oblika demokratičnega odločanja, bi morali veliko več dela vložiti v dobro pripravo referendumov in potem tudi spoštovati rezultate ljudske volje.

    Superreferendumski dan bi moral biti praznik demokracije, ko državljani neposredno odločajo o pomembnih političnih vprašanjih.

    Nujna bi bila seveda tudi korekcija nekaterih zakonodajnih slabosti, ki omogočajo zmedo in, na primer, uporabo posvetovalnih referendumov po tem, ko je bila odločitev že sprejeta v državnem zboru, in podobno. Posvetovalni referendum bi moral biti mogoč samo pred dokončno odločitvijo državnega zbora. Namesto preveč splošnih vprašanj, kot je sedanje vprašanje o tem, ali so ljudje za spremembo zakona o parlamentarni preiskavi, bi morali zahtevati čim bolj konkretizirano obliko vprašanja.

    Ker je referendumsko vprašanje samo po sebi lahko instrument manipulacije, bi morali uvesti tudi nadzor nad formulacijo vprašanja. Zato bi bilo smiselno, da bi moral pred razpisom referenduma neki neodvisni organ preveriti jasnost vprašanja, ali gre res za eno samo vsebinsko vprašanje in ali vprašanje ni sugestivno. V Veliki Britaniji je to v pristojnosti nacionalne volilne komisije, ki ne preverja zgolj slovničnih napak, ampak predvsem, ali je vprašanje jasno in razumljivo, nedvoumno in nevtralno. Danes takšnega sistematičnega nadzora v Sloveniji ni: o ustreznosti vprašanja odločajo predvsem predlagatelji oziroma državni zbor, medtem ko ustavno sodišče v posameznih primerih lahko naknadno presoja njegovo ustavnopravno dopustnost.

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    Opozicija želi referendum glede Stevanovića, ta: »Farsa, maltretiranje ljudi in norčevanje«

    Naslednji velik problem referendumske ureditve je preveč nejasna ureditev vprašanj, ki ne smejo biti predmet referendumskega odločanja. Še posebno problematično je, da ustava sicer našteva področja, o katerih referenduma ni dopustno razpisati, vendar so nekatere kategorije tako široke in odprte, da je njihova razlaga večinoma prepuščena ustavnemu sodišču.

    Jasnejša opredelitev takšnih izjem bi v precejšnji meri odpravila zlorabe, ki so mogoče z uporabo tako imenovanih omnibus zakonov. Ureditev bi morala biti tudi čim manj restriktivna pri izjemah in izločiti zgolj tista vprašanja, pri katerih je omejitev referendumskega odločanja dejansko nujna za normalno delovanje države. Zaključil bi z ugotovitvijo, da problem ni preveč referendumov, ampak premalo demokracije. Zato so dobro pripravljeni referendumi pomembno dopolnilo odločanja v modernih demokracijah.

    Vsebine referendumov

    Če se vrnemo k sami vsebini štirih referendumov, o katerih se bo odločalo čez en teden, bom v nadaljevanju na kratko analiziral vsak referendum posebej.

    Pri prvem od posvetovalnih referendumov, ki se nanaša na volilno pravico tujcev, gre za vprašanje, pri katerem je državni zbor julija letos že sprejel spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katerimi je ukinil volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Ker so nasprotniki tega zakona vložili pobudo za naknadni referendum, ta sprejeti zakon sploh še ni začel veljati. Ker je državni zbor zakon že sprejel, koalicija pa je hkrati razpisala še posvetovalni referendum o istem vprašanju, opozicija ostro opozarja na pravno nesmiselnost in morebitno neustavnost. Po zakonu o referendumu in ljudski iniciativi se namreč posvetovalni referendum lahko razpiše le o vprašanjih, o katerih državni zbor še ni dokončno odločil. Koalicija kljub temu vztraja, da ima pravico preveriti voljo ljudstva glede prihodnje ureditve tega področja. Opozicijske stranke (Gibanje Svoboda, SD, Levica) so vložile zahtevo za oceno ustavnosti tega zakona. Ustavno sodišče je 10. septembra sicer zavrnilo začasno zadržanje zakona (kar pomeni, da tujci na novembrskih lokalnih volitvah ne bodo mogli voliti), o sami ustavnosti odvzema pravic pa še ni dokončno razsodilo.

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    Ali bosta prihodnost Slovenije zahodna in vzhodna federacija

    V vseh 27 državah članicah EU imajo tujci, ki so državljani druge države EU in imajo v gostujoči državi prijavljeno prebivališče, avtomatično pravico voliti in kandidirati na lokalnih (občinskih) volitvah. To pravico jim neposredno jamči evropska zakonodaja (direktiva EU). Kar pa se tiče pravice tujcev iz tretjih držav (nečlanic EU), je praksa zelo različna. Približno polovica držav članic to pravico daje tudi tujcem. Med temi državami so predvsem skandinavske države, Nizozemska in Belgija. Sledijo države, ki to pravico pogojujejo z vzajemnostjo, kar pomeni, da mora enako pravico za slovenske državljane priznavati država, iz katere tujec prihaja. Takšno ureditev poznajo v Španiji, na Portugalskem in Češkem. Na koncu pa so države, ki te pravice tujcem ne priznavajo: Nemčija, Francija, Avstrija, Italija, Poljska, Hrvaška in Madžarska.

    Kot je razvidno iz tega pregleda, je očitno, da države to vprašanje lahko uredijo na različne načine in da glede tega ni evropskih pravil, ki bi terjala poenotenje ureditve med evropskimi državami. Ureditev je odvisna od tega, kako posamezne države ocenjujejo vlogo in položaj tujcev iz tretjih držav v državi gostiteljici. Predstavniki vladne koalicije trdijo, da bi morali vsi tujci pridobiti državljanstvo in s tem izkazati pravo povezavo z državo, v kateri živijo, kar bi jim potem dalo pravico do pridobitve volilne pravice. Opozarjajo tudi na zlorabe te pravice, kar se lahko zgodi zaradi fiktivnih prijav prebivališča, ki nato lahko vplivajo na rezultate občinskih volitev. Opozicija temu nasprotuje in opozarja na krčenje že pridobljenih pravic ter na logično neskladje v argumentih vladnih vrst, saj odvzem pravice otežuje integracijo tujcev v lokalno okolje.

    Slaba priprava štirih referendumov ter obilica nejasnosti in dilem bosta najverjetneje pokvarili praznično razpoloženje in še okrepili kritike, da je referendumov v Sloveniji preveč.

    Ankete javnega mnenja kažejo dokaj stabilno podporo volivcev temu zakonu, saj več kot polovica volivcev zakon podpira, približno tretjina pa mu nasprotuje. To je ena najbolj vročih tem v Evropi in po svetu, kjer razpravljajo o vlogi migracij in položaju tujcev v državah gostiteljicah. Stranke desne provenience pri tem vprašanju praviloma pridobivajo vse večjo podporo svojih volivcev in tudi drugih strank, saj tujce uspešno predstavljajo kot vir težav v svojih državah, tako pri zaposlovanju kot tudi v zvezi z varnostjo v državi. Čeprav je težko pokazati prepričljive podatke, ki bi te navedbe jasno podpirali, pa hkrati že nekaj časa postaja jasno, da so šli podporniki globalizacije v svojem vnetem podpiranju odprtih meja in migracij verjetno predaleč. Hiperglobalizacija ruši kohezijo nacionalnih držav, saj povzroča vedno večje razlike med tistimi, ki z globalizacijo pridobivajo, in tistimi, ki izgubljajo. Ta delitev je eden od najpomembnejših vzrokov za porast populističnih strank in gibanj po vsem svetu, ki obljubljajo večjo pomoč svojim lastnim državljanom. Levo-liberalne stranke, ki so tradicionalno bolj naklonjene politiki odprtih meja, težko nasprotujejo tem argumentom, saj ljudem ne znajo dobro razložiti, zakaj je zanje dobro, da med njimi živi vedno več tujcev. V Sloveniji ni nič drugače, zato bo pravo presenečenje, če vladna koalicija na tem referendumu ne zmaga.

    Opazna je tudi zelo šibka in neprepričljiva vloga opozicijskih strank in gibanj, ki v kampanji niso bili povsem pristni in s svojimi argumenti niso bili najbolj prepričljivi. Ena od hudih preizkušenj levo-liberalnih političnih sil se bo oblikovala prav pri iskanju odgovorov na vprašanje, kako tistemu delu svojega volilnega telesa, ki z odpiranjem meja izgublja, pojasniti, kako in zakaj takšno politiko podpirati v prihodnje.

    RTV-prispevek

    Pri posvetovalnem referendumu o ukinitvi obveznega RTV-prispevka se odloča o predlogu, ali naj se odpravi obvezno plačevanje prispevka za javni servis RTV Slovenija. Razpis referenduma je predlagala vladajoča koalicija. Ker je to posvetovalni referendum, izid za parlament ni pravno zavezujoč, ampak služi kot preizkus javnega mnenja. Politični nasprotniki (predvsem opozicija) opozarjajo, da je ukinitev stabilnega financiranja brez vnaprej določene alternative finančni in politični napad na neodvisnost javnega medija. Koalicija pa zagovarja stališče, da je prispevek zastarel in da si državljani zaslužijo možnost odločanja o plačevanju storitve, s katero mnogi niso zadovoljni. Po anketi Mediane ima predlog opazno podporo – približno 52 odstotkov vprašanih bi glasovalo za ukinitev obveznega prispevka, medtem ko bi jih 37,1 odstotka glasovalo proti. Načini ureditve tega vprašanja so po Evropi spet zelo različni, od obveznega prispevka do neposrednega proračunskega financiranja. Novejša evropska pravila ščitijo obstoj neodvisne javne službe same, ne urejajo pa neposredno načina financiranja te službe. To vprašanje je prepuščeno državam članicam. Že od leta 1997 amsterdamski protokol k pogodbi o EU priznava, da je sistem javne radiotelevizije neposredno povezan z demokratičnimi, socialnimi in kulturnimi potrebami vsake družbe. Unija zato javne medije obravnava kot »storitve splošnega gospodarskega pomena« (SGEI), kar državam omogoča, da vanje zakonito vlagajo javni denar, ne da bi pri tem kršile pravila o državnih pomočeh in konkurenci.

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    SNS vstopa v kampanjo proti ukinitvi RTV-prispevka

    Pomemben je tudi novi akt o svobodi medijev (EMFA) iz leta 2025, ki ureja dolžnost zagotavljanja sredstev. Države članice so po zakonu EU dolžne zagotoviti, da imajo javni mediji ustrezna, trajnostna in predvidljiva finančna sredstva. Isti akt ureja tudi prepoved političnega pritiska prek financiranja. Tako EMFA izrecno prepoveduje vladam, da bi zmanjševale proračune ali spreminjale financiranje z namenom izvajanja pritiska na uredniško politiko javnega medija. Kakršnekoli spremembe financiranja morajo temeljiti na vnaprej znanih, transparentnih in objektivnih merilih. Če se država odloči za ukinitev obveznega prispevka (kot se bo morda zgodilo v Sloveniji), mora po evropskem pravu (EMFA) vnaprej in zakonito zagotoviti alternativen, stabilen vir financiranja, ki bo javnemu mediju omogočal nemoteno delo in neodvisnost od vsakokratne oblasti. Popolna ukinitev financiranja brez nadomestnega vira bi pomenila neposredno kršitev evropske zakonodaje. Slovensko ustavno sodišče je že v preteklosti razsodilo, da je institucionalna in finančna avtonomija javnega servisa nujen pogoj za uresničevanje ustavne pravice do svobode izražanja in obveščenosti (39. člen ustave).

    Odprava namenskega prispevka brez vnaprej določene, zakonsko varovane in politično neodvisne alternative bi po mnenju ustavnih pravnikov padla na ustavni presoji. Vlada stavi na proračunsko financiranje in temeljito racionalizacijo poslovanja RTV. Tak model je seveda mogoč, mora pa upoštevati pravila EU in odločitve ustavnega sodišča o tem vprašanju. Če bo večina glasovala za ukinitev (kar nakazujejo javnomnenjske ankete), bo to za vladajočo koalicijo močan politični mandat. Ministrstvo za kulturo bi moralo takoj začeti pripravljati nov zakon o RTV Slovenija, ki bo vseboval alternativni model financiranja (na primer prehod na proračunsko financiranje). Glede na sedanje stanje javne televizije, večletne očitke o politični pristranskosti (velikokrat, a ne vedno, povsem utemeljene) in podatke o slabem poslovanju ter eksploziji drugih medijev bi bila ohranitev sedanje ureditve, to je plačevanja prispevka, pravo presenečenje.

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    Prvi prelomni dan politične jeseni bo 11. oktober

    Družbenokoristno delo

    Naslednji je referendum o pogojevanju denarne socialne pomoči, pri čemer se odloča, ali naj se prejemanje denarne socialne pomoči za delovno sposobne osebe pogojuje z aktivnim opravljanjem družbenokoristnega dela. Ta predlog ima med ljudmi največjo podporo, saj ankete kažejo, da kar približno 70 odstotkov vprašanih podpira pogojevanje pomoči z delom, medtem ko je proti le 18,6 odstotka. Opozicija kritizira predlog vladnih strank o referendumu kot mobilizacijo njihovih volivcev z dokaj populistično temo, pri kateri je težko izgubiti referendum, istočasno pa opozarja na morebitno pravno spornost ter poseg v ustavne pravice in dostojanstvo posameznika. Vprašanje tako imenovanega workfare je po svetu znano. Zanimivo je, da je že demokratski ameriški predsednik Clinton v 90. letih podprl takšno spremembo v ZDA in takrat požel aplavz za svoj program welfare to work (1996). Začetni uspeh je bil drastični upad tistih, ki so prejemali pomoč.

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    TV namig: Politična policija ali ugotavljanje politične odgovornosti?

    Ko je gospodarska rast upadla, pa je tak sistem vodil do ekstremne revščine med tistimi, ki pomoči zaradi različnih razlogov niso mogli več dobiti. Podobno je nekdanji madžarski premier Orbán s podobnim programom precej zmanjšal brezposelnost. Lokalne oblasti brezposelnim dodelijo nezahtevna fizična dela (na primer čiščenje ulic, vzdrževanje parkov, delo v kmetijstvu, pomožna dela v bolnišnicah). Če delo zavrnejo, takoj izgubijo kakršnokoli socialno pomoč. Plačilo za tovrstno prisilno javno delo (fostered work) je izjemno nizko in znaša le okoli 70 odstotkov zakonsko določene minimalne plače na Madžarskem (kar je pogosto manj kot 300 do 350 evrov neto).

    Kritiki in mednarodni analitiki opozarjajo, da je program ujel revne (predvsem romsko manjšino na podeželju) v past revščine: ker delajo polni delovni čas za minimalno plačilo, nimajo časa in možnosti za prešolanje ali iskanje pravih zaposlitev na trgu. Čeprav Magyarova vlada ohranja določene poudarke na spodbujanju zaposlovanja, se je ostro distancirala od Orbánovega modela obveznih javnih del (workfare). Slovenska razprava je zelo površinska in zavajajoča, saj ne predstavlja izdelanih modelov, kako problem rešiti, zato je ta referendum nazoren primer slabo postavljenega referendumskega vprašanja. Zanesljivo bo dobil podporo večine volivcev, ni pa povsem jasno, kako bo vplival na nadaljnje reforme na tem področju.

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    Slovenci vse bolj čutimo pretrese na svetovnih trgih

    Parlamentarna preiskava

    Pri zadnjem referendumu, ki se nanaša na novo ureditev zakona o parlamentarni preiskavi (ZPPre-B), je po mnenju pravnih strokovnjakov, nevladnih organizacij in opozicije najbolj sporna popolna odprava oziroma drastično zoženje predhodnega sodnega varstva za preiskovance pred zlorabami politike. Ker navadni državljani, podjetja, sindikati ali nevladne organizacije po novi ureditvi nimajo več pravice do predhodne pritožbe na ustavno sodišče, bi ustavno presojo lahko sprožili šele po tem, ko bi preiskovalna komisija že zaključila svoje delo in izdala končno poročilo. Opozarjajo na ključno nevarnost: s tem se odpira pot, da se parlamentarne preiskave zlorabijo kot »politična policija« za javno blatenje in nadlegovanje kritikov oblasti. Komisije od bank lahko zahtevajo osebne podatke, vpoglede v bančne račune in pridobivajo zasebno dokumentacijo od državnih organov. Če se izkaže, da je bila preiskava nezakonita ali neustavna, je škoda za ugled, poslovanje ali dostojanstvo preiskovanca že nepopravljivo storjena.

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    Pobudniki referenduma proti »politični policiji«: gre za zaščito demokracije

    Zagovorniki novele (vladajoča koalicija) so kot glavni argument za sprejetje zakona navajali, da so preiskovanci prejšnji zakon izkoriščali za zavlačevanje. Vendar je ustavno sodišče sredi septembra letos (le nekaj tednov pred referendumom) izdalo delno odločbo, s katero je ta avtomatizem blokade že razveljavilo. Sodišče je odločilo, da državni zbor lahko ustanovi preiskovalno komisijo kljub pritožbi, s čimer je bil odpravljen problem neupravičenega zavlačevanja. Pobudniki referenduma (nasprotniki novele) zato poudarjajo, da je z odločitvijo sodišča koalicijski argument o »zavlačevanju« odpadel, novela ZPPre-B pa zdaj zgolj še škodljivo in nepotrebno briše ustavne varovalke navadnih državljanov.

    Usoda tega referenduma je najbolj negotova. Za zavrnitev zakona morajo nasprotniki doseči tudi tako imenovani zavrnitveni kvorum (proti mora glasovati najmanj petina vseh volivcev). Zmaga odgovora ZA bi koaliciji dala polno zakonodajno moč za izvajanje parlamentarnih preiskav po hitrem postopku in brez predhodnega sodnega nadzora, s čimer bi slovenski parlament dobil precej večjo moč nad posamezniki in institucijami, kot jo je imel kadarkoli prej. Istočasno pa sta zelo verjetna pobuda in poseg ustavnega sodišča v to vprašanje.

    Bojan Bugarič. FOTO: Leon Vidic
    Bojan Bugarič. FOTO: Leon Vidic

    Superreferendumski dan bi moral biti praznik demokracije, ko državljani neposredno odločajo o pomembnih političnih vprašanjih. Slaba priprava štirih referendumov ter obilica nejasnosti in dilem pa bosta najverjetneje pokvarili takšno razpoloženje in še okrepili kritike, da je referendumov v Sloveniji preveč.

    ***

    Bojan Bugarič, profesor prava na univerzi v Sheffieldu

    Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor.

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