    Gostujoče pero

    Referendumski klerikalizem Katoliške cerkve

    Nismo pozabili besed pokojnega papeža Frančiška: »Duh klerikalizma je zlo, ki je v Cerkvi prisotno tudi danes in katerega žrtev je ljudstvo.«
    Katoliška cerkev je kot ustanova sistemskega paternalizma življenjsko odvisna od svoje sposobnosti izvajati nadzor nad ljudmi. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Galerija
    Katoliška cerkev je kot ustanova sistemskega paternalizma življenjsko odvisna od svoje sposobnosti izvajati nadzor nad ljudmi. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Andrej Pleterski
    13. 11. 2025 | 05:00
    9:07
    A+A-

    V slovenski register cerkva in drugih verskih skupnosti je pod številko ena vpisana Katoliška cerkev (KC), kar dokazuje, da je pravna entiteta. KC je kot ustanova sistemskega paternalizma življenjsko odvisna od svoje sposobnosti izvajati nadzor nad ljudmi. Z laičnimi pokopališči je izgubila kontrolo nad mrtvimi, izgubila je matično službo in kontrolo nad življenjskimi mejniki, uzakonitev splava ji je vzela kontrolo nad začetkom življenja. Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ) ji jemlje kontrolo nad končanjem življenja in nad življenjsko bilanco, zato ga čuti kot grožnjo svojemu obstoju.

    Po sedmem členu slovenske ustave so država in verske skupnosti ločene. Po najpreprostejši razlagi to pomeni, da se nobena verska skupnost ne sme vmešavati v delovanje države – in obratno, tudi država se ne sme vmešavati v delovanje verske skupnosti. Toda kakor je to načelo navidezno preprosto, jasne pravne razmejitve še vedno nimamo. Zakon o verski svobodi marsikaj pove o tem, v kaj se ne sme vmešavati država, in hkrati določa finančno pomoč države verski skupnosti, kar laično lahko razumemo kot »dobrodošlo vmešavanje«. Vendar v obratni smeri zakon o verski svobodi ne pove ničesar o tem, v kaj od tistega delovanja, ki pripada državi, ne sme posegati verska skupnost. Zato ne preseneča, da marsikdo iz katoliške verske skupnosti razume ustavno ločitev verske skupnosti in države zgolj tako, da se država ne sme vmešavati v KC. To seveda ustvarja napačno predstavo, da ima KC proste roke pri poseganju v delovanje države.

    image_alt
    Dovolj je pometanja pod preprogo, Cerkev je bolna

    In medtem ko so posegi KC v delovanje države omejeni zakonsko zelo neoprijemljivo, imamo zaradi bogate in stoletne zgodovine takih posegov zanje ustaljen izraz klerikalizem. Gre za vmešavanje duhovščine v državno politiko in javno življenje, s katerim poskuša povečati svojo moč in vpliv v javnih zadevah. Klerikalizem ima različne oblike, tu nas zanimata politični in družbeni klerikalizem. Pri prvem si duhovščina prizadeva, da bi vplivala na državno politiko, zakonodajo in javno upravo. Pri tem cerkvene institucije neposredno lobirajo za določene zakone. Posredno pa uporabljajo versko avtoriteto za usmerjanje volivcev, oblikovanje javnega mnenja ali pritisk na politične odločevalce. Družbeni klerikalizem pa poskuša krepiti vpliv duhovščine na družbene institucije, izobraževanje, kulturo in moralne norme. Eno od delovnih sredstev klerikalizma je razvnemanje verskih čustev volivk in volivcev v dušebrižništvo, pri katerem cilj posvečuje način doseganja cilja.

    Andrej Pleterski, soavtor ZPPKŽ. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Andrej Pleterski, soavtor ZPPKŽ. FOTO: Voranc Vogel/Delo

    ZPPKŽ rešuje pereč družbeni problem na državotvoren način. Praksa kaže, da posameznik lahko varno avtonomno odločitev o koncu svojega življenja uresniči samo s pomočjo drugih ljudi v zakonskih okvirih, ki jih omogoča demokratična država. Slovenija bo z uveljavitvijo ZPPKŽ prva država na svetu, kjer bo pomoč pri končanju življenja uzakonjena kot pravica, ki jo omogoča država in ne samo kot možnost sočutnega dejanja po izbiri zdravnikov, kot je drugod. To krepi pripadnost taki državi. Zato ZPPKŽ nedvomno spada na področje delovanja države. Delovanje KC proti ZPPKŽ, ki ne posega v versko skupnost in z ničimer ne obvezuje njenih pripadnikov, je zato že samo po sebi poseg v delovanje države. Pri teh posegih gre za več stopenj razvoja.

    Visoki cerkveni dostojanstveniki so najprej začeli avtoritativno javno moralizirati proti zakonu. Ko se je bližal zakonodajni postopek v državnem zboru, so se povezali z drugimi abrahamskimi religijami ter pozivali poslanke in poslance, naj zakona ne sprejmejo. Širokosrčna razlaga tega ravnanja pravi, da so zgolj izrazili svoje državljansko mnenje in ostali na svoji strani meje z državo.

    image_alt
    Podporniki pomoči pri prostovoljnem končanju življenja bodo Cerkev prijavili pristojnim organom

    Naslednji korak so naredili, ko je bila sprejeta odločitev o posvetovalnem referendumu. Tedaj so usmerili proti ZPPKŽ volivke in volivce, ki so pripadniki njihove verske skupnosti. Za usmerjanje so izbrali palico izsiljevanja vernikov. Glasovanje za uzakonitev pomoči pri prostovoljnem končanju življenja so razglasili za težak greh in nakazali, da tovrstnim grešnikom ni mesta pri cerkvenem bogoslužju. Tako resno usmerjanje volilnih glasov z namenom vplivati na rezultat postopka, ki je v domeni države, je bil klerikalni prestop meje. Pri tem je zanimiva izbira palice, ki kaže, da cerkveni vrh ne zaupa lastnim vernikom. Ljudje so to razumeli, čustva so bila obojestranska. Posledično se je zgodilo tudi obratno, mnogi so se odrekli mestu v cerkvah in referendum je potrdil uzakonitev. Nato je bil zakon sprejet.

    KC ni hotela zamuditi nobene proceduralne možnosti, da zaustavi ZPPKŽ. Sprožila je zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma. Zbiranje je dolgo potekalo slabo in tudi podpora Slovenske demokratske stranke, Nove Slovenije in Slovenske ljudske stranke ni obetala uspeha. Odločilen je bil poziv škofov k podpisovanju prek župnikov na nedeljski maši, da se je potem nabralo dovolj glasov za izvedbo zakonodajnega referenduma.

    Izkušnja palice je bila dovolj poučna, da se je KC v referendumski kampanji odločila za dušebrižniški korenček, utrjevanje lepe samopodobe tistih, ki bodo glasovali proti zakonu. Glasovali bodo za življenje, za možnost vsakogar, da doživi očiščenje skozi trpljenje, da se zbliža s svojci, da doseže vrhunec svoje osebnostne rasti, da ima njegov konec nedoumljivo vlogo dokončne osmislitve življenja. Dušebrižniški pristop ne razume, da ga drugi ne marajo, ker ne delijo vrednot dušebrižnikov.

    image_alt
    Ali bo referendum waterloo Katoliške cerkve v Sloveniji

    Za spodbujanje dušebrižništva je KC posegla še v mistično razsežnost: namenske maše, pridige, posebno namensko molitev, verigo molilcev, post. Da ne bi bilo nobenega nesporazuma pri glasovanju je nadškof Stanislav Zore dodal še podobo glasovnice z obkroženim PROTI in pozval h glasovanju proti. Plakati, podobice, obljuba brezplačnega prevoza so pri tem samo tehnični okvir. Bolj neposredno klerikalno poseganje v referendumsko kampanjo bi si težko zamislili.

    KC zgoraj opisane referendumske dejavnosti ne zanika, pričakovano pa trdi, da ne gre za vmešavanje v referendumsko kampanjo, ampak samo uresničuje svojo pravico in dolžnost, da vernikom pomaga pri oblikovanju vesti in spodbuja odgovoren odnos do življenja. Pri tem spregleduje, da njeno ravnanje podaljšuje neznosno trpljenje bolnikov, ki čakajo na uveljavitev ZPPKŽ in s tem hudo krni njihovo dostojanstvo. Zamolčuje, da se to ravnanje namenoma ne odvija samo v krogu verske skupnosti in ne vpliva samo na njene vernike, ampak si napadalno prizadeva, da bi oblikovala vest vsem državljankam in državljanom, kar številni razumemo kot kršitev sedmega člena ustave. Prizadevanje z vsemi sredstvi za oblikovanje vesti vseh je precej več kot samo javno izražanje vere in prepričanja, kar ji omogoča 3. člen zakona o verski svobodi, na katerega se sklicuje.

    Ker pa KC že sama opozarja na zakon o verski svobodi, je pomembno, da je tam tudi 12. člen, ki pove, da se Cerkvi ali drugi verski skupnosti s sodno odločbo prepove delovanje, če s svojim delovanjem huje krši ustavo, ogroža pravice in svoboščine drugih oseb na način, s katerim hudo krni človekovo dostojanstvo. Zveni znano?

    Prijava Nadškofije Ljubljana in nadškofa Zoreta Inšpektoratu RS za notranje zadeve zaradi kršitve zakona o volilni in refrendumski kampanji bo pokazala, ali obstaja zakonska meja med državo in KC. Če je ni, je mogoče sprejeti ustrezno novelo zakona o verski svobodi.

    In za konec, vsekakor pa ne najmanj pomembno, velja pogledati, kaj misli o klerikalizmu najvišja moralna avtoriteta v Katoliški cerkvi. Nismo pozabili besed pokojnega papeža Frančiška: »Duh klerikalizma je zlo, ki je v Cerkvi prisotno tudi danes in katerega žrtev je ljudstvo.«

    ***

    Andrej Pleterski, soavtor ZPPKŽ

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva. 

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Državni zbor

    Pomoč pri prostovoljnem končanju življenja: Kaj morate vedeti

    Poslanci potrjujejo zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Ne glede na javno mnenje se pričakuje nov referendum.
    Barbara Eržen 18. 7. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Pomoč pri končanju življenja ni temeljna človekova pravica

    Trdim, da trpljenje ne sme biti temeljni pogoj za uveljavljanje pravice do samousmrtitve s pomočjo države.
    11. 10. 2025 | 15:27
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    DZ potrdil 9. junij

    Kaj morate vedeti o trojčku posvetovalnih referendumov

    Večina poslancev izglasovala, da se bomo ob evropskih volitvah na načelni ravni opredeljevali do še treh pomembnih družbenih vprašanj.
    Barbara Eržen 25. 4. 2024 | 19:40
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Iskanje doma

    Obrat na trgu nepremičnin: prodaja na ravni izped treh let, cene pa v nebo

    V Ljubljani že skoraj 5000 evrov za kvadratni meter. Kaj se dogaja na trgu, ki še naprej privablja množice potencialnih kupcev in najemnikov?
    Nejc Gole 12. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Luksuzni hotel

    Danko Končar o hotelu, ki je stal 85 milijonov: To je moj življenjski projekt

    Projekt je trajal skoraj desetletje – najprej marina, nato hotel – in je moral premagovati spremenjene predpise, pandemijo in rast stroškov.
    Pija Kapitanovič 11. 11. 2025 | 11:29
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Priprava na zimo

    Vse zimske gume niso varne: skrb vzbujajoči rezultati testa AMZS

    Kar enajst pnevmatik na testu ni izpolnjevalo varnostnih meril, zaradi česar jih voznikom odsvetujejo.
    Mirt Bezlaj 12. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Helicobacter pylori

    Številni Slovenci so okuženi, večina tega sploh ne ve

    Presejalnega testa na okužbo z bakterijo naj se vabljeni udeležijo, saj je pomembno za njihovo zdravje in za skupnost.
    Andreja Žibret 10. 11. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Dobrih 80
    Vredno branja

    Kako Fructal na Duplici prepleta dediščino in inovacije prihodnosti

    Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 08:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

    Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POGOZDOVANJE

    Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

    V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Razumem dvome tistih, ki se bojijo nadzora

    Robert Golob: Predsednik vlade je naklonjen ustanovitvi strokovne skupine za nadzor oziroma evalvacijo učinkov Šutarjevega zakona.
    Barbara Hočevar 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Vesolje

    Brian Cox: Človeštvo bo večplanetarno, če ne naredimo kakšne neumnosti

    Ko sprejmemo lastno nevednost, je to odskočna deska do znanja, poudarja britanski fizik in komunikator znanosti profesor Brian Cox.
    Saša Senica 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Referendumski klerikalizem Katoliške cerkve

    Nismo pozabili besed pokojnega papeža Frančiška: »Duh klerikalizma je zlo, ki je v Cerkvi prisotno tudi danes in katerega žrtev je ljudstvo.«
    13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Drekec pekec

    Naše blato bo lahko o nas povedalo bistveno več, kot smo si kadarkoli predstavljali.
    13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Vesolje

    Brian Cox: Človeštvo bo večplanetarno, če ne naredimo kakšne neumnosti

    Ko sprejmemo lastno nevednost, je to odskočna deska do znanja, poudarja britanski fizik in komunikator znanosti profesor Brian Cox.
    Saša Senica 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Referendumski klerikalizem Katoliške cerkve

    Nismo pozabili besed pokojnega papeža Frančiška: »Duh klerikalizma je zlo, ki je v Cerkvi prisotno tudi danes in katerega žrtev je ljudstvo.«
    13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Drekec pekec

    Naše blato bo lahko o nas povedalo bistveno več, kot smo si kadarkoli predstavljali.
    13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
