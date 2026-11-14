Reforma v zdravstvu bo?

»Neke vrste bolezen je, če se imaš za nekakšnega boga, stvarnika vsega, vendar se zdaj s tem dobro počutim, saj sem to začel uresničevati,« je izjava Georgea Sorosa iz leta 1993 za britanski Independent. Takim malim bogovom smo dopustili, da so se razrasli po svetu in tudi v Sloveniji ter se v tej vlogi počutijo vse bolj domače. Bogov niti ne izvolimo niti jih ne moremo odstaviti. Zelo težko se jim upremo. Večkrat se jim uklonimo, ker sicer cvilijo, jočejo, brcajo. V slovenskem zdravstvu je po menjavi oblasti zavladal mir. Po štirih letih bitke z zdravniki, ki je še najmanj služila bolnikom, se je fronta polegla. Če odmislim nekaj pričakovanih kadrovskih menjav uslužnih prejšnji oblasti za uslužne sedanji, smo na stopnji premirja. Vsaj tako se zdi, zato je že velika zgodba, če ministrove ...