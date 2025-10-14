  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Gostujoče pero

    Reforme, Golob in »leva« kritika

    Razliko med »Robertom in Janezom« je z vidika socialnih reform težko prezreti.
    Demokratična družba stoji in pade pri vlogi medijev. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Demokratična družba stoji in pade pri vlogi medijev. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Srna Mandič
    14. 10. 2025 | 05:00
    11:27
    A+A-

    Vlada Roberta Goloba je zagnala veliko sistemskih sprememb, tudi tako velike, kot smo jih doživljali v devetdesetih letih kot »tranzicijske« oziroma socialne reforme. Pogled nanje veliko pove tudi o sedanjih Golobovih reformah, saj se lotevajo vrzeli v sistemih blaginje, ki so nastale takrat in zdaj čakajo na boljše čase. Tranzicija je pustila nerešena vprašanja, na katera odgovarjamo.

    »Tranzicija« je označevala globoke posege v temelje gospodarskih in političnih sistemov ter globoko zarezala v socialne države vseh tranzicijskih družb (več o tem v pregledni študiji Srna Mandič, 2012).

    Kako globoke so dileme, ki ob takšnih spremembah nastanejo, pokažeta dve tedanji ključni vprašanji. Prvič, zakaj tranzicija? Začetni odgovori so segali od tistih, da gre preprosto za propad socializma in dohitevanje razvitih evropskih družb, do tistih, ki so opozarjali na kompleksnost in nedomišljenost sprememb; Adam Przeworski (1991) jih je označil za »skok v neznano, ki sta ga sprožila obup in upanje, ne pa preverjeni načrti«. In drugo vprašanje: zakaj krčenje države blaginje in socialnih izdatkov? Razlage so bile različne. Po eni strani je, na primer, János Kornai (1997) dokazoval, da je bil socialistični sistem blaginje s svojimi univerzalnimi socialnimi pravicami preprosto preveč obsežen in nevzdržen za raven razvitosti socialističnih držav. Nasprotno od tega strukturnega razloga je Zsuzsa Ferge (2001) izpostavila tovrstne (zdaj bi rekli neoliberalne) pritiske mednarodnih svetovalnih ustanov ter menila, da je krčenje države blaginje treba zaradi stroškov tranzicije, to je »socialni strošek tranzicije«, ki se prevali na ranljive dele prebivalstva.

    image_alt
    Delavska koalicija: Pokojninska reforma je prevara vseh generacij

    Najbolj ustaljena razlaga tranzicije in nujnosti kleščenja države blaginje (jedrnato povzeta po Dimitriju Philipovu in Jürgenu Dorbritzu, 2004) je bila, da je to urejen proces, v katerem si sledijo politične, gospodarske in socialne transformacije v več fazah, skozi katere gredo tranzicijske države vsaka v svojem tempu. Najprej preobrat političnega sistema v parlamentarno demokracijo. Nato strukturni rez in obdobje gospodarskega šoka, ko se podre socialistično gospodarstvo, trg še ne deluje popolno, sistem blaginje pa je šele v reorganizaciji; v to obdobje sodita množično osiromašenje in brezposelnost. Sledi faza konsolidacije, ko se stabilizirata politični sistem in tržno gospodarstvo. Na koncu pride še zadnja faza – »trajni pozitivni dvig«, ko je politični sistem integriran v EU, tržno gospodarstvo okrepljeno, sistem blaginje pa bolje razvit.

    Kako je potekalo in kam privedlo?

    Kljub na začetku prevladujoči optimistični reformni in privatizacijski retoriki so vse tranzicijske države zaznavale drastičen upad proizvodnje in BDP, visoko rast brezposelnosti, znižanje ravni plač in številna nova tveganja, ki jim zmanjšani socialni transferji in druge vrste pomoči niso bili kos, zaradi česar je evropska komisija (leta 2004) še desetletje in pol pozneje opozarjala na širjenje revščine in ranljivih skupin prebivalstva.

    Analitiki, ki so spremljali potek reform, so naleteli na raznovrstnost in parcialnost uvidov. En najodmevnejših celostnih vpogledov je velika empirična študija, s katero sta Claus Offe in Susanne Fuchs (2007) izpostavila skupne značilnosti poteka in rezultatov socialnih reform tranzicijskih držav. Strnemo jih v štiri in pripomnimo, da so veljale tudi za Slovenijo.

    Dr. Srna Mandič, znanstvena svetnica, svobodna upokojenka. FOTO: Roman Šipić
    Dr. Srna Mandič, znanstvena svetnica, svobodna upokojenka. FOTO: Roman Šipić

    Prvič, sledilo je izrazito krčenje socialnih izdatkov za državo blaginje. Drugič, deklarirani cilji teh sprememb so vključevali prelom s centraliziranim, uniformiranim in paternalističnim socialističnim sistemom blaginje; z modernizacijo in pluralizacijo bi enovit javni storitveni sektor nadomestila mešanica različnih ponudnikov iz tržnega sektorja in civilne družbe z nevladnimi organizacijami. Tretjič, obsežni »distribucijskih boji«, ko prerazdeljevanje prispevkov in ugodnosti med različnimi skupinami in podskupinami sproži interesne konflikte; tako so v javni diskusiji prevladala trenutna, kratkoročna in posamezna interesna vprašanja, dolgoročna sistemska vprašanja, tudi demografija, pa so ostala v ozadju. Četrtič, posttranzicijske države niso razvile kakšnega novega in konsistentnega modela države blaginje, ampak ideološko brezoblično ter ekonomsko in politično nestabilno mešanico ukrepov, s katerimi poskušajo uravnovesiti notranje in zunanje pritiske.

    Sistemi blaginje so se po področjih in državah razvijali različno, zaradi moči strankarskih in interesnih konfliktov tudi nekonsistentno skozi čas; ob priporočilih in delnih spodbudah z evropske ravni so ohranili veliko nacionalne avtonomije, razvoja »evropske socialne politike« in njenega socialnega stebra pa (še) ni bilo.

    Družina in nebodigatreba področja      

    Sčasoma se je v posttranzicijskih sistemih blaginje izkristalizirala še ena skupna značilnost: krepitev vloge družine in sorodstva. S tem ko je država opuščala nekatere dele oskrbe in jih prepuščala drugim, pogosto predragim ali še nerazvitim ponudnikom, ter se je namesto univerzalizma uveljavilo načelo posameznikove lastne odgovornosti, je na družino in sorodstvo padlo več socialnih bremen (Chiara Saraceno, 2010). S tem se je počasi spreminjala meja med javnim in zasebnim, najizraziteje na tistih področjih države blaginje, ki so zagotavljala storitve (ne denarnih transferjev), še posebno pri stanovanjski preskrbi in oskrbi starejših.

    Kako je stanovanjska preskrba v tranziciji doživela radikalno zmanjšanje javnih virov (organizacijskih, finančnih in tudi samih najemnih stanovanj), je spremljala obširna literatura o stanovanjskih reformah in identificirala tudi posledice – radikalno zmanjšana dostopnost cenovno dosegljivih stanovanj za nova gospodinjstva, odvisnost od pomoči sorodstva, podaljšano bivanje pri starših (Maria Iacovou, 2011).

    image_alt
    Levica ruši levico, toda pokojninska reforma je past tudi za opozicijo

    Drugo področje, ki ga je tranzicija radikalno prizadela, je oskrba starejših, predvsem dolgotrajna oskrba. Poleg vseh tranzicijskih pritiskov na »socialo« in poleg marginalizacije ob ognjevitih distributivnih bojih drugod, je dolgotrajna oskrba v težjem položaju tudi zato, ker je relativno nova in vstopa na dnevni red politike šele v zadnjem času. Sodi med tako imenovana »nova tveganja« (Klaus Armingeon in Giuliano Bonoli, 2006) v nasprotju s tako imenovanimi »starimi tveganji«, kot so brezposelnost, revščina, invalidnost in podobno, ki so jih klasični programi povojne države blaginje že vključili. Dolgotrajna oskrba je postala aktualna zaradi opaznih posledic staranja prebivalstva in večjih potreb po njihovi vse dolgotrajnejši oskrbi; zahteva vključitev v sistem blaginje in zmanjševanje vse težjega bremena družine pri skrbi, negi (neplačano skrbstveno delo najpogosteje žensk) ter plačevanju storitev (domska namestitev, oskrba na domu, specifične zahteve dolgotrajne oskrbe).

    Kje so naše reforme in naša politika?

    Pri tem vprašanju bi bralec verjetno pričakoval kakšno ogorčeno besedo o nosilcih politike, saj da je politika »pač eno tako zasvinjano delo«, pravi nedavna Dnevnikova kolumna. Tu tudi opredeli umevno ravnanje do politikov, saj ti »v trenutku, ko so se odločili, da bodo šli v ta hlev gnoja z imenom politika, bi morali vedeti, da ven ne bodo prišli čisti. Po njih je in bo padala gnojnica z vseh strani.« Seveda ne pada sama od sebe, ampak jo vse bolj iščejo in ogorčeno špricajo mediji, žal več ne le »rumeni« in »opozicijski«, ampak vse bolj tudi – pogojno rečeno – »leva« kritična peresa. Medijsko poslanstvo obmetavanje z gnojem vseh politikov po vrsti? Saj so vsi enaki? Seveda, druga Dnevnikova kolumna na vprašanje »Koliko sta si različna Robert in Janez« odgovarja, da ju druži neverjetno veliko stvari (na primer poroka med mandatom, oba sta hitro užaljena ...). Podrobnosti in banalnosti, pa vendar ...!

    Razliko med »Robertom in Janezom« pa je z vidika socialnih reform težko prezreti. Ob vsem spoštovanju mnogih, ki so v posttranzicijski napredek sistema blaginje vlagali ogromen trud in znanje, pa reforme sedanje vlade vseeno močno izstopajo. Lotili so se izjemnih sistemskih vrzeli, ki so nastale in ostale po tranziciji, prejšnje vlade pa so jih pustile vnemar. Že samo stanovanjsko področje in oskrba starejših, ki sta po tranziciji ostala najbolj zanemarjena, zahtevata ogromne sistemske posege, pravzaprav kar gradnjo novih sistemov. Že to, da so jima namenili sistemske vire (sredstva za zidavo javnih najemnih stanovanj ter zavarovanje za dolgotrajno oskrbo), je za Slovenijo zelo pomembno. Poleg novih pravil in vzorcev delovanja so tu še novi izvajalci in gradnja njihove mreže. Neprofitne stanovanjske organizacije za oskrbo z najemnimi stanovanji so kot mrtve črke na papirju vnemar ležale tri desetletja. Ženske (večinoma) ponavadi poleg izčrpavajoče službe zagotavljajo še celotno oskrbo onemoglemu svojcu, za prenekaterega je bil odhod v institucionalno domsko oskrbo edina alternativa, pa še ta pogosto finančno nedosegljiva. Spremembe prinašajo preusmeritev k priznanju, da stanovanjska in dolgotrajna oskrba nista le zasebni problem, ampak tudi družba prevzema del odgovornosti zanje, tudi z javnimi najemnimi stanovanji ter lajšanjem posameznikov finančnih in storitvenih bremen z zavarovanjem za dolgotrajno oskrbo in priznanjem (prej neformalnih) oskrbovalcev.

    Zadeva seveda še ni zaključena in tudi ni brez problemov. Nasprotno, spremembe in odpravljanje velikega razvojnega zaostanka postavljata veliko upravičenih strokovnih, interesnih ter izvedbenih pomislekov in vprašanj, o katerih potrebujemo živahno in čim bolje informirano javno diskusijo. Tega je žal zelo malo in tudi z vladne strani prihaja veliko premalo spodbud za demokratično udeležbo v njej, predvsem pri vpletenih deležnikih.

    Na naslednjih volitvah bomo odločali o tem, ali se bo smer začetih reform ohranila in se lahko izpopolnjevala. Odločali bomo, vprašanje pa je, koliko bomo o tem govorili, poleg vseh banalnosti, s katerim bodo mediji utegnili »gnojiti« naše predvolilne čase. Banalnost zla, kot je Hannah Arendt opredelila možen rezultat, ko se odklopi razmišljanje in se »le opravlja poklic«? Velja tudi pri polnjenju stolpcev in minutaže, če se polivanje gnojnice po političnih osebnostih razume kot poklicna medijska dolžnost?

    Toda demokratična družba stoji in pade pri vlogi medijev, da odpirajo prostor ne le za kritično in informirano razpravo o pomembnih razvojnih vprašanjih, ampak tudi za priklic množice izboljšav pri izvajanju javnih politik in ukrepov, kar lahko prispevajo glasovi različnih deležnikov, predvsem uporabnikov. Za politike je to lahko celo težje breme od že navadnih pljuskov »gnojnice«.

    ***

    Dr. Srna Mandič, znanstvena svetnica, svobodna upokojenka

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva. 

    Sorodni članki

    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    (GOSTUJOČE PERO) Država mora služiti svojim ljudem

    Politika in upravljanje države ne smeta biti prostor za ohranjanje in krepitev privilegijev, temveč za ustvarjanje priložnosti za vse.
    4. 1. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Zeleni prehod, ki nikogar ne pušča zadaj

    Tehnologija, znanja, trajnost ter javne in zasebne naložbe bodo jedro partnerstev za spodbujanje prenosa tehnologije ter prost pretok znanstvenih talentov.
    24. 6. 2023 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Kolo zgodovine – kaj bo z našimi pokojninami?

    Bolj ko bomo z izvedbo korenite pokojninske reforme odlagali, večja je verjetnost, da bomo na koncu tudi v Sloveniji morali sprejeti francoski scenarij.
    14. 6. 2023 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Napoved obvezne božičnice vladi ni izboljšala ocene

    Več kot polovica anketiranih delo izvršilne veje oblasti ocenjuje negativno, pozitivno pa petina. Obe vodilni stranki navzdol.
    Barbara Hočevar 13. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Tema dneva

    Krka, Rusija in potencialna zaplemba premoženja

    Farmacevtska podjetja bodo morala v bilancah na novo ovrednotiti svoje pozicije v Rusiji.
    Janez Tomažič 12. 10. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Ivo Boscarol: Slovenija nima niti enega junaka iz mesa in krvi

    Po prodaji Pipistrela ameriškemu koncernu Textron je energijo preusmeril v nove projekte, zlasti v področja, na katerih se prepletata kultura in skupno dobro.
    Petra Kovič 12. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nasilje nad ženskami

    Poslanec Prednik po hudih obtožbah o nasilju odstopa kot poslanec

    Nekdanja predsednica SD in zunanja ministrica Tanja Fajon je komentirala Prednikov primer in poudarila ničelno toleranco do nasilja.
    13. 10. 2025 | 10:27
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

    V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:55
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Kosilo iz enega pekača, ki si ga boste zaželeli vsak dan

    Aromatične grške kroglice (soutzoukakia) v paradižnikovi omaki, ki združujejo toplino domače kuhinje in okus Sredozemlja.
    Mateja Delakorda 10. 10. 2025 | 15:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Inflacija znižuje vrednost vašega denarja – obstaja boljša rešitev

    Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Najdražje je, da se politika ne odloči za noben koncept razvoja

    Intervju z ekonomistom Jožetom P. Damijanom o scenarijih slovenske energetske prihodnosti.
    Nejc Gole 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Janez Grošelj, Alfi Renewables

    Zaradi razvoja tehnologij raste potencial za obnovljive vire energije

    Prehod na OVE ni nujen samo zaradi okolja, ampak predvsem zaradi ohranjanja konkurenčnosti naše industrije, poudarja Janez Grošelj, direktor Alfi Renewables.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Stabilnost oskrbe z elektriko

    Sončne elektrarne brez baterij so težava za omrežje

    Po poročilu o najhujšem električnem mrku v dvajsetih letih se je v stroki še okrepil sum, da je Evropa krenila na napačno pot.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Uporaba plina

    Plin bo z nami še precej let

    Naftni in zemeljski plin bodo sčasoma zamenjali sintetični plini in vodik, priprave že potekajo.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    gostujoče peroRobert Golobreforme

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    In spet smo tam: Velesile se pred ključnim srečanjem spopadajo s carinami

    Trgovinska vojna se zaostruje: Kitajska je napovedala nadzor nad izvozom redkih rudnin, ZDA pa odgovarjajo s 100-odstotnimi carinami.
    Bojan Ivanc 14. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Reforme, Golob in »leva« kritika

    Razliko med »Robertom in Janezom« je z vidika socialnih reform težko prezreti.
    14. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Banka Slovenije

    Se bodo pogoji za pridobitev posojil zaostrili?

    Na Banki Slovenije preučujejo morebitno spremembo višine minimalne kreditne sposobnosti posojilojemalcev. Zadnja sprememba pred dobrima dvema letoma.
    Manja Pušnik 14. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    EHF evropska liga

    Po 15 letih Slovan v Evropi, Zormanovi želijo Tivoli obarvati rdeče

    Rokometaši s Kodeljevega bodo tekmovanje v EHF evropski ligi začeli nocoj (20.45) proti romunski ekipi Baia Mare. Staš Skube: Moramo ohraniti mirne glave.
    Peter Zalokar 14. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Letuš

    Leta 2023 so imeli nič centimetrov vode, zdaj jim grozi selitev

    Upravno sodišče je zaradi pomanjkljive obrazložitve odpravilo vladni sklep o rušitvi treh objektov na desnem bregu Savinje v Letušu.
    Špela Kuralt 14. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Banka Slovenije

    Se bodo pogoji za pridobitev posojil zaostrili?

    Na Banki Slovenije preučujejo morebitno spremembo višine minimalne kreditne sposobnosti posojilojemalcev. Zadnja sprememba pred dobrima dvema letoma.
    Manja Pušnik 14. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    EHF evropska liga

    Po 15 letih Slovan v Evropi, Zormanovi želijo Tivoli obarvati rdeče

    Rokometaši s Kodeljevega bodo tekmovanje v EHF evropski ligi začeli nocoj (20.45) proti romunski ekipi Baia Mare. Staš Skube: Moramo ohraniti mirne glave.
    Peter Zalokar 14. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Letuš

    Leta 2023 so imeli nič centimetrov vode, zdaj jim grozi selitev

    Upravno sodišče je zaradi pomanjkljive obrazložitve odpravilo vladni sklep o rušitvi treh objektov na desnem bregu Savinje v Letušu.
    Špela Kuralt 14. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

    Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nagrada

    Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

    Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
    Promo Delo 9. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

    T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
    Nina Korinšek 9. 10. 2025 | 11:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NASVET

    Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

    Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    MARIBOR

    Štajerska uvaja zanimivo novost

    Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POLLETJE

    Slovenske železnice z novim mejnikom

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

    Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:02
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sistem SPOT, celovita podpora na vaši podjetniški poti

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 15:51
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Izkušnje iz prakse: slovenska podjetja že imajo uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 14:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Gradnja

    Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: lepilo, ki preživi vse

    V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetika 2025: zadnji dnevi za prijavo na ključni energetski dogodek leta!

    Pridružite se vodilnim odločevalcem, ki bodo 22. oktobra razpravljali o prihodnosti slovenske energetike. Čas za prijavo se izteka – zagotovite si mesto zdaj.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Obnova gozdov

    Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo