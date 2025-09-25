Renato, povej mi zgodbo

Zadnjih trideset let se ukvarjam s pripovedovanjem zgodb. Literarnih, glasbenih in predvsem avdiovizualnih. Kako in koliko mi gre od rok, težko sodim, ker je ocenjevanje lastnega dela hitro v žlahti s samoprevaro. Prej ali slej ego zanese ustvarjalca v zablodo, da so njegova dela boljša in kakovostnejša kot dela njegove konkurence. Takšna razmišljanja se še posebej uspešno razpasejo v deželah in državah, ki umetniškega ustvarjanja ne razumejo strateško, ga ne znajo ovrednotiti, še manj pa imajo tovrstno ustvarjalnost vpeto v državno strategijo obstoja, obrambe, preživetja in/ali napredka. Slovenija na tem področju sodi v žalostni krog izgubljenih in zmedenih.

Evalvacije uspešnosti avdiovizualne ustvarjalnosti pri nas skorajda ni. Nenapisano pravilo je, da državno financirani slovenski AV-projekti skoraj praviloma nasedejo na čereh komercialne neuspešnosti. Ko je film končan in predvajan, se žal prevečkrat znajdemo pred bolečimi analitičnimi dejstvi, da je neki film (hipotetično) od države dobil pol milijona evrov, pridelal pa je pet tisoč gledalcev v kinematografih. Kar je zadnja leta že kar velik obisk. Halo??? Država je torej za vsakega od pet tisočih gledalcev, ki so obiskali kinoprojekcijo dotičnega AV-izdelka, pristavila sto evrov subvencije? Da. Prav ste prebrali. Vsakemu gledalcu tovrstne slovenske filmske uspešnice davkoplačevalci plačamo sto evrov.

Noro. Nedoumljivo. Medtem pa vsako leto v kinematografe ali na televizijske programe ali pa celo le na medmrežje prileti nekaj svetlih meteoritov, ki prej omenjeni primer postavljajo na glavo, ga do golega slečejo in osvetlijo z lučjo resnice. Zgodi se nam namreč film, dokumentarec ali nadaljevanka, vse skupaj posneto skorajda brez denarja, pa v plačljive kinematografe, pred tv-zaslone ali internetni ogled privabijo petdeset, sto, sto petdeset tisoč gledalcev.

To žgečkljivo kruto dejstvo pa gre prav tem umetnikom, ki so od države že večkrat dobili sto evrov subvencije na gledalca (v kritično praznih kinodvoranah), silno na živce. Da ne bo pomote. Slovenski film potrebuje subvencijo. Ker sicer ga ne bo. Ampak neka higiena rekapitulacije vložka v primerjavi z obiskom se mora vzpostaviti. Slovenski davkoplačevalci imajo radi domači film. In so ga pripravljeni dodatno financirati. Ne prenašajo pa nerazumljivih ustvarjalnih ekscesov, ki so se v fazi produkcije popolnoma odtujili od pričakovanj in obljubljenih zavez ustvarjalcev.

Pred nekaj tedni so se isti posvečeni slovenski filmarji skregali še s kinematografi. Zakaj? Ker hočejo zdaj samooklicani filmski vsevedi (predvsem nekateri režiserji in igralci) pridobiti še dodatna finančna nadomestila od uborno malo prodanih kinovstopnic. Ne moreš verjet. Od kod tolikšna samozavest umetnikom, ki s svojo brezjajčno produkcijo uspešno praznijo kinodvorane in zmanjšujejo televizijske ratinge? Vse, kar pridelajo in s čimer se hvalijo in upravičujejo, pa so minorne festivalske nagrade s tretjerazrednih filmskih festivalov po tujini.

Evalvacije uspešnosti avdiovizualne ustvarjalnosti pri nas skorajda ni. FOTO: Jure Eržen/Delo

A vrnimo se raje k pozitivni izkušnji in žgečkljivo svežemu domačemu AV-izdelku.

Sodelavec me je pred dnevi opozoril na nov utrinek na nebu. Renato. Slovenska nadaljevanka v devetih delih po pol ure. Dosegljiva in dostopna le na youtubu. Fenomen, ki je bil že v startu tako drzen in ustvarjalno iskren in pošten, da se je odpovedal klasični televizijski prezentaciji in se mu ni uspelo, ali ni hotelo, družiti z bebasto vsebino razne domače, še bolj pa tuje AV-norosti. V Sloveniji, na komercialnem programu »Brdavs ena«, brez težav v najbolj gledanih terminih gledamo »mečkalne ode, ki jih pojo prismode« (kot bi zapel Janez Bončina - Benč). Slovenci se radi družimo in izgubljamo v hrvaškem obmorskem raju. Vso zimo nam Brdavs pojo hvalospeve o hrvaškem raju. Pod šahovnico je tako lepo, pod Triglavom pa vse narobe.

Medtem pa »Brdavs ena« agresivno promovira turistično destinacijo, brez katere Slovenci res ne moremo. Istra. Slovencev raj.

Če to ni sramota in neumnost, potem pa nič več ne razumem. Da bi se ob takih medijskih ekscesih zganila naša »butalska ablast«, seveda ne bomo dočakali. Čeprav gre za popoln product placement (vsebinsko inkorporirano reklamiranje), ki vso zimo uči Slovence, kam naj se napotijo po dvajsetem juniju.

A vrnimo se k Renatu Krpanu iz Cerknice, ki očara na prvi pogled.

Produkcija s pomenljivim imenom »Povejd'm'« me je prepričala. Prijetno žgečkljivo osnovno vsebinsko izhodišče, scenarij, režija, igra. Odlično. Šolski primer projekta brez denarja, a z vsebino, željo, poštenim namenom povedati originalno, avtohtono slovensko zgodbo. Povejd'm'.

Spraševal sem se, kdo sta ta dva frajerja, ki sta tako precizno in inteligentno povedala humorno, a obenem resno zgodbo. Hotel sem spoznati njiju in njune enakomisleče sodelavce. Zanesenjake, ki so golih rok premagali oborožene, profesionalne in bogate medijske AV-vojščake.

»Renatovci« domujejo na Notranjskem. V Krpanovi deželi, kjer je že pred dvesto leti živela pristna lokalna hudomušnost. Takrat so se govorile in brale tuje, predvsem nemške zgodbe. Kar ozaveščenemu in izobraženemu Levstiku ni bilo povšeči. Vedel je, da narod brez svojih zgodb ne more preživeti. Pa se je lotil in napisal zgodbo o lokalnem življenju. S Krpanom je zaprl usta vsem tistim, ki so dvomili o uspehu domače zgodbe. Levstik je s Krpanom dokazal, da se tudi v slovenskem jeziku da pripovedovati zgodbe. Enako ali celo bolje kot v nemškem.

Renato je torej novi medijski Krpan. V letu 2025, skorajda brez orožja, na mali muli obglavi orientalskega »Brdavsa«. Preden mu odseka glavo, mu še prijazno razloži, da nima prav veliko časa ukvarjati se z njim, da ga doma čaka delo. Priporoči mu, naj zmoli en očenaš, preden ga pošlje, kamor mu je pač namenjeno.

Ja. V letu 2025 so ljudje željni avtohtonosti. Šegava cerkniška ustvarjalca sem za začetek resnega pogovora (in prve šale) vprašal, ali sta si pri kreiranju scenarija pomagala z AI ali sta klasično staromodno in analogno kradla, malo tu malo tam. Smo se nasmejali, a potem zelo resno in z dejstvi argumentirali, da gotovo obstajajo izseki, ki bi jih kdo lahko povezal s čim že videnim. A če je to storil, je podzavestno. Nekako smo ugotovili, da AV-ustvarjalec seveda mora poznati že obstoječe umetnine. In jih ponotranjiti. Da v dušo ležejo kot presečna usedlina. In od tam, iz nezavedne usedline, seveda izhaja vse. Vse novo.

In kakšna je torej ta sveža domača vsebina?

Renato je lokalni novinar. Jan in Bor kot scenarista sta v njuni zgodbi vsem sodelujočim espejevcem, honorarcem in prekarcem na lokalni televiziji vgradila vse norosti, ki jih Slovenci v resnici gledamo in živimo danes in vsak dan. V odlične like in še boljše igralce sta scenarista položila zgodbo, ki je resnična in v svoji norosti še kako vizionarska. Realni intervjuji, resničnostno dogajanje na mali lokalni televiziji, ljubezenska zgodba. Glavni lik, Renato (igra ga fenomenalni Miha Razdrih), je prijetno egocentričen in ekscentričen lokalni novinar. Igra resno, a je noro smešen. Slovenski igralski fenomen. Jan in Bor sta kot producenta, scenarista in Jan kot režiser ustvarila originalno zgodbo, ki zadovolji tako ruralno kot mestno gledalstvo. Zgodbo, ki dokazuje, da so Krpanovi potomci v okolici Cerkniškega jezera v svoji avtohtonosti še danes iskrivi in dostikrat v svoji prvinskosti prehitevajo mestno avantgardo. Tisto, ki svoje vsebinske nebuloze producira za proračunski denar. Nepovejdm!!!

Oglejte si Renata in njegove sodelavce. Oglejte si čuteč, trpeč, vesel, zaljubljen, narcisoiden, pohabljen, a vedno v dobro usmerjen kolektiv, ki v prijetni norosti nastavlja ogledalo vsem nam. Kar gledal bi »modele«, se smejal in plesal. Ker Renato je vrtinec, ki nevarno vleče v norost. Radovednež bi se kar prepustil in odplesal v simpatične prepade malega človeka. Fikcija vleče v objem blagodejno prijetne norosti. In na tej ravni cesti prav ta fikcija trči ob realnost. Kiselkasto sladka vsebina Renata & co. na slovenski sceni je ta, da bedaka v medijih, politiki, umetnosti … lahko igra le super inteligenten ustvarjalec. V realnem življenju pa pametnega bedak ne zmore odigrati.

Preblisk Renata do nadaljnjega ostaja skrit na youtubu. Za vsebinske sladokusce in vse tiste, ki so se programske ponudbe »Brdavsa« že preobjedli.

***

Tomaž Grubar, outfluencer.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.