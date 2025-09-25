  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Gostujoče pero

    Renato, povej mi zgodbo

    Kar gledal bi »modele«, se smejal in plesal. Ker Renato je vrtinec, ki nevarno vleče v norost.
    Evalvacije uspešnosti avdiovizualne ustvarjalnosti pri nas skorajda ni. FOTO: Jure Eržen/Delo
    Galerija
    Evalvacije uspešnosti avdiovizualne ustvarjalnosti pri nas skorajda ni. FOTO: Jure Eržen/Delo
    Tomaž Grubar
    25. 9. 2025 | 05:00
    10:35
    A+A-

    Zadnjih trideset let se ukvarjam s pripovedovanjem zgodb. Literarnih, glasbenih in predvsem avdiovizualnih. Kako in koliko mi gre od rok, težko sodim, ker je ocenjevanje lastnega dela hitro v žlahti s samoprevaro. Prej ali slej ego zanese ustvarjalca v zablodo, da so njegova dela boljša in kakovostnejša kot dela njegove konkurence. Takšna razmišljanja se še posebej uspešno razpasejo v deželah in državah, ki umetniškega ustvarjanja ne razumejo strateško, ga ne znajo ovrednotiti, še manj pa imajo tovrstno ustvarjalnost vpeto v državno strategijo obstoja, obrambe, preživetja in/ali napredka. Slovenija na tem področju sodi v žalostni krog izgubljenih in zmedenih.

    Evalvacije uspešnosti avdiovizualne ustvarjalnosti pri nas skorajda ni. Nenapisano pravilo je, da državno financirani slovenski AV-projekti skoraj praviloma nasedejo na čereh komercialne neuspešnosti. Ko je film končan in predvajan, se žal prevečkrat znajdemo pred bolečimi analitičnimi dejstvi, da je neki film (hipotetično) od države dobil pol milijona evrov, pridelal pa je pet tisoč gledalcev v kinematografih. Kar je zadnja leta že kar velik obisk. Halo??? Država je torej za vsakega od pet tisočih gledalcev, ki so obiskali kinoprojekcijo dotičnega AV-izdelka, pristavila sto evrov subvencije? Da. Prav ste prebrali. Vsakemu gledalcu tovrstne slovenske filmske uspešnice davkoplačevalci plačamo sto evrov.

    image_alt
    Na filmski sceni vre, spor pripeljal do bojkota slovenskih filmov v kinih

    Noro. Nedoumljivo. Medtem pa vsako leto v kinematografe ali na televizijske programe ali pa celo le na medmrežje prileti nekaj svetlih meteoritov, ki prej omenjeni primer postavljajo na glavo, ga do golega slečejo in osvetlijo z lučjo resnice. Zgodi se nam namreč film, dokumentarec ali nadaljevanka, vse skupaj posneto skorajda brez denarja, pa v plačljive kinematografe, pred tv-zaslone ali internetni ogled privabijo petdeset, sto, sto petdeset tisoč gledalcev.

    To žgečkljivo kruto dejstvo pa gre prav tem umetnikom, ki so od države že večkrat dobili sto evrov subvencije na gledalca (v kritično praznih kinodvoranah), silno na živce. Da ne bo pomote. Slovenski film potrebuje subvencijo. Ker sicer ga ne bo. Ampak neka higiena rekapitulacije vložka v primerjavi z obiskom se mora vzpostaviti. Slovenski davkoplačevalci imajo radi domači film. In so ga pripravljeni dodatno financirati. Ne prenašajo pa nerazumljivih ustvarjalnih ekscesov, ki so se v fazi produkcije popolnoma odtujili od pričakovanj in obljubljenih zavez ustvarjalcev.

    Pred nekaj tedni so se isti posvečeni slovenski filmarji skregali še s kinematografi. Zakaj? Ker hočejo zdaj samooklicani filmski vsevedi (predvsem nekateri režiserji in igralci) pridobiti še dodatna finančna nadomestila od uborno malo prodanih kinovstopnic. Ne moreš verjet. Od kod tolikšna samozavest umetnikom, ki s svojo brezjajčno produkcijo uspešno praznijo kinodvorane in zmanjšujejo televizijske ratinge? Vse, kar pridelajo in s čimer se hvalijo in upravičujejo, pa so minorne festivalske nagrade s tretjerazrednih filmskih festivalov po tujini.

    Evalvacije uspešnosti avdiovizualne ustvarjalnosti pri nas skorajda ni. FOTO: Jure Eržen/Delo
    Evalvacije uspešnosti avdiovizualne ustvarjalnosti pri nas skorajda ni. FOTO: Jure Eržen/Delo

    A vrnimo se raje k pozitivni izkušnji in žgečkljivo svežemu domačemu AV-izdelku.

    Sodelavec me je pred dnevi opozoril na nov utrinek na nebu. Renato. Slovenska nadaljevanka v devetih delih po pol ure. Dosegljiva in dostopna le na youtubu. Fenomen, ki je bil že v startu tako drzen in ustvarjalno iskren in pošten, da se je odpovedal klasični televizijski prezentaciji in se mu ni uspelo, ali ni hotelo, družiti z bebasto vsebino razne domače, še bolj pa tuje AV-norosti. V Sloveniji, na komercialnem programu »Brdavs ena«, brez težav v najbolj gledanih terminih gledamo »mečkalne ode, ki jih pojo prismode« (kot bi zapel Janez Bončina - Benč). Slovenci se radi družimo in izgubljamo v hrvaškem obmorskem raju. Vso zimo nam Brdavs pojo hvalospeve o hrvaškem raju. Pod šahovnico je tako lepo, pod Triglavom pa vse narobe.

    Medtem pa »Brdavs ena« agresivno promovira turistično destinacijo, brez katere Slovenci res ne moremo. Istra. Slovencev raj.

    Če to ni sramota in neumnost, potem pa nič več ne razumem. Da bi se ob takih medijskih ekscesih zganila naša »butalska ablast«, seveda ne bomo dočakali. Čeprav gre za popoln product placement (vsebinsko inkorporirano reklamiranje), ki vso zimo uči Slovence, kam naj se napotijo po dvajsetem juniju.

    A vrnimo se k Renatu Krpanu iz Cerknice, ki očara na prvi pogled.

    Produkcija s pomenljivim imenom »Povejd'm'« me je prepričala. Prijetno žgečkljivo osnovno vsebinsko izhodišče, scenarij, režija, igra. Odlično. Šolski primer projekta brez denarja, a z vsebino, željo, poštenim namenom povedati originalno, avtohtono slovensko zgodbo. Povejd'm'.

    Spraševal sem se, kdo sta ta dva frajerja, ki sta tako precizno in inteligentno povedala humorno, a obenem resno zgodbo. Hotel sem spoznati njiju in njune enakomisleče sodelavce. Zanesenjake, ki so golih rok premagali oborožene, profesionalne in bogate medijske AV-vojščake.

    »Renatovci« domujejo na Notranjskem. V Krpanovi deželi, kjer je že pred dvesto leti živela pristna lokalna hudomušnost. Takrat so se govorile in brale tuje, predvsem nemške zgodbe. Kar ozaveščenemu in izobraženemu Levstiku ni bilo povšeči. Vedel je, da narod brez svojih zgodb ne more preživeti. Pa se je lotil in napisal zgodbo o lokalnem življenju. S Krpanom je zaprl usta vsem tistim, ki so dvomili o uspehu domače zgodbe. Levstik je s Krpanom dokazal, da se tudi v slovenskem jeziku da pripovedovati zgodbe. Enako ali celo bolje kot v nemškem.

    Renato je torej novi medijski Krpan. V letu 2025, skorajda brez orožja, na mali muli obglavi orientalskega »Brdavsa«. Preden mu odseka glavo, mu še prijazno razloži, da nima prav veliko časa ukvarjati se z njim, da ga doma čaka delo. Priporoči mu, naj zmoli en očenaš, preden ga pošlje, kamor mu je pač namenjeno.

    Ja. V letu 2025 so ljudje željni avtohtonosti. Šegava cerkniška ustvarjalca sem za začetek resnega pogovora (in prve šale) vprašal, ali sta si pri kreiranju scenarija pomagala z AI ali sta klasično staromodno in analogno kradla, malo tu malo tam. Smo se nasmejali, a potem zelo resno in z dejstvi argumentirali, da gotovo obstajajo izseki, ki bi jih kdo lahko povezal s čim že videnim. A če je to storil, je podzavestno. Nekako smo ugotovili, da AV-ustvarjalec seveda mora poznati že obstoječe umetnine. In jih ponotranjiti. Da v dušo ležejo kot presečna usedlina. In od tam, iz nezavedne usedline, seveda izhaja vse. Vse novo.

    In kakšna je torej ta sveža domača vsebina?

    Renato je lokalni novinar. Jan in Bor kot scenarista sta v njuni zgodbi vsem sodelujočim espejevcem, honorarcem in prekarcem na lokalni televiziji vgradila vse norosti, ki jih Slovenci v resnici gledamo in živimo danes in vsak dan. V odlične like in še boljše igralce sta scenarista položila zgodbo, ki je resnična in v svoji norosti še kako vizionarska. Realni intervjuji, resničnostno dogajanje na mali lokalni televiziji, ljubezenska zgodba. Glavni lik, Renato (igra ga fenomenalni Miha Razdrih), je prijetno egocentričen in ekscentričen lokalni novinar. Igra resno, a je noro smešen. Slovenski igralski fenomen. Jan in Bor sta kot producenta, scenarista in Jan kot režiser ustvarila originalno zgodbo, ki zadovolji tako ruralno kot mestno gledalstvo. Zgodbo, ki dokazuje, da so Krpanovi potomci v okolici Cerkniškega jezera v svoji avtohtonosti še danes iskrivi in dostikrat v svoji prvinskosti prehitevajo mestno avantgardo. Tisto, ki svoje vsebinske nebuloze producira za proračunski denar. Nepovejdm!!!

    Oglejte si Renata in njegove sodelavce. Oglejte si čuteč, trpeč, vesel, zaljubljen, narcisoiden, pohabljen, a vedno v dobro usmerjen kolektiv, ki v prijetni norosti nastavlja ogledalo vsem nam. Kar gledal bi »modele«, se smejal in plesal. Ker Renato je vrtinec, ki nevarno vleče v norost. Radovednež bi se kar prepustil in odplesal v simpatične prepade malega človeka. Fikcija vleče v objem blagodejno prijetne norosti. In na tej ravni cesti prav ta fikcija trči ob realnost. Kiselkasto sladka vsebina Renata & co. na slovenski sceni je ta, da bedaka v medijih, politiki, umetnosti … lahko igra le super inteligenten ustvarjalec. V realnem življenju pa pametnega bedak ne zmore odigrati.

    Preblisk Renata do nadaljnjega ostaja skrit na youtubu. Za vsebinske sladokusce in vse tiste, ki so se programske ponudbe »Brdavsa« že preobjedli.

    ***

    Tomaž Grubar, outfluencer.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva. 

    Sorodni članki

    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Sveta ali pametna matematika?

    Oba z ženo sva zaznamovana z matematičnim terorjem iz svoje mladosti. Jaz pa včasih še sanjam, da sem znova in znova v JNA.
    12. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Dimna zavesa v državnem zboru – prvoaprilska šala

    Nadzorni državni organ bi moral prekiniti ponižujoče dogajanje, ki se dela norca iz ustvarjalcev in ubija domačo ustvarjalnost.
    10. 4. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Moje delo ni služba. Moje delo kliče in pokliče

    Umetna inteligenca je hudo invalidna in topoglava v smislu pristne človeške ustvarjalnosti kot popka in smisla življenja na tem planetu.
    28. 2. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    (KOMENTAR) Glave se perejo po angleško

    Ni naše misli. Nimamo svoje zgodbe. Priklanjamo se na vse strani neba in sveta in kot malo pišče naivno verjamemo volkovom, medvedom, šakalom in ujedam.
    19. 9. 2024 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ruska agresija

    Domnevni veliki Trumpov preobrat

    Ameriški predsednik pravi, da je Rusija papirnati tiger, Ukrajina pa da lahko osvobodi vse okupirano ozemlje.
    Boris Čibej 24. 9. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Konferenca

    Golob: Slovenci imamo znanje, ki ga ceni tudi svet

    Medijska hiša Delo mediji organizira konferenco z naslovom Vloga industrije in kritične infrastrukture pri krepitvi civilne in državne odpornosti.
    Nejc Gole, Marjana Kristan Fazarinc 24. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nevarne izjave

    Stroka: Paracetamol ostaja prva izbira za bolečine in vročino v nosečnosti

    Ni dokazov, da bi jemanje v nosečnosti povzročalo avtizem pri otrocih. Ko politika in populizem prestopita v polje medicine, je ogroženo zaupanje v znanost.
    Tanja Jaklič, Saša Bojc 24. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Ruanda 2025

    Primož Roglič: Za kronometer nisem opravil domače naloge

    Zasavski orel, ki bi lahko bil skriti slovenski adut za svetovno prvenstvo v Ruandi, zaključuje višinske priprave na Sierri Nevadi.
    Miha Hočevar 23. 9. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Kultura

    Ljubljana v pričakovanju svetovno priznanega maestra

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomembna izbira: parket, laminat, vinil ali preproga

    Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Še nekaj tednov in Windows 10 bo le še spomin. Kaj storiti?

    Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Izkušnja na Danskem je bila edinstvena

    Slovenci so se s tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills vrnili z bronom in štirimi medaljami za odličnost.
    Milka Bizovičar 25. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Mehanik ni več le mojster za menjavo olja in popravilo motorja

    Pred dvajsetimi leti so bile v ospredju predvsem mehanske spretnosti, danes zaposleni potrebujejo tudi močno digitalno, elektronsko in diagnostično znanje.
    Milka Bizovičar 25. 9. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Novartis

    Prihodnost proizvodnje zdravil z umetno inteligenco

    Proces izdelave zdravil mora biti enako vrhunski kot njihov razvoj. Umetna inteligenca je pomočnik proizvodnje, človek pa ostaja glavni odločevalec.
    Maja Južnič Sotlar 24. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Tomaž Gornik, Better

    Slovenija ima vse možnosti, da se digitalizacija izpelje do konca

    Želim si, da bi Slovenija vzpostavila digitalna vrata za vstop pacientov v zdravstveni sistem, pravi Tomaž Gornik, direktor podjetja Better.
    Maja Južnič Sotlar 24. 9. 2025 | 05:50
    Preberite več

    Več iz teme

    gostujoče peroTomaž Grubarslovenski film

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    La Liga

    Oblak znova v težavah, soigralec ga je rešil s tremi goli

    Madridski Atletico sezone ni začel najbolje, tudi proti Rayu Vallecanu je prejel dva gola, a je vseeno zmagal po zaslugi Juliana Alvareza.
    25. 9. 2025 | 07:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Novi incidenti

    Spet neznani droni na danskem nebu, zaprli letališče Aalborg

    Na letališču, ki se uporablja tudi kot vojaška baza, so zaradi incidenta preusmerili vsaj tri lete.
    25. 9. 2025 | 06:44
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Znanstvenica spreminja svet

    Družboslovne raziskave za bolj pravične politike

    Ksenija Perković raziskuje družbene pojave, ki vključujejo ranljive skupine priseljencev.
    Saša Senica 25. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Carlotta Rigotti

    Seksualni roboti kot izziv za pravo, družbo in razumevanje intimnosti

    Pomembno je, koliko so seksualni roboti podobni ljudem, saj to prinaša različne družbene premisleke in posledice.
    Beti Burger 25. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Izkušnja na Danskem je bila edinstvena

    Slovenci so se s tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills vrnili z bronom in štirimi medaljami za odličnost.
    Milka Bizovičar 25. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Znanstvenica spreminja svet

    Družboslovne raziskave za bolj pravične politike

    Ksenija Perković raziskuje družbene pojave, ki vključujejo ranljive skupine priseljencev.
    Saša Senica 25. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Carlotta Rigotti

    Seksualni roboti kot izziv za pravo, družbo in razumevanje intimnosti

    Pomembno je, koliko so seksualni roboti podobni ljudem, saj to prinaša različne družbene premisleke in posledice.
    Beti Burger 25. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Izkušnja na Danskem je bila edinstvena

    Slovenci so se s tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills vrnili z bronom in štirimi medaljami za odličnost.
    Milka Bizovičar 25. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

    Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAVAROVANJE

    140.000 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika: kakšna je rešitev?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Več kot 7.600 podjetij ve, da plača ni več dovolj. Kaj pa vaše?

    Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Naprava, ki je prepričala tudi Zvezo potrošnikov Slovenije

    Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

    Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

    Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

    Najlepše barve v naravi in na krožnikih vabijo od 19. septembra do 12. oktobra v Dolino Soče.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Samozavest

    Pridružite se brezplačni 4-dnevni NLP diplomi

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Finance

    »Ali sploh razumete moj posel?«

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Domača inovacija, ki zniža račune za elektriko tudi do 600 kWh na leto

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SI-ALARM

    Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

    Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Telemach s tretjo generacijo naprav: umetna inteligenca v ospredju

    Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako podjetja danes skrbijo za zdravje zaposlenih

    Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla«

    Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    »Ko sem na igrišču, sem del ekipe. Tam sem svobodna«

    Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Brezmejni okusi v Novi Gorici

    Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo