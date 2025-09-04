Resolucija o razmerah v Gazi

Ob priznavanju, da je od grozljivega napada Hamasa 7. oktobra 2023, ki predstavlja mednarodni zločin, izraelska vlada izvajala sistematične in razširjene zločine proti človeštvu, vojne zločine in genocid, vključno z nediskriminatornimi in namernimi napadi na civiliste in civilno infrastrukturo (bolnišnice, domove, poslovne stavbe in tako dalje) v Gazi, ki so po uradnih ocenah ZN na dan sprejetja te resolucije povzročili smrt več kot 59.000 odraslih in otrok v Gazi;

• ob priznavanju, da so ti zločini po ocenah povzročili, da je več tisoč ljudi pokopanih pod ruševinami ali kako drugače nedostopnih in najverjetneje mrtvih;

• ob priznavanju, da je bilo zaradi bombardiranja in drugega nasilja po ocenah ranjenih več kot 143.000 ljudi, od katerih so mnogi pohabljeni;

• ob priznavanju, da so ukrepi izraelske vlade proti Palestincem vključevali mučenje, samovoljno pridržanje ter spolno in reproduktivno nasilje, namerne napade na zdravstvene delavce, humanitarne delavce in novinarje ter namerno odvzemanje hrane, vode, zdravil in elektrike, ki so nujni za preživetje prebivalstva;

• ob priznavanju, da je Izrael večkrat nasilno razselil skoraj vse od 2,3 milijona Palestincev v Gazi in porušil več kot 90 odstotkov stanovanjske infrastrukture na tem ozemlju;

• ob priznavanju, da so posledice teh zločinov vključevale uničenje celotnih družin in več generacij Palestincev;

• ob priznavanju, da je Izrael uničil šole, univerze, knjižnice, muzeje in arhive, ki so vsi bistveni za nadaljnji obstoj palestinske kolektivne blaginje in identitete;

• ob priznavanju, da je Izrael ubil ali poškodoval več kot 50.000 otrok in da to uničenje znatnega dela skupine predstavlja genocid, kot je poudarjeno v skupni izjavi o posredovanju v primeru Gambija proti Mjanmaru pred Meddržavnim sodiščem, ki jo je podalo šest držav (Kanada, Danska, Francija, Nemčija, Nizozemska in Združeno kraljestvo) in v kateri je navedeno, »da otroci predstavljajo znaten del skupin, ki jih ščiti konvencija o genocidu, in da napadanje otrok kaže na namero, da se skupina kot taka vsaj delno uniči. Otroci so bistveni za preživetje vsake skupine kot take, saj je fizično uničenje skupine zagotovljeno, če se ta ne more obnoviti«;

• ob priznavanju, da so izraelski vladni voditelji, ministri vojnega kabineta in visoki vojaški častniki izrecno napovedali »namero uničiti« Palestince v Gazi, jih v celoti označili za sovražnike in »človeške živali« ter izrazili namero, da Gazi povzročijo »največjo škodo«, »jo porušijo« in spremenijo v »pekel«;

• ob priznavanju, da je izraelski premier Benjamin Netanjahu podprl načrt sedanjega predsednika ZDA, da se vse Palestince prisilno izžene iz Gaze brez pravice do vrnitve, kar je po besedah Navija Pillaya, vodje preiskovalne komisije ZN za okupirano palestinsko ozemlje, enakovredno etničnemu čiščenju;

• ob priznavanju, da namerno uničevanje kmetijskih površin, skladišč hrane in pekarn ter drugo nasilje, ki preprečuje proizvodnjo hrane, skupaj z zavračanjem in omejevanjem humanitarne pomoči, kažejo na namerno povzročanje neprimernih življenjskih pogojev, ki vodijo v stradanje Palestincev v Gazi;

• ob upoštevanju, da je 21. novembra 2024 Mednarodno kazensko sodišče izdalo nalog za prijetje izraelskega predsednika vlade Benjamina Netanjahuja in nekdanjega ministra za obrambo Joava Galanta v okviru preiskave, ki jo je sodišče začelo 3. marca 2021 v zvezi z zločini, storjenimi na palestinskem ozemlju od 13. junija 2014, ter ju obtožilo zločinov, opredeljenih v Rimskem statutu, v Gazi od najmanj 8. oktobra leta 2023, vključno z izstradanjem civilistov, namernim napadanjem civilnega prebivalstva, umori in preganjanjem;

• ker so bile izraelske akcije v odgovor na napad 7. oktobra in poznejše zadržanje talcev usmerjene ne le proti skupini Hamas, odgovorni za te akcije, ampak tudi proti celotnemu prebivalstvu Gaze;

• ob priznavanju, da je Meddržavno sodišče v treh začasnih ukrepih v zadevi Južna Afrika proti Izraelu (januar, marec in maj leta 2024) ugotovilo, da je verjetno, da Izrael s svojim napadom na Gazo izvaja genocid, in Izraelu naložilo, naj sprejme vse ukrepe v svoji moči, da prepreči in kaznuje neposredno in javno spodbujanje genocida ter zagotovi humanitarno pomoč civilistom v Gazi;

• ob priznavanju, da so vodilne svetovne organizacije za mednarodno pravo in organi ZN, vključno z Amnesty International, Human Rights Watch, Forensic Architecture, DAWN, B'Tselem in Physicians for Human Rights, ter posebni poročevalec za položaj človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih, opravili obsežne preiskave in izdali poročila, v katerih so ugotovili, da Izrael v Gazi izvaja genocid;

• ob priznavanju, da so številni izraelski, palestinski, judovski in drugi strokovnjaki, ki se ukvarjajo z raziskovanjem holokavsta in genocida ter mednarodnim pravom, ugotovili, da izraelske vladne in vojaške akcije predstavljajo genocid;

• ob priznavanju, da ima mednarodna civilna družba odgovornost, da prepreči genocid s spodbujanjem in pomočjo državam pri izpolnjevanju njihovih obveznosti iz konvencije o genocidu, da preprečijo, zatrejo in kaznujejo genocid;

• ob priznavanju, da so domnevni varnostni ukrepi proti članom skupine pogosto le pretveza za množično pobijanje in genocid, kot se je zgodilo v tem primeru,

Mednarodno združenje raziskovalcev genocida zato:

• izjavlja, da izraelska politika in ukrepi v Gazi ustrezajo pravni opredelitvi genocida iz člena II Konvencije Združenih narodov o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida (1948);

• izjavlja, da izraelska politika in ukrepi v Gazi predstavljajo vojne zločine in zločine proti človeštvu, kot so opredeljeni v mednarodnem humanitarnem pravu in Rimskem statutu Mednarodnega kazenskega sodišča;

• poziva izraelsko vlado, naj takoj prekine vsa dejanja, ki predstavljajo genocid, vojne zločine in zločine proti človeštvu v Gazi, vključno z namernimi napadi na civiliste, tudi na otroke, ter ubijanje, stradanje, odrekanje humanitarne pomoči, vode, goriva in drugih dobrin, ki so nujni za preživetje prebivalstva, spolno in reproduktivno nasilje ter prisilno preseljevanje prebivalstva;

• poziva izraelsko vlado, naj upošteva začasne ukrepe Mednarodnega sodišča;

• poziva države pogodbenice Mednarodnega kazenskega sodišča, naj izpolnjujejo svoje obveznosti, sodelujejo s sodiščem in izročijo vse osebe, za katere je izdan nalog za prijetje;

• poziva vse države, naj aktivno izvajajo politike, ki zagotavljajo spoštovanje njihovih obveznosti v skladu z mednarodnim pravom, vključno s konvencijo o genocidu, pogodbo o trgovini z orožjem in mednarodnim humanitarnim pravom, v zvezi z Izraelom in Palestino

ter

• poziva vlado Izraela in vse druge članice Združenih narodov, naj podprejo proces obnove in prehodne pravičnosti, ki bo vsem prebivalcem Gaze zagotovil demokracijo, svobodo, dostojanstvo in varnost.

(Resolucija je bila sprejeta 31. avgusta 2025.)

Mednarodno združenje raziskovalcev genocida (The International Association of Genocide Scholars – IAGS)​

