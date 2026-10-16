Rudniki namesto narave: s čim Armenija prihaja na COP17

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»Mineralne surovine, ki so se danes pred našimi očmi spremenile v zlato, pripadajo ljudstvu Republike Armenije,« je dejal Nikol Pašinjan 10. oktobra v Amulsarju. Premier je priletel s helikopterjem, projekt označil za »zgodbo o uspehu« in odsotnost protestnikov navedel kot dokaz, da so okoljska vprašanja rešena. Slovesnosti niso napovedali vnaprej, zato so zanjo udeleženci pobude »Amulsar brez rudnika« izvedeli po naključju. Do začetka sedemnajste konference pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP17) v Erevanu je ostalo devet dni.

V imenu ljudstva. Država ima v družbi Lydian Armenia 12,5-odstotni delež. V družbi jo zastopa nekdanji minister in član upravnega odbora stranke Državljanska pogodba Gnel Sanosjan. Vlada je jamčila tudi za bančna posojila družbi v višini 150 milijonov dolarjev: če Lydian dolga ne bo odplačal, ga bo poravnal državni proračun. Zakon takšna jamstva omejuje na 20 % sredstev prejemnika, sredstva družbe Lydian pa so znašala približno 380 milijonov dolarjev. Odločitev na sodišču izpodbijata Transparency International in okoljske organizacije. Minister za gospodarstvo Gevorg Papojan od rudnika obljublja 130 milijonov dolarjev davkov in dajatev na leto. Država tu ni nadzornik, temveč zainteresirana stran: ima lastniški delež, tvega proračunska sredstva in pričakuje davčne prihodke. Strogo nadzorovati rudnik, za katerega uspeh se zanima tudi sama, ji ni v interesu.

Tveganja še vedno ocenjujejo na podlagi dokumenta iz leta 2016 – presoje vplivov projekta na okolje. Vladna revizija družbe ELARD je leta 2019 v njej odkrila pomanjkljivosti, čeprav ni napovedala škode za podzemne vode. Na podlagi pritožbe okoljevarstvenikov iz leta 2020 je Bernska konvencija – evropski sporazum o varstvu prostoživeče narave – priporočila ustavitev projekta, leta 2024 pa je sodišče delno ugodilo tožbi prebivalcev bližnjega Gndevaza. Zlato pridobivajo z izluževanjem v kopicah s cianidom: rudo zložijo v kupe in jo škropijo z raztopino cianida, ki iz nje izluži kovino. To se dogaja v bližini zdravilišča Džermuk, znanega po mineralnih izvirih, okoljevarstvenike pa skrbi za reki Arpa in Vorotan.

Zlato pridobivajo z izluževanjem v kopicah s cianidom: rudo zložijo v kupe in jo škropijo z raztopino cianida, ki iz nje izluži kovino. To se dogaja v bližini zdravilišča Džermuk, znanega po mineralnih izvirih, okoljevarstvenike pa skrbi za reki Arpa in Vorotan. FOTO: Afp

Evropski parlament je leta 2010 cianid označil za »zelo strupeno« snov, ki lahko povzroči »katastrofalno in nepopravljivo škodo« zdravju ljudi in naravi, zlasti porečjem in podzemnim vodam, ter pozval k prepovedi njegove uporabe v rudarstvu. Ena sama nesreča lahko povzroči katastrofo za celotno regijo: izlitje iz odlagališča rudnika zlata v Romuniji leta 2000 je po oceni Evropskega parlamenta postalo »največja okoljska katastrofa v zgodovini Srednje Evrope« tistega časa. Pridobivanje zlata s cianidom so prepovedale Češka, Madžarska, Nemčija in Slovaška. Armenija odpira rudnik, za katerega je evropska konvencija o varstvu narave priporočila ustavitev in ki uporablja tehnologijo, prepovedano v več evropskih državah, le devet dni pred vrhom o ohranjanju narave. To ni naključje v časovnici, temveč posmeh konferenci, ki jo država gosti sama.

Vlada deležev v rudnikih ne kupuje – prejema jih v dar. Delež v Amulsarju je sprejela januarja 2024. Država je v dveh paketih prejela 21,875 % Zangezurskega obrata za baker in molibden (ZKMC); drugi paket v višini 6,875 % je bil sprejet leta 2022 s tajnim sklepom. »Vlada ni rekla ZKMC-ju, naj mi odstopi 20 %, to so storili pravočasno,« je v parlamentu pojasnil Pašinjan. Odpadke obrata – jalovino, torej zdrobljeno kamnino, ki ostane po pridobivanju kovine in vsebuje ostanke reagentov – po 37-kilometrskem cevovodu črpajo v jalovišče v Artsvaniku, ogromno usedalno območje, kjer se je nabralo že 325 milijonov kubičnih metrov materiala. Cevovod redno pušča, vsebnost bakra, cinka, svinca, arzena in drugih kovin v okolici pa je leta 2022 presegala dovoljene vrednosti. Večji ko je državni delež v rudnikih, manj razlogov ima država, da bi njihovo delovanje omejevala.

Tudi svinec pripada ljudstvu. Leta 2016 je bila raven svinca v krvi višja od praga, nad katerim ga ameriški Centri za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) štejejo za povišanega, pri 83,8 % pregledanih otrok v Ahtali in 72,5 % v Alaverdiju. Češka organizacija Arnika je pri prebivalcih vasi ob ahtalskem jalovišču Nahatak v urinu odkrila v povprečju 20 % več arzena kot v kontrolni skupini; pri otrocih, mlajših od sedmih let, pa precej več kot pri odraslih.

Vas Sotk ob največjem zlatem rudniku v državi je zaradi onesnaževanja prejemala približno 2,2 milijona dramov okoljskega davka na leto, težke kovine iz podzemnih voda pa po reki Masrik odtekajo v Sevan. Prihodki od rudnikov gredo v državni proračun in delničarjem, ceno škode pa z zdravjem plačujejo prebivalci rudarskih vasi.

Tudi gozd plačuje ceno. Za rudnik Teghut so posekali 357 hektarjev gozda. Leta 2017 je danska agencija za izvozne kredite EKF zaradi okoljskih kršitev umaknila jamstva za projekt, leta 2018 pa so v jezu jalovišča odkrili razpoke. Leta 2019 so sprožili kazenski postopek zaradi neizvedene obnove gozda na 315 hektarjih in lažnih podatkov o njej, leta 2023 pa je ministrstvo odobrilo drugo fazo površinskega kopa. Gozd so posekali, obljubljene obnove niso izvedli, kamnolom pa širijo.

Apostol Apostolov je bolgarski novinar iz Bruslja, ki se več kot 20 let ukvarja z evropsko politiko, gospodarstvom, energetiko in mednarodnimi odnosi. Foto Osebni Arhiv

V avgusta objavljenem dokumentu ZN je navedeno, da je v državi 21 jalovišč. Mnoga že dolgo ne obratujejo ali pa se starajo, večina pa ne izpolnjuje mednarodnih varnostnih standardov. Jezove velikih delujočih jalovišč zvišujejo z nasipavanjem na že odložene odpadke – to je najcenejši način, ki je na potresno ogroženih območjih še posebej nevaren. Zneski, ki jih morajo podjetja nameniti za zaprtje rudnikov in obnovo zemljišč, so v dokumentu označeni kot »premajhni«. Poročila o okoljskem monitoringu za leto 2024 je oddalo le 9 od 24 rudarskih podjetij. To ni opis preteklosti: dva meseca pred vrhom ZN ugotavlja, da stara jalovišča niso sanirana, sredstev za rekultivacijo ni dovolj, večina podjetij pa sploh ne poroča.

Za vrh je bilo iz državnega proračuna namenjenih približno 51 milijonov dolarjev. Njegov slogan je »Ukrepajmo za naravo«. Cilj zaščititi 30 % ozemlja države, zapisan v osnutku nacionalne strategije za biotsko raznovrstnost, so pred vrhom zmanjšali na 20 %. Načrtov pridobivanja niso zmanjšali: Amulsar bo polno zmogljivost dosegel v drugem četrtletju leta 2027. Armenija prihaja na COP17 z novim rudnikom, ki uporablja cianid, z zmanjšanim ciljem varstva narave in nerešenimi težavami starih rudnikov. Gostiti vrh o varstvu narave in hkrati širiti rudarjenje na njen račun ni politika ohranjanja biotske raznovrstnosti, temveč njeno posnemanje.

Zlato iz Amulsarja po premierjevih besedah pripada ljudstvu. Jalovina – tudi.

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Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor.

Apostol Apolostolov, novinar za zadeve EU (Bruselj, Belgija) - bolgarski novinar iz Bruslja, ki se več kot 20 let ukvarja z evropsko politiko, gospodarstvom, energetiko in mednarodnimi odnosi.