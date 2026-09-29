Senca kot orožje proti vročinskim valovom

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Konec letošnjih vročinskih valov prinaša olajšanje, pa tudi misel na prihodnja poletja, ko bo podobno, preveč vročine in sonca. V mestu se bomo spet izogibali pregretim ulicam in ploščadim in iskali senco. A meritve v Ljubljani so pokazale, da so strahovito pregrete tudi točke, ki jih ljudje nujno potrebujemo, na primer pred UKC. Je to zaradi globalnega ogrevanja nujno? Pravzaprav ne, saj je senca preprosta in izvedljiva rešitev na marsikateri mestni lokaciji. »Senca je bistvena rešitev za vroča mesta,« pravi naslov odmevnega članka v reviji Nature (V. Kelly Turner, 2023). Senca postaja pomembna pri urejanju mest pa tudi pri drugih vprašanjih: od možnosti ...