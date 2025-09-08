  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Gostujoče pero

    Šepetanje umetni inteligenci

    Kar je danes med človekom in novimi tehnologijami največji izziv, ni le tehnološka plat UI, ampak vprašanje, kaj je v tej novi normalnosti pomembno za srečo.
    Z razvojem umetne inteligence se eksponentno krči prostor za logično razmišljanje in teoretično razmišljanje. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Z razvojem umetne inteligence se eksponentno krči prostor za logično razmišljanje in teoretično razmišljanje. FOTO: Shutterstock
    Bećir Kečanović
    8. 9. 2025 | 05:00
    6:51
    A+A-

    Dr. Nives Ličen v znanstvenem članku Paradoksi narativne metode pri raziskovanju in učenju in situ pred več kot desetletjem piše, da se z medpodročnim (interdisciplinarnim) prepletanjem znanosti in sodobnih odkritij o delovanju človeškega uma ne razvijajo le nove prakse, ampak tudi novi koncepti, med katerimi je »učenje v vsakdanjem življenju – učenje in situ«, ki poudarja pomen prakse, vsakdanje modrosti, izkustva in utelešenega (spo)znanja. Na temelju tega spoznanja je nastal ta članek, ki z izposojenimi znanstvenimi dognanji o vlogi narativne metode, etike narativa in narativne pedagogike govori o šepetanju umetni inteligenci in učenju in situ.

    image_alt
    Za kreativno znanost potrebujemo svobodo

    Profesionalno je šepetalec ali sufler (ang. prompter) oseba, zaposlena v gledališču ali operi, ki igralcem prišepetava pozabljene ali spregledane dele besedila. S popačenim prevodom angleškega izvirnika promptiranje je šepetanje umetni inteligenci prispodoba dialoga v simbiotičnem razmerju človeka in stroja. V tem dialogu je promptiranje več kot tehnološka veščina oblikovanja, v prenesenem pomenu nežnega šepetanja iztočnic umetni inteligenci za raziskovanje z njeno pomočjo. Obstaja pa tudi šepetalec oziroma šepetalka konjem. Po naključju sem to odkril na magnetogramu ene od sej državnega zbora iz leta 2019, ko tedanji minister za gospodarstvo glede prihodnosti Kobilarne Lipica poslankam in poslancem predstavi produkt »Postanite šepetalec konjem«. Če ne bi bilo z magnetograma razvidno, o čem je bil govor, bi nemara kdo pomislil, da je šlo za promptiranje predvolilne kampanje, kdo bo komu šepetal po naslednjih volitvah.

    Bećir Kečanović FOTO: Osebni arhiv
    Bećir Kečanović FOTO: Osebni arhiv
    Uradni podatki v poslovnih poročilih o uspehu produkta »Postanite šepetalec konjem« kažejo, da so bili obiskovalci Lipice navdušeni. Sodeč po čustvenih zapisih na spletu, je največ pozornosti poželo razmerje vzajemne povezanosti (simbioze) med šepetajočim človekom in poslušajočim konjem. Med njima se je že po prvem šepetu vzpostavilo simbiotično razmerje, ki ga v novejših raziskavah o ekološki povezanosti človeka z naravo in družbo obravnavajo kot glavni predmet simbiotične etike (ang. symbiotic ethic). Tako kot v romanu z življenjsko zgodbo deklice Grace in njenega konja Pilgrima, po katerem je posnet istoimenski film Šepetati konjem z Robertom Redfordom. Zgodba opisuje zapletena razmerja in soodvisnost (simbiozo) čustvenih vezi, polnih upanja in doživetij, vzponov in padcev, ne le v medčloveških odnosih, ampak v širšem pogledu človekovega odnosa do vseh živih bitij in drugih organizmov v ekosistemu planeta.

    Alexander Badman King z raziskovanjem filozofije kot etične prakse, v katerem se zgleduje po Aristotelovih naukih o krepostih in praktični modrosti, poleg simbiotičnih vezi z naravo in družbo raziskuje odnos do umetne inteligence (Living With Wisdom: Permaculture and Symbiotic Ethics, 2021). Glede drugih virov mi je pozornost vzbudil mnenjski članek s povezavami med občansko znanostjo in hibridnimi modeli sobivanja z umetno inteligenco (Rafner, J. et al. Mapping Citizen Science through the Lens of Human-Centered AI, 2022).

    Kar je danes med človekom in novimi tehnologijami največji izziv, ni le tehnološka plat umetne inteligence, ampak vprašanje, kaj je v tej novi normalnosti pomembno za srečo in smisel življenja. V ozadju humornih vložkov članka je s tem izpostavljeno globlje zavedanje žgočega problema sobivanja v sedanji družbi in varnosti pred izgubo smisla. Oboje je med najpomembnejšimi dejavniki vedenjskih motenj in duševnih bolezni, ki jim vse bolj botruje tudi odvisnost od novih tehnologij (Delo, 4. 9. 2025, V letu 2024 več samomorov v starostni skupini od deset do 14 let).

    S pomočjo odprto dostopnih modelov umetne inteligence sem se zadnje čase precej uril v umetnosti pripovedovanja zgodb in etike narativa kot načina promptiranja, z naslovno temo tega članka šepetanja umetni inteligenci. K temu so me dodatno pritegnile izkušnje z raziskovanjem etike narativa v vlogi občanske znanosti in narativne pedagogike v dialogu z umetno inteligenco. Čez čas, ko sem že zapopadel to veščino, sem vse bolj pogrešal konkretno besedo, s katero bi se, tako kot programer s programiranjem, identificiral uporabnik, v prihodnje morda celo novi poklicni profil promptiranja – šepetanja umetni inteligenci, ki ga vidim med poklici prihodnosti in metodi digitalne pismenosti.

    image_alt
    Slovenija vstopa v novo obdobje razvoja UI z ustanovitvijo Zavoda AI-D

    Tako kot pripovedovalec v vlogi šepetalca konjem ne ukazuje, ampak posluša, opazuje in subtilno pripoveduje, mora prompter znati vzpostaviti simbiotično razmerje z umetno inteligenco – razmerje, ki temelji na zaupanju, občutljivosti in skupnem cilju. V nasprotju z logičnimi stavki (prompti), ki pregovorno ohranjajo dogmatično strukturo, je narativ ali narativna pedagogika tudi v odnosu do umetne inteligence živa in barvita, tako kot v medčloveških odnosih zdaj manj, zdaj bolj čustveno nabita pripoved, ne pravljica, temveč zgodba iz resničnega življenja in raziskovanja sveta. Umetna inteligenca sama tega niti ne potrebuje. Etiko narativa in praktično etiko sobivanja potrebujemo ljudje, da tudi v odnosu do umetne inteligence spet iščemo in najdemo smisel življenja. Ne samo z neusmiljeno logiko razuma, ampak tudi z moralnimi intuicijami in mentalnimi bližnjicami (hevristikami) uma reflektiramo, na vrednotah in dokaznih temeljih človečnosti vrednotimo, kar umetna inteligenca naplavi, da v dialogu z njo ohranjamo človeški nadzor nad tem, kar z novimi tehnologijami počnemo.

    Z razvojem umetne inteligence se eksponentno krči prostor za logično razmišljanje in teoretično razmišljanje. Toda zaradi tega ne kaže obupati nad objektivno znanostjo – prav nasprotno. Narativ kot metoda raziskovanja po dr. Nives Ličen učenja in situ kljub vsemu ni samozadostna. S čustvi nas hitro lahko spelje v past epistemološke pristranskosti in usodnih zmot. Z razvojem in demokratizacijo znanja, z odprto znanostjo, vključevanjem skupnosti in občanskega raziskovanja se pod okriljem bazične znanosti z majhnimi koraki, a vendarle odpirajo nove priložnosti za metodo narativa tudi kot šepetanje (promptiranje) umetni inteligenci. Več si bomo pri tem vzeli časa za srečo, hitreje bomo s šepetanjem umetni inteligenci kot enem od vlečnih konjev preobrazbe v novo normalnost, odkrivali smisel življenja.

    ***

     

    Mag. Bećir Kečanović Inštitut za razvoj vključujoče družbe

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

    Sorodni članki

    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Telekomunikacije

    Avtomatizacija je konkurenčna prednost

    Avtomatizirani procesi omogočajo, da se napake zaznajo in odpravijo pravočasno.
    1. 9. 2025 | 09:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Novice  |  Znanoteh
    Umetna inteligenca

    Glasbena industrija na nogah, saj umetna inteligenca že piše uspešnice

    Umetna inteligenca ustvarja glasbene uspešnice, sproža milijonske tožbe in postavlja pod vprašaj prihodnost človeške ustvarjalnosti.
    Žan Urbanija 1. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Onkraj Turingovega testa

    Pri živalih velja preprost biološki cikel: lakota vodi v iskanje hrane, sitost prinese pomiritev. Pri človeku pa jezik to potrebo preplete z dodatnimi pomeni.
    Sašo Dolenc 4. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Izginotje Grete Thunberg

    Gre za simptomatični odziv na dejstvo, da je Greta Thunberg odrasla – odrasla v aktivistko, ki razume, da ne gre le za okoljsko, temveč politično vprašanje.
    Pia Prezelj 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Reforma

    Upokojenci dosegli spremembo usklajevanja

    Pri valorizaciji pokojnin se bosta rast plač in inflacija upoštevali v enaki meri do leta 2035.
    Barbara Hočevar 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Poroka

    Robert Golob in Tina Gaber Golob poročena, premier srečen in ponosen (FOTO)

    Premier Robert Golob in Tina Gaber sta popoldne v Vili Tartini v Strunjanu stopila v zakonski stan. Znano, kdaj bosta mladoporočenca odpotovala na medene tedne.
    6. 9. 2025 | 15:11
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Maria Riesch po lanski težki ločitvi našla srečo s 25 let starejšim Štajercem

    Nekdanja nemška smučarska zvezdnica je zaupala, da je njen novi partner najboljši možni sopotnik za njen novi življenjski začetek.
    Miha Šimnovec 4. 9. 2025 | 18:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 14:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost energije: Kako bomo ogrevali in hladili prostore?

    Trajnostni viri postajajo ključni za energetsko preobrazbo, saj odlično dopolnjujejo tradicionalne vire, kot je utekočinjen (UNP) ali zemeljski plin.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 19. 9. lahko podjetja SPIRIT Slovenija pošljejo predloge za skupinsko udeležbo na sejmih v letu 2026 in prvi polovici 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Sandi Kavalič, Gen-I

    Zeleni prehod nujen, hkrati pa se tudi izplača

    Slovenija je dobro vpeta v energetske sisteme, zato bi lahko podnevi skoraj brezplačno rabili elektriko, ponoči pa prodajali po relativno visokih cenah.
    Borut Tavčar 6. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energija: doživetje in priložnost

    Ko reka prinaša več kot elektriko ali ko hidroenergija poganja turizem

    Turistični projekti, povezani z energetsko infrastrukturo, pospešujejo delovna mesta, razvoj podjetništva in prepoznavnost občin kot trajnostnih destinacij.
    Polona Malovrh 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Kako ujeti evropski vlak podnebne nevtralnosti

    Zeleni prehod ni le nujna, ampak tudi razvojna priložnost za nova delovna mesta in tehnološke inovacije.
    Marjana Kristan Fazarinc 6. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Kompetenčni center za čipe

    Slovenija s centrom za čipe in polprevodnike

    Brez polprevodnikov in čipov ni zelenega in digitalnega prehoda, ne sodobnih diagnostičnih metod in varnosti
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    gostujoče peroumetna inteligencatehnologijaučenje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Kultura  |  Ocene
    TV-serija

    (OCENA) Gospa v jezeru, režija Alma Har'el

    Serija ni bila deležna kritiških aklamacij ali popularnosti, morda prav zaradi značilnosti, ki jo odlikujejo in so paradoksalno v nasprotju z današnjimi trendi.
    Peter Rak 8. 9. 2025 | 08:09
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Avstralija

    Morilka z gobami bo do smrti za zapahi

    Avstralka Erin Patterson je bila obsojena na dosmrtno ječo zaradi umora treh sorodnikov z gobami. Sodnik je razkril podrobnosti o hladnokrvnem načrtu in lažeh.
    8. 9. 2025 | 08:07
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Skrivnostni obisk evropskih voditeljev v Združenih državah

    Ameriški predsednik Donald Trump napoveduje pogovore z evropskimi voditelji in Putinom, medtem ko Kijev poziva k popolni energetski blokadi Rusije.
    8. 9. 2025 | 07:33
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nujna seja

    O nakupu helikopterjev tudi odbora DZ za notranje zadeve in za zdravstvo

    Ministrstvo za notranje zadeve je na razpisu za nakup dveh reševalnih helikopterjev izbralo ponudbo podjetja Leonardo.
    8. 9. 2025 | 07:27
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Odprto prvenstvo USA

    Alcaraz v finalu premočen za Sinnerja

    Sinner in Alcaraz sta skupaj osvojila deset od zadnjih trinajstih grand slam naslovov.
    8. 9. 2025 | 07:22
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Skrivnostni obisk evropskih voditeljev v Združenih državah

    Ameriški predsednik Donald Trump napoveduje pogovore z evropskimi voditelji in Putinom, medtem ko Kijev poziva k popolni energetski blokadi Rusije.
    8. 9. 2025 | 07:33
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nujna seja

    O nakupu helikopterjev tudi odbora DZ za notranje zadeve in za zdravstvo

    Ministrstvo za notranje zadeve je na razpisu za nakup dveh reševalnih helikopterjev izbralo ponudbo podjetja Leonardo.
    8. 9. 2025 | 07:27
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Odprto prvenstvo USA

    Alcaraz v finalu premočen za Sinnerja

    Sinner in Alcaraz sta skupaj osvojila deset od zadnjih trinajstih grand slam naslovov.
    8. 9. 2025 | 07:22
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

    Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    To so nujna jesenska opravila na vrtu

    Ko se dnevi skrajšajo in zrak že diši po gobah, vem, da je čas, da zaviham rokave na vrtu. Jesen nikakor ni obdobje počitka, temveč ključni trenutek priprave.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    »Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

    Pogovor s Primožem Kobetom o pomenu športa za razvoj možganov in družinskih vezi.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo