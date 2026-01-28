Skupna odgovornost našega časa in zagovarjanje pravičnosti

V današnjem svetu se ključni temi našega časa – mir in razvoj – ukvarjata z resnimi izzivi. Ob začetku leta 2026 geopolitični konflikti pretresajo svet, razvojne vrzeli spodkopavajo zaupanje, globalne krize pa zahtevajo skupno ukrepanje, ki presega državne meje. V tem odločilnem trenutku mednarodna skupnost bolj kot kdajkoli prej potrebuje enotnost namesto razdeljenosti, dialog namesto konfrontacije ter resnični multilateralizem, usmerjen v sodelovanje in obojestransko korist.

Spodbudno je, da kljub veliki geografski razdalji Kitajska in Slovenija pri ključnih vprašanjih, ki zadevajo prihodnost in usodo človeštva, pošiljata usklajeno sporočilo, ki presega gore in morja. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je imela 19. januarja na novoletnem sprejemu za diplomatski zbor pomemben govor, v katerem je jasno predstavila svojo vizijo »skupnosti«, ki spoštuje ustanovno listino Združenih narodov in mednarodno pravo ter temelji na tesni povezanosti. Poudarila je, da je Slovenija odločna zagovornica multilateralizma, da sta diplomacija in dialog edini trajnostni poti za reševanje sporov ter da je napredek mogoč le s sodelovanjem in iskanjem soglasja.

Kang Yan, veleposlanica Ljudske republike Kitajske. FOTO: Osebni arhiv

Istega dne je Kitajska na mednarodnem simpoziju v Pekingu z naslovom Uresničevanje multilateralizma in izboljševanje globalnega upravljanja pozvala k »skupnemu prevzemanju odgovornosti našega časa in sodelovanju pri ustvarjanju prihodnosti«, kar se jasno ujema s strateškimi pogledi Slovenije. Sodelovanje Kitajske in Slovenije pri uveljavljanju multilateralizma ter gradnji skupnosti za skupno prihodnost človeštva je tako potrebno kot izvedljivo. Navdihujejo ga podobne vrednote, podpirajo ga skupni interesi, temelji na trdni podlagi sodelovanja ter ima na voljo široke razvojne priložnosti.

Naše soglasje temelji na skupni zavezanosti pravičnosti. Obe strani odločno podpirata mednarodni sistem, katerega središče so Združeni narodi, ter mednarodni red, utemeljen na mednarodnem pravu. Strinjamo se, da morajo mednarodna pravila oblikovati vse države skupaj, da je treba globalne zadeve upravljati kolektivno ter da morajo koristi razvoja uživati vse države. Vsako enostransko ustrahovanje ali miselnost ničelne vsote nasprotuje duhu multilateralizma in jo bo čas prej ali slej zavrgel.

Naše soglasje izhaja iz skupne zavezanosti boju z globalnimi izzivi. Nobena država ne more ostati imuna za izzive, ki jih prinašajo podnebna kriza in etična tveganja umetne inteligence. Prav tako nobena država ne more sama zagotoviti trajnostnega razvoja ali ohranjati regionalnega miru in stabilnosti. Globalna razvojna pobuda (GDI) in Globalna varnostna pobuda (GSI), ki ju je predlagala Kitajska, sta namenjeni sodelovanju z mednarodno skupnostjo pri krepitvi miru in razvoja, kar se ujema s pozivi Slovenije k učinkovitemu večstranskemu sodelovanju. Trdno verjamemo, da je le z združevanjem nacionalnih interesov in skupnih interesov človeštva mogoče najti »zlati ključ« do ukvarjanja s temi izzivi.

Naše soglasje se izraža v izbiri sodelovanja kot poti naprej. Mir in razvoj nista samoumevna, zahtevata modrost in iskreno prizadevanje vseh držav. Obe strani menita, da sta dialog in posvetovanje najučinkovitejša načina za reševanje razlik, mednarodno sodelovanje pa temeljna pot do obojestranskih koristi. Uresničevanje resničnega multilateralizma pomeni vztrajati pri načelih skupnega posvetovanja, delovanja in uživanja koristi ter zagotoviti, da vsaka država – ne glede na svojo velikost ali moč – na mednarodnem prizorišču lahko izrazi svoje stališče in igra konstruktivno vlogo, s tem pa krepi medsebojno razumevanje in podporo pri uresničevanju vizij, ciljev in izbranih razvojnih poti.

Pot pred nami je zahtevna in dolga, vendar bomo vztrajali. Predsednik Xi Jinping je poudaril, da so partnerji tako tisti, ki delijo enake poglede, kot tudi tisti, ki kljub razlikam iščejo skupne točke. Evropske države so lahko zaveznice Združenih držav in hkrati partnerice Kitajske – to se ne izključuje in ni potrebe po »izbiri strani«. Kitajska je pripravljena skupaj s Slovenijo in vsemi miroljubnimi državami odločno zagovarjati multilateralizem, zvesto varovati pravičnost ter dejavno uresničevati sodelovanje, ki ima obojestransko korist.

Stopimo skupaj ter ob upoštevanju namenov in načel ustanovne listine Združenih narodov še naprej izboljšujmo sistem globalnega upravljanja. Tako lahko skupaj ustvarimo prihodnost brez strahu, s splošno varnostjo, skupno blaginjo, odprtostjo in vključenostjo ter zares uresničimo ambiciozno vizijo skupnosti za skupno prihodnost človeštva.

Zgodovina bo pokazala, da sta solidarnost, sodelovanje in skupna prihodnost edina prava pot človeške družbe v svetlejšo prihodnost.

***

Kang Yan, veleposlanica Ljudske republike Kitajske.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.