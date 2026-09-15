Slovenci ne berejo, država pa še vedno nima učiteljev slovenščine

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor. Skoraj ne mine teden, da ne bi v katerem od časopisov prebrali članka o slabšanju bralne pismenosti slovenskih učencev, dijakov in odraslih, ki, če sodimo po rezultatih Pise 2025, postajajo alarmantni (Delo, 9. september 2026). Bralna pismenost v učnem jeziku (in maternem) je vendar temelj vsega učenja, ključ do osebne svobode, enakosti in razvoja potencialov tako posameznika kot celotne družbe. Tema se pojavlja iz mesca v mesec, iz leta v leto, iz desetletja v desetletje. Kako to, da se dosežki učečih vztrajno slabšajo, se sprašujemo. Strokovnjaki odgovarjajo, da spremljajo generacije z nepravično porazdeljenimi lastnostmi: učnimi zmožnostmi, bogastvom in ...