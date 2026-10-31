Slovenija 100: od znanja do razvojnega preboja

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva. Zapisano je mnenje avtorjev in ne nujno tudi mnenje Sveta za razvoj pri SAZU in mnenje SBC.

Pobuda Slovenija 100 predstavlja prizadevanja, da do leta 2035 razvijemo sto mednarodno uspešnih podjetij, ki bodo imela sedež ter ključne razvojne in poslovne funkcije v Sloveniji. Za ljudi je to priložnost za ustvarjalno in bolje plačano delo, za državo pa pomeni močno gospodarsko podlago za financiranje skupnih potreb. Uresničevanje tega cilja zahteva povezano delovanje gospodarstva, znanosti, izobraževanja in države. V središču pobude so izvirne rešitve in ljudje, ki jih znajo razviti ter uveljaviti v svetu.

S pristopom »Invented in Slovenia – Izumljeno v Sloveniji« javnosti predstavljamo vsebino in prve korake pri uresničevanju pobude. SBC – Klub slovenskih podjetnikov je že našel deset podjetij, ki so izrazila zanimanje za sodelovanje, vsako s po tremi znanstveniki. To je izhodišče povezovanja raziskovalnega znanja z razvojnimi potrebami podjetij. Naslednji korak bo opredelitev njihovih razvojnih izzivov ter uskladitev strokovnih ekip, načina dela in financiranja.

Podjetja poznajo svoje kupce, proizvodne postopke in tržne priložnosti. Raziskovalci pripomorejo h globljemu razumevanju pojavov, novih metod in izvirnih zamisli. S skupnim delom bi to znanje lahko povezali pri razvoju lastnih izdelkov in tehnologij. Pomembno je, da sodelovanje postane del razvojnega procesa v podjetjih: od opredelitve problema in raziskovanja do preizkušanja rešitve in njene uporabe. Vsaka ekipa bi imela določen jasen cilj, odgovornost in merila, po katerih bo mogoče presojati doseženi napredek.

FOTO: Leon Vidic

Dve razvojni poti

Program povezuje dve razvojni poti. Prva izhaja iz podjetij in njihovih potreb. Z vključevanjem vrhunskega domačega in tujega znanja bi krepili njihove sposobnosti za razvoj rešitev z večjo dodano vrednostjo. Druga pot izhaja iz invencij, za katere bi vzpostavili razvojne ekipe ter omogočili pot do uporabnega prototipa in gospodarske uporabe. Obe poti bomo povezali z izobraževanjem strokovnjakov, sposobnih sodelovanja med raziskovanjem, razvojem in podjetništvom. Tako bomo hkrati nadgrajevali gospodarske dejavnosti in ustvarjali podlago za nove.

V sodelovanju s podjetji bomo najprej izbrali izdelek, tehnologijo ali proces, pri katerem znanstveno podprta rešitev lahko pomembno izboljša konkurenčni položaj. Vprašanje je lahko povsem konkretno: kako zmanjšati porabo energije, izboljšati zanesljivost ali doseči lastnosti, ki jih sedanje rešitve ne omogočajo. Podjetje in znanstveniki bodo skupaj določili razvojni cilj, raziskave ter način preverjanja rezultatov. Podlaga bodo potrebe uporabnikov, saj mora biti tehnična prednost pomembna tudi za tistega, ki bo izdelek uporabljal in kupil.

Začetni model predvideva vključevanje deset podjetij na leto. Za vsako bomo glede na njegove potrebe sestavili ekipo treh vodilnih strokovnjakov z dopolnjujočim se znanjem. Predvideno je, da bodo v podjetju delali trideset delovnih dni na leto in tesno sodelovanje z zaposlenimi. Za začetno podporo pripravljamo instrument z delovnim imenom Sklad za povezovanje znanja in gospodarstva. Model predvideva, da bi podjetja postopno prevzela stroške in začela sodelovanje po treh letih samostojno financirati. Poleg novih rešitev bo pomemben rezultat trajna krepitev znanja zaposlenih.

Sodelovanje, znanje in uporabnost

Dober primer povezovanja različnih znanj je področje vesoljske robotike. Pri robotskem prijemanju satelita je treba poleg natančnega približevanja obvladati tudi sile ob stiku. Nenadzorovan stik lahko povzroči odboj, nihanje ali poškodbe. Tehnologija za nadzorovano absorpcijo energije lahko pomaga ublažiti sunek in omogočiti varnejši prijem. Njeno vključevanje v robotsko roko zahteva sodelovanje strokovnjakov za materiale, mehaniko, robotiko in krmiljenje. Znanstveno spoznanje o lastnostih materiala postane podlaga za funkcijo, od katere je lahko odvisna uspešnost zahtevne operacije.

Razvoj takšne rešitve vključuje načrtovanje, laboratorijske preizkuse, preverjanje v razmerah predvidene uporabe in pripravo izdelave. Podjetniški partner mora razumeti zahteve kupcev in pogoje vstopa na trg. Primer kaže, zakaj želimo sodelovanje organizirati okoli skupnega razvojnega cilja. Posamezna raziskovalna ugotovitev postane gospodarsko pomembna, ko jo ekipa poveže z drugimi znanji in dokaže uporabnost celotne rešitve. Enako načelo bomo uporabili pri projektih na različnih področjih, od razvoja industrijskih tehnologij do zdravja in okolja.

Zaščita intelektualne lastnine

Razvoj bomo povezali tudi z zaščito intelektualne lastnine in znanstvenim ovrednotenjem rezultatov. Patent varuje izvirno tehnično rešitev, raziskave pa pojasnjujejo njeno delovanje in preverjajo navedene prednosti. Znanstvene objave bodo sledile ustrezni zaščiti intelektualne lastnine. Podjetje bo kupcem lahko predstavilo preverljive rezultate in razložilo, zakaj njegova rešitev upravičuje višjo vrednost. Takšno trženje, podprto z raziskavami, temelji na kakovostnih meritvah, smiselnih primerjavah in jasno navedenih pogojih, v katerih prednosti veljajo.

Na tej podlagi bomo razvijali certifikat »Invented in Slovenia – Izumljeno v Sloveniji«. Povezoval bo slovenski izvor invencije, njeno zaščito in neodvisno znanstveno ovrednotenje navedenih prednosti. Njegova verodostojnost bo temeljila na javnih merilih in preverljivih dokazih. Patent ali objavljeni članek sam po sebi še ne dokazuje tržne uspešnosti; certifikat bo zato natančno opredeljeval, kaj potrjuje. Mednarodno prepoznavnost bomo gradili z izdelki in tehnologijami, ki svojo vrednost izkažejo pri uporabnikih. S tem bo slovensko znanje postalo prepoznavno na svetovnem trgu.

FOTO: Voranc Vogel

Vključevanje univerz in inštitutov

Druga razvojna pot je namenjena obetavnim invencijam z univerz, raziskovalnih inštitutov, podjetij in dela posameznih izumiteljev. Med začetnim dokazom, da zamisel deluje, in uporabnim prototipom je treba rešiti številna znanstvena, tehnična in poslovna vprašanja. Za izbrane invencije bomo povezali strokovno presojo, razvojno ekipo, dostop do laboratorijev in opreme ter financiranje do dogovorjenih mejnikov. Predvideno uporabo, možne uporabnike in nerešena razvojna vprašanja bomo opredelili že na začetku. Tako bo jasno, kaj mora naslednja faza dokazati.

Ob posameznem projektu bomo vzpostavili inovacijsko skupnost, v kateri bodo kot enakovredni partnerji sodelovali raziskovalci, inženirji in podjetniki. Raziskovalci bodo razvijali razumevanje in nove rešitve, inženirji bodo sodelovali pri načrtovanju, izdelavi in preizkušanju, podjetniki pa pri preverjanju potreb uporabnikov in poslovnem razvoju. Skupnost bo imela imenovanega vodjo in skupni razvojni načrt. Če bo treba bomo vključili strokovnjake za ekonomiko, pravo in družbene vidike uporabe. Raziskovalna vprašanja in zahteve uporabe bomo obravnavali povezano ter sproti prilagajali delo pridobljenim spoznanjem.

Začetno raziskovanje in eksperimentalno preverjanje zamisli bo potekalo v laboratoriju univerze ali raziskovalnega inštituta. Nadaljnji razvoj do prototipa, preizkušenega v ustreznem okolju, bomo organizirali v izvornem podjetju ali podjetju, ustanovljenem za razvoj invencije. Raziskovalci in njihovi laboratoriji bodo ostali vključeni. Podjetniško okolje bo omogočalo zgodnje preverjanje izdelovalnih postopkov, stroškov in zahtev kupcev. Pred zaključkom te faze bomo s partnerji pripravili načrt nadaljnjih vlaganj, nujnih preizkusov in uvedbe rešitve na trg.

S tem načinom dela bomo povezali doktorsko izobraževanje. Mladi raziskovalci bodo ob poglabljanju svoje specializacije sodelovali pri širšem razvojnem cilju in spoznavali povezave z drugimi področji. Pri razvoju iste tehnologije bo lahko sodelovalo več doktorandov, vsak s svojo raziskovalno nalogo in jasno prepoznavnim znanstvenim prispevkom. Skupna obravnava rezultatov bo omogočala učenje sodelovanja in prevzemanja odgovornosti. Kandidati bodo spoznavali tudi vprašanja stroškov, intelektualne lastnine in potreb uporabnikov, ki so pomembna za uresničitev skupnega cilja.

Za ta namen bomo z zainteresiranimi univerzami pripravili pilotni model dveh povezanih faz doktorskega izobraževanja. Zasnova predvideva, da prvo akademsko vodi univerza z ustreznimi raziskovalnimi zmogljivostmi, denimo Univerza v Ljubljani ob sodelovanju raziskovalnih inštitutov. Namenjena je izvirni zamisli in znanstveni preveritvi njenega delovanja. Drugo fazo predvidevamo na eni od novejših, manjših slovenskih univerz v sodelovanju s prvo. Delo bo potekalo predvsem v podjetju in obravnavalo nova raziskovalna vprašanja pri razvoju prototipa ter pripravi njegove uporabe.

V zasnovanem modelu lahko vsaka faza vodi do doktorata. Drugi zahteva nov, samostojen znanstveni prispevek: razvoj izdelka sam po sebi zanj ni dovolj. Raziskovalna vprašanja lahko zadevajo vpliv proizvodnega postopka na lastnosti materiala ali zanesljivost delovanja v zahtevnejšem sistemu. Nadaljeval bi lahko isti kandidat ali drug raziskovalec z ustreznim doktoratom. Namen je poglobljeno usposabljati ljudi za samostojno raziskovanje problemov, ki nastanejo pri uresničevanju tehnologije. Akademske pogoje in izvedljivost programa bomo uskladili s sodelujočima univerzama, ki ohranjata pristojnost za podelitev doktoratov.

Mentorja obeh univerz bosta razvojno pot načrtovala skupaj že od začetka. S tem bomo povezali znanstveno globino prve faze in raziskovalne izzive nadaljnjega razvoja. Novejše univerze lahko v takšnem sodelovanju oblikujejo jasno razvojno poslanstvo. Pilotni projekt bomo začeli z omejenim številom projektov, z zagotovljenimi mentorji, laboratoriji, podjetniškimi partnerji in sredstvi za dogovorjeno fazo. Pred širitvijo bomo ovrednotili kakovost raziskav, usposobljenost kandidatov in njihov prispevek k razvoju uporabnih rešitev.

Financiranje

Finančna zasnova upošteva različne potrebe razvojne poti. Predvideva dva samostojno upravljana sklada: enega za nadaljnji razvoj že preverjenih obetavnih invencij do uporabnega prototipa, drugega za nastajanje novih invencij z raziskovanjem in doktorskim izobraževanjem ter po potrebi njihov nadaljnji razvoj. Predvideno financiranje povezuje prispevke države, podjetij, zasebnih financerjev in donatorjev. O njihovem obsegu in pogojih se bo treba dogovoriti. Program sodelovanja znanstvenikov s podjetji bomo vodili kot ločen namenski instrument, z lastnim spremljanjem porabe in rezultatov.

Javni prispevek utemeljujemo z razvojem znanja in ljudi, novimi gospodarskimi dejavnostmi ter ohranjanjem razvojnih zmogljivosti v Sloveniji. Ob tem bomo jasno opredelili prispevke in odgovornosti zasebnih partnerjev. Vsak projekt bo imel proračun, razvojne mejnike in pogoje nadaljnje podpore. Uspeha posamezne raziskave ne moremo zagotoviti. Zagotoviti pa moramo strokovno utemeljeno odločanje, pregledno porabo sredstev in pravočasno presojo, kdaj je treba smer spremeniti ali financiranje zaključiti. Državi mora biti omogočen nadzor nad namensko porabo javnega prispevka.

Za nova podjetja je izhodišče model lastništva 40: 40: 20: štirideset odstotkov pripada lastnikom intelektualne lastnine, štirideset skladu in dvajset vodstveni ekipi podjetja. Model povezuje prispevek znanja, razvojnega financiranja in podjetniškega vodenja. Prihodki fundacije iz njenega deleža bodo ponovno namenjeni njenemu neprofitnemu poslanstvu, tako bodo uspešni projekti pomagali financirati naslednje. Konkretne pravice, prispevke in pogoje bomo s partnerji uredili pred začetkom sodelovanja. Za projekte znotraj že obstoječih podjetij bomo sklenili posebne dogovore.

Strokovno presojo bomo ločili od odločanja o denarju in izvajanja projektov. Zasnova predvideva sodelovanje Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter Inženirske akademije Slovenije pri izboru neodvisnih domačih in tujih ocenjevalcev. Ti bodo presojali izvirnost, znanstveno utemeljenost, tehnično izvedljivost in možnosti uporabe. Pristojni upravljavci bodo odločali o podpori na podlagi njihovih obrazloženih ocen. Posamezniki z neposrednim osebnim ali finančnim interesom bodo iz odločanja izločene. Merila in postopki izbire morajo biti pregledni za vse predlagatelje.

Izvedba projektov

Za izvedbo bomo uporabljali obstoječe laboratorije, prostore in opremo, ko bo to smiselno. Vsak projekt bo imel nosilno organizacijo in odgovornega vodjo. Domače in tuje partnerje bomo vključevali glede na potrebna znanja in zmogljivosti, ob vnaprej urejenih pravicah do rezultatov. Napredek bomo spremljali po doseženih izboljšavah, preizkušenih prototipih, uporabi zaščitenih rešitev in usposobljenosti ljudi. Gospodarske učinke bomo presojali tudi po prihodkih od novih izdelkov, dodani vrednosti in nadaljnjih naložbah, ob upoštevanju časa, potrebnega za prihod na trg.

Deset zainteresiranih podjetij nam omogoča, da prvo razvojno pot opremo na konkretne potrebe in razvojne ambicije. Z njimi bomo pripravili prve projekte, izbrali ustrezne strokovnjake in se dogovorili o pogojih sodelovanja. Za drugo pot želimo pritegniti raziskovalce z izvirnimi rešitvami, ki potrebujejo partnerje in podporo za nadaljnji razvoj.

Predlagamo, da SAZU in SBC skupaj povabita vse raziskovalce in raziskovalne skupine, naj predstavijo svoje na raziskavah temelječe invencije s potencialom za tehnološki preboj. Povabilo naj bo odprto za raziskovalce na univerzah, inštitutih in v podjetjih ter za samostojne izumitelje z znanstveno podprtimi rešitvami. Končan izdelek ali izdelan poslovni načrt ne smeta biti pogoja za sodelovanje. Pomembni so izvirnost, dokazi o delovanju in utemeljena možnost uporabe. Namen povabila je prepoznati obetavne invencije ter njihove nosilce povezati z ustreznimi razvojnimi in podjetniškimi partnerji.

Za prvo predstavitev predlagamo kratek opis rešitve, dosedanjih rezultatov, možnih uporab in podpore, potrebne za nadaljnji razvoj. Podrobnejša tehnična obravnava naj poteka z ustreznim varovanjem zaupnih informacij. Neodvisni strokovni presoji bo sledilo povezovanje z zainteresiranimi podjetji in oblikovanje razvojnih ekip za izbrane projekte. O financiranju bo treba odločiti posebej glede na razvojni načrt, strokovno oceno in razpoložljiva sredstva. Tako bo povabilo odprlo pot do sodelovanja tudi raziskovalcem, ki še nimajo stikov s podjetji.

Slovenija 100 daje obema razvojnima potema skupen dolgoročni cilj: mednarodno uspešna podjetja, ki ključne razvojne dejavnosti ohranjajo doma. »Invented in Slovenia« bo svojo prepoznavnost gradil z njihovimi preverjenimi dosežki. Sodelovanje doma bomo usmerili v rešitve, s katerimi bomo lahko uspešno tekmovali v svetu in ustvarjali nove priložnosti za ljudi v Sloveniji.

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Igor Akrapovič, Marko Bitenc, Igor Emri, Andrej Toš, člani Sveta za razvoj pri SAZU in SBC. Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva. Zapisano je mnenje avtorjev in ne nujno tudi mnenje Sveta za razvoj pri SAZU in mnenje SBC.